Emozioni forti e suspence: i libri gialli e thriller in uscita a marzo

Adrenalina ed emozioni forti sono il tratto distintivo dei libri gialli e thriller e per gli appassionati del genere il mese di marzo sarà ad alta tensione. Le novità in libreria sono molte, tutte pronte a soddisfare la “sete” di intrighi, brividi e voglia di investigare. Non vedi l’ora di immergerti in avventure mozzafiato? Allora ecco le ultime novità di marzo che dovranno far parte assolutamente della tua libreria.

Uccidere, qualche volta di Rosa Mogliasso

Di stampo tutto italiano il giallo di Rosa Mogliasso in uscita il 3 marzo. Il protagonista è un ragazzo di 17 anni, Totò, intelligente curioso e manipolatore che non vede l’ora di scoprire il mondo. L’occasione arriva quando incontra sul suo cammino un’imprenditrice danarosa con un marito che ha di importante solo il cognome, un ex operaio che si dedica alla politica e due coniugi che gestiscono l’attività più vecchia del mondo. In questo contesto Totò diventa il deus ex machina di persone che hanno un unico desiderio: trovare la felicità.

Scopri di più su Amazon

Non fu mai Gloria di Jeffrey Archer

Con Jeffrey Archer e il suo libro in uscita il 7 marzo, potrai tuffarti in un legal thriller ad alta tensione. Florentyna Kane è la prima presidente donna degli Stati Uniti: quando finalmente il suo sogno sta per avverarsi il destino ha altri piani per lei. Il giorno del giuramento a Capitol Hill ci sono persone pronte a ucciderla. Solo cinque agenti dell’FBI conoscono i dettagli della congiura e quattro di loro vengono uccisi nel giro di pochi giorni. L’unico superstite è Mark Andrews. Avrà solo sei giorni per salvare Florentyna e sa di dover agire con cautela perché ogni passo falso potrebbe mettere in pericolo la vita del futuro presidente degli Stati Uniti.

Scopri di più su Amazon

Le altre di Sarah Blau

Il thriller in uscita il 7 marzo pone al centro della storia Sheila, una studiosa di testi sacri che lavora nel Museo della Bibbia, ma che non riesce a perdonare la sua ex compagnia di studi Dina. La colpa della ragazza è di averle rubato un’idea vincente, ma c’è di più, loro non erano semplici colleghe, ma amiche e con Ronit e Naama avevano giurato vent’anni prima di non cedere alla società e di non fare figli. Ora Dina è morta e Sheila è sospettata di omicidio e si trova coinvolta nelle indagini. Quando anche Ronit viene assassinata con le stesse modalità di Dina, Sheila sa di essere in pericolo.

Scopri di più su Amazon

Legittima vendetta di S. A. Cosby

Marzo è il mese dei thriller e il 7 arriva in libreria il volume scritto da S. A. Cosby. Ike Randolph è un ex galeotto che un giorno riceve la visita di due poliziotti, sa che non portano buone notizie, ma non può immaginare quanto siano brutte. Suo figlio Isiah è stato ucciso a sangue freddo insieme al marito Derek, lasciando orfana una bambina piccola. Il dolore si mischia alla vergogna di non aver mai accettato il figlio omosessuale, la stessa vergogna che prova il padre di Derek anche lui con un passato difficile alle spalle. I due uomini hanno caratteri diversi, ma sanno di dover superare le divergenze per trovare i killer che hanno ucciso i loro figli.

Scopri di più su Amazon

The final gambit di Jennifer Lynn Barnes

Tra i thriller in uscita a marzo, non puoi perderti il nuovo capitolo di Jennifer Lynn Barnes in libreria dal 7! Avery Kylie Grambs e i fratelli Hawthorne sono tornati e questa volta hanno deciso di giocarsi il tutto per tutto, anche l’amore. Mancano solo poche settimane e finalmente Avery potrà ottenere l’eredità di Tobias Hawthorne. La meta non è semplice da raggiungere, la donna è braccata dai paparazzi e subisce numerose pressioni. A questo si aggiunge l’arrivo di uno sconosciuto che le chiede aiuto, in un attimo tutto cambia, ci sono nuovi indovinelli da risolvere e gli Hawthorne non sono avversari facili da sconfiggere.

Scopri di più su Amazon

Omicidio fuori stagione di J. Seaman

Misteri, indagini e l’isola di Liten Arwin: questi sono gli ingredienti del libro di Seaman in uscita il 14 marzo. Nell’isola vulcanica tra la Svezia a la Danimarca, non era mai avvenuto un omicidio, e soprattutto non c’era mai stata una giovane vittima. L’ufficiale della Scientifica Henning Olsson è chiamato a risolvere l’omicidio di una sedicenne in quel luogo sperduto, in cui non accade mai nulla. L’ispettore, infatti, ha vissuto a lungo sull’isola cercando di convincere la donna della sua vita, l’agente Annelie Lindhal, ad abbandonarla. Ora grazie alla sua esperienza si trova a indagare sull’omicidio insieme alla sua ex fidanzata, a un fotografo geniale, a un commissario misterioso e a una giovane influencer.

Scopri di più su Amazon

Una ragazza speciale di Ruth Ware

Il thriller di Ruth Ware in uscita il 7 marzo ha come protagonista Hannah Jones una ragazza che grazie all’amicizia con la popolare e magnetica April Clarke-Cliveden, appena arrivata a Oxford riesce a integrarsi facilmente. Le due insieme a Will, Hugh, Ryan ed Emily diventano inseparabili durante il primo anno di studi, ma la morte di April, stravolge tutto e li colpisce profondamente. Sono passati dieci anni da quell’avvenimento, Hannah e Will aspettano il loro primo figlio e il custode accusato e condannato di aver ucciso la loro amica è morto in prigione. Hannah pensa di essersi buttata la storia alle spalle, ma l’arrivo di un giornalista con nuove prove la fanno ripiombare nell’incubo e la spingono a fare finalmente chiarezza su quanto è successo anni prima.

Scopri di più su Amazon

Il caso del libraio Erik Lange di Petra Johann

Un altro thriller mozzafiato in uscita il 14 marzo, è firmato da Petra Johann e ambientato in una libreria. Erik Lange è un giovane di trentacinque anni che dopo un avvenimento traumatico decide di trasferirsi a Neukirchen, una cittadina bavarese dove apre una libreria. Finalmente la vita sembra andare per il meglio, fino a quando un avvenimento torna a sconvolgere la sua esistenza: la figlia di un conoscente scompare misteriosamente. Le ricerche vengono dirette dall’ispettore capo Judith Plattner e dalla poliziotta Pia Meyer, poco alla volta i sospetti si concentrano su Erik, il nuovo arrivato, e sul gruppo di conoscenti.

Scopri di più su Amazon

Gli occhi del serpente di Fabrizio Silei

Il mistero corre lungo le pagine del libro di Fabrizio Silei in uscita il 15 marzo. La storia ambientata nel 1938, vede Firenze pronta ad accogliere l’arrivo di Hitler. In città e tra i corridoi del magnifico Regio Istituto d’Arte Romana c’è fermento, nonostante qui ci siano le menti più illuminate, la rivalità non manca e la permanenza al suo interno non è sicura. A poche settimane dall’arrivo di Hitler, il professore che tutti invidiano e a cui voglio carpire i segreti, Ottavio Umberti, viene assassinato. Il commissario Vitaliano Draghi e Pietro, un contadino detective, che ha in mente un progetto ben più rischioso, dovranno risolvere il caso.

Scopri di più su Amazon

Quei bravi ragazzi del Circeo di Massimo Lugli e Antonio Del Greco

L’omicidio che ha sconvolto l’Italia degli anni ’70, arriva in libreria il 21 marzo. È il 1975 e in un paese in provincia di Latina tre giovani appartenenti a buone famiglie, rapiscono e torturato per un giorno e una notte due ragazze: una non sopravvive, l’altra riporta gravi ferite. Subito arrestati, la domanda è: come hanno potuto compiere un crimine così efferato? Gli autori del libro ripercorrono i traumatici eventi dell’Italia degli anni settanta in cui il culto della violenza e l’ideologia neofascista arrivano in ambienti insospettabili.

Scopri di più su Amazon