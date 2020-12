I libri gialli del 2020 da non perdere

Leggere un buon libro ci permette di evadere dalla realtà e di concederci un momento di relax soprattutto in un periodo in cui i ritmi sono frenetici.

Ognuno di noi ha un suo genere preferito e se amiamo particolarmente quello giallo, il 2020 è stato un anno ricco di uscite, che ci hanno tenuto con il fiato sospeso.

Se vogliamo vivere nuove avventure e concederci una lettura ricca di emozioni, ecco i 10 migliori libri gialli usciti quest’anno.

I misteri di Chalk Hill di Goga Susanne

Tra i libri che non possiamo farci sfuggire c’è quello di Goga Susanne, in cui la protagonista è Charlotte. La donna è pronta a ricominciare una nuova vita dopo che ha dovuto lasciare la sua città natale, Berlino, a seguito di uno scandalo. Arrivata alla tenuta di Chalk Hill, sulle verdi colline del Surrey, rimane senza fiato ed è pronta a riprendere il suo lavoro come istitutrice. Anche se l’ambiente è incantevole e la piccola Emily dolce, Charlotte si sente a disagio, c’è qualcosa di strano in ciò che la circonda, un silenzio irreale. Il padre è gelido e le nottate di Emily sono scandite da incubi in cui la protagonista è la madre scomparsa un anno prima in circostanze misteriose. La donna, vuole scoprire la verità e dare un po’ di tranquillità alla piccola, l’unico a darle una mano è il giornalista Thomas Ashdown. Charlotte si troverà davanti ad una verità sconvolgente sepolta tra quelle antiche mura.

Scopri di più su Amazon

Io sono l’abisso di Donato Carrisi

Donato Carrisi è tronato in libreria nel 2020 con un libro ricco di suspence, immerso in atmosfere ricche di tensione. Tutto ha inizio una mattina alle cinque meno dieci. Un uomo sta iniziando la sua giornata di lavoro: si dedica alla raccolta della spazzatura accompagnato dall’orizzonte nero e profondo del lago. L’uomo non prova ribrezzo per il suo lavoro, al contrario, ciò che le persone gettano sono per lui un modo per conoscerle. La sua vita scandita dalla routine, improvvisamente subisce uno scossone dopo l’incontro con una ragazzina con un ciuffo viola. Lui che ha sempre vissuto ai margini per nascondere un segreto che lo perseguita da anni, ora si troverà catapultato in una realtà inconfessabile, con il rischio di contrariare l’uomo che si nasconde dietro la porta verde. Pronto a tutto pur di non farsi notare, l’uomo non sa che sulle sue tracce c’è già la cacciatrice di mosche pronta a salvare il maggior numero possibile di donne.

Scopri di più su Amazon

Il segreto del rifugio di Mark Edwards

La protagonista del romanzo di Edwards è Julia una donna che ha visto annegare il marito, mentre cercava di salvare la loro bambina. In un attimo ha perso sia la piccola che l’amore della sua vita. Nonostante abbia assistito alla scena, la donna è convinta che Lily sia ancora viva perché il corpo non è stato mai trovato. Ora cerca di ricominciare a vivere e ha deciso di trasformare la sua casa in un rifugio per scrittori, tra questi c’è Lucas, un autore di romanzi horror, che vuole scoprire la verità sulla scomparsa di Lily. Nonostante le difficoltà e una serie di eventi inquietanti, Julia e Lucas continuano ad indagare, fino a quando scoprono che il bosco intorno a casa nasconde un segreto che qualcuno fa di tutto per nasconderlo.

Scopri di più su Amazon

Senza respiro di Robert Bryndza

Robert Bryndza è tornato con un nuovo capitolo su Erika Foster la detective slovacca immigrata in Gran Bretagna e mai integrata, a causa del suo carattere spigoloso. Dopo il romanzo d’esordio La Donna di ghiaccio, Senza respiro è il quarto titolo. Qui ritroviamo Erika con una nuova promozione solo per allontanarla all’interno di un commissariato alla periferia di Londra. La donna non si arrende e vuole tornare alla Omicidi per indagare sul caso di una giovane ragazza strangolata e tagliuzzata, abbandonata sul fianco destro in un cassonetto. Lei è la sola ad accorgersi che l’omicidio è molto simile ad uno avvenuto sei mesi prima. Tra le indagini per smascherare il serial killer e la guerra con i colleghi, Erika deve anche affrontate la corruzione nella polizia londinese.

Scopri di più su Amazon

L’inverno più nero di Carlo Lucarelli

Se volete immergervi in un giallo dalle tinte retrò non potete perdere l’ultimo libro di Carlo Lucarelli ambientato nella Bologna del 1944. La città è occupata, devastata dai bombardamenti e dal freddo. Lo scontro tra guerriglia partigiana e Brigate Nere è così cruento che anche il comando germanico spesso si trova in difficoltà. La vita è difficile per tutti e anche per De Luca che si trova al servizio della polizia politica di Salò e pian piano sente di sprofondare all'inferno. A rendere tutto ancora più difficile c’è il ritrovamento di tre cadaveri nel centro di Bologna sorvegliato dai soldati della Feldgendarmerie. Il commissario si trova coinvolto nelle indagini e a rendere ancora più difficile la ricerca della verità c’è l’interesse di tre committenti diversi e con fini contrastanti.

Scopri di più su Amazon

La morte è il io mestiere di Michael Connelly

Per gli amanti dei gialli, impossibile perdersi l’ultimo libro di Michael Connelly che ha come protagonista Jack McEvoy giornalista che da sempre si è occupato di cronaca nera. Testimone di storie cupe, pronto a mettersi sulle tracce dei serial killer, ha rischiato la vita in prima persona trovandosi ad un passo dalla morte. Ora ha deciso di abbandonare questa strada e di occuparsi di altro, ma la morte non vuole lasciarlo andare. Quando il cadavere di una donna uccisa brutalmente viene ritrovato, diventa il principale sospettato dell’omicidio: l’uomo ha trascorso una notte sola con lei. A questo punto, non può fare a meno di tornare a indagare, e scopre che l’autore del delitto è uno stalker che uccide le sue vittime sulla base di dati genetici. L’uomo conosce bene le sue prede e McEvoy con l’aiuto dell'ex agente dell'FBI Rachel Walling si trova a dover intraprendere una corsa contro il tempo perché il killer è pronto a colpire ancora.

Scopri di più su Amazon

Il primo cadavere di Angela Marsons

Una nuova avventura aspetta la detective Kim Stone in questo 2020. La donna in un freddo giorno d’inverno scende dalla sua moto ed entra nella stazione di polizia di Halesowen, pronta ad incontrare la squadra che le hanno assegnato. Poco dopo viene ritrovato il cadavere di un giovane impalato e decapitato, e Kim e i suoi si precipitano sul posto per affrontare un’indagine che li metterà a dura prova. Stacey Wood, esperta informatica, scopre che c’è una somiglianza con un omicidio recente e si convince che tra le due morti ci sia un legame: una residenza per ragazze maltrattate. Mentre l'assassino gli è con i fiato sul collo, i quattro colleghi dovranno imparare subito a collaborare: Stacey è efficiente, il sergente Bryant è affidabile, mentre Dawson è ambiziosa e rischia di mandare all'aria l’equilibrio del team. Kim, dovrà tenere unita la squadra e non perdere di vista l’assassino.

Scopri di più su Amazon

Fiori per i Bastardi di Pizzofalcone di Maurizio De Giovanni

Il 2020 ci ha riservato un nuovo capitolo delle vicende de i Bastardi di Pizzofalcone. De Giovanni ambienta il nuovo libro in primavera, quando il profumo del mare si mescola a quello dei fiori. La perfezione della giornata viene sconvolta dall’omicidio di Savio Niola, il proprietario di uno storico chiosco di fiori. Il delitto lascia tutti increduli perché l'anziano era amato nel quartiere. L’uomo aiutava i giovani spingendoli a studiare, cercando di tenerli lontani dai problemi e dalle cattive compagnie, chiunque aveva bisogno di una mano, sapeva che l’anziano avrebbe fatto di tutto per aiutarli. Nessuno riesce a capire chi gli ha fatto del male, molti sospettano che sia legato alla sua presa di posizione contro la criminalità organizzata, ma questa pista non convince i Bastardi. Tra mille difficoltà e con il rischio di vedere il loro commissariato chiudere il gruppo di detective e amici è disposto a tutto pur di scoprire la verità.

Scopri di più su Amazon

Il fratello di Jo Nesbo

Lo scrittore norvegese nel 2020 è ritornato con un nuovo giallo in cui i protagonisti sono Roy e il fratello. Il primo da anni gestisce una stazione di servizio in un paesino tra le montagne al Nord, facendo una vita tranquilla e ritirata. Il fratello minore, Carl, invece, ha deciso di andare via da lì e vivere in Minnesota dove è diventato imprenditore. Ricco e di successo ritorna inaspettatamente nel suo paese natale per costruire un hotel e trasformare il paese in una località turistica. Una volta arrivato, Roy, come in passato, si trova di nuovo a doverlo difendere dai sospetti degli altri. Nonostante siano passati anni i fratelli si ritrovano alle prese con un passato che pensavano sepolto per sempre.

Scopri di più su Amazon

Se scorre il sangue di Stephen King

Il maestro del giallo nel 2020 ha regalato ai suoi fan una raccolta di racconti che inizia con una bomba all’interno della Albert Macready Middle School. Tutti sono incollati al televisore inorriditi, tra questi c’è anche Holly Gibney, l'investigatrice che ha già avuto esperienze ai confini della realtà con Mr Mercedes e con l'Outsider e subito si rende conto che qualcosa non va. Il suo talento è quello di osservare la scena del crimine e rendersi conto che qualcosa è fuori posto. Il racconto è il sequel indipendente di The Outsider. Oltre al thriller in cui la protagonista è Holly nel suo primo caso da solista. il volume contiene anche Il telefono del signor Harrigan, dove vita e tecnologia si intrecciano in modo inusuale, a La vita di Chuck, ispirato a un cartellone pubblicitario, fino a Ratto. Tutte le storie di questa raccolta sono fuori dagli schemi, a volte sono racconti sentimentali e fuori dal tempo.

Scopri di più su Amazon