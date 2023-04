Libri gialli, i migliori da leggere tutti d’un fiato ad aprile

L’inverno è già finito da un pezzo, ma i brividi non lo sono affatto! Come ogni mese anche aprile è ricco di nuove uscite molto interessanti per quanto riguarda i libri gialli e thriller. Finali a sorpresa, protagonisti imprevedibili e storie ricche di suspense non chiedono altro che conquistarvi.

Si accettano colpevoli di Francesco Arienzo

Il protagonista del libro in uscita il 4 aprile è Fortunato Terracotta un uomo di 35 anni che vive con i genitori, che ama le certezze e la vita abitudinaria. Tutto scorre come sempre fino a quando il giorno del suo compleanno una serie di episodi sconvolgono la sua routine. Improvvisamente perde la casa, la cartolibreria di famiglia e deve trasferirsi a Baianova, un paese in provincia di Napoli. Mentre cerca di riconquistare tutte le certezze e le abitudini perse, si imbatte in un cadavere. Anche se controvoglia inizia a indagare sul caso tanto da arrivare molto vicino all’assassino.

Jake Livingston e la vendetta del fantasma di Ryan Douglass

Nel libro in uscita il 14 aprile tutto ruota attorno a Jake Livingston un ragazzo di sedici anni che deve dividere la sua vita tra fantasmi e un insegnante razzista. Le sue giornate sono come un incubo, ma le cose migliorano quando nella sua scuola arriva un altro studente nero, un ragazzo affascinante di cui si innamora. Nel frattempo la sua dote da medium lo mette in pericolo: tra i fantasmi con cui deve fare i conti quotidianamente, arriva Sawyer Doon, un adolescente che prima di suicidarsi aveva ucciso altri sei ragazzi. Ora vuole vendicarsi e Jake deve fare di tutto per sconfiggerlo.

Una questione di equilibrio di Gaspare Grammatico

Il cadavere di un uomo viene ritrovato nella cantina di una villa a Trapani, questo è il punto di partenza del libro in uscita il 18 aprile. La vittima è Platimiro Greco, un enologo spesso protagonista di trasmissioni e ospitate burrascose. Il caso viene affidato ad Antonio Indelicato, per tutti Nenè che ha cresciuto la figlia da solo dopo che la madre ha deciso si andare via. Con l’aiuto della sua squadra il commissario capisce subito che la vittima aveva molti nemici tutti pronti a vendicarsi di lui.

Un omicidio molto reale di S. J. Bennett

Un’inedita Elisabetta II è la protagonista del libro in uscita il 4 aprile. La sovrana decide di trascorrere il Natale nella tenuta reale di Sandringham, circondata dalla sua famiglia e lontana dagli obblighi di corte. Qui però la quiete viene interrotta dal ritrovamento di una mano mozzata con al dito l’anello della famiglia St Cyr. Quando il suo nome viene fuori, la regina non può fare altro che iniziare a indagare in compagnia della sua inseparabile assistente Rozie e della sua incrollabile ironia.

Teoria e pratica di ogni cosa di Marisha Pessl

La vita di Blue Van Meer, il personaggio principale del libro in uscita il 5 aprile, viene sconvolta dalla morte della madre in un incidente stradale. Da quel momento tutto cambia e inizia a vagabondare con il padre tra un stato e l'altro dell'America. Blue e il padre sono legatissimi tanto che la ragazza è gelosa delle relazioni dell’uomo. Finalmente, nell'ultimo anno di liceo, Blue si ferma a St. Gallway e inizia a trascorrere le sue giornate con un gruppo di ragazzi dalla vita sregolata e piena di eccessi. L'imporvvisa morte di un amico della professoressa Hannah, loro guida e mentore e dalla scomparsa della stessa li sconvolge profondamente. La donna aveva rivelato una serie di scioccanti verità a Blue prima di morire, questo spinge la ragazza a improvvisarsi detective e scoprire la doppia vita del padre e la verità sulla morte della madre.

Il tarlo di Layla Martinez

Ogni casa custodisce dei segreti, anche quella che è al centro del libro in uscita il 25 aprile. Tra le mura dell’appartamento sono racchiuse sparizioni, voci e un passato che non vuole andare via. Con tutto questo devono fare i conti una giovane donna e sua nonna. A sconvolgere le cose è un tremendo delitto, che porta con sé una lunga storia di vendette e ingiustizie che arrivano da un passato lontano.

Città di sogni di Don Winslow

Il New England è attraversato e devastato dalla guerra, per questo Danny Ryan, il protagonista del libro in uscita il 18 aprile, decide di trasferirsi a Hollywood. Desidera solo una vita tranquilla, ma deve fare i conti con i federali che bussano alla sua porta. Gli agenti hanno bisogno del suo aiuto, un favore che potrebbe costargli la vita. Nel frattempo la sua storia e la sua esperienza con la guerra attirano l’attenzione di alcuni produttori che vogliono realizzare un film sul suo passato. Quella che può sembrare un’occasione fortunata, in realtà porta con sé una serie di problemi. Sul set Danny incontra e si innamora di una donna dal passato oscuro.

Una brava ragazza è una ragazza morta di Holly Jackson

Un giallo ricco di suspense e pathos quello in uscita il 4 aprile. Pip Fitz-Amobi ha finalmente chiuso l’ennesimo caso e vorrebbe un po’ di tranquillità, ma viene coinvolta suo malgrado, in una nuova indagine. Infatti, improvvisamente si ritrova vittima di uno stalker che le invia messaggi pieni di minacce. Se da una parte lei è preoccupata, dall’altra la polizia minimizza. Pip non può rischiare la sua vita e quindi inizia a indagare e fa un’amara scoperta, il comportamento del suo stalker è molto simile a quello di serial killer autore di cinque delitti.

Come agnelli in mezzo ai lupi di Diego Pitea

Roma è la città in cui è ambientato il giallo in uscita il 3 aprile. Nella capitale opera il commissario Marani alle prese con un caso difficile: all’interno della Casa della Meridiana, a Villa Borghese, è stato trovato il cadavere di un uomo, quello che preoccupa l’investigatore è la modalità del ritrovamento. Il cadavere era incastrato in un’anfora con tre simboli incisi sulla fronte. L’omicidio è solo l’inizio: all’Unità Anti Crimini Violenti arriva il messaggio di un individuo che si fa chiamare Nemesis che li avvisa di un nuovo imminente omicidio. Il commissario chiede aiuto al criminologo e amico Richard Dale, i due si troveranno alle prese con messaggi criptati e immagini enigmatiche.

Nessun luogo è sicuro di Mark Edwards

La scomparsa di una quindicenne durante un viaggio a Seattle per far visita al fratello Aiden è al centro del libro in uscita il 21 aprile. Sono passati due anni da quel tragico evento e tra false piste e vicoli ciechi Aiden ha quasi rinunciato a cercarla, fino a quando una donna vede una ragazza correre nella radura della foresta della California settentrionale ed è convinta che sia la giovane scomparsa. Arrivato a sud, Aiden trova davanti a sé una città devastata dagli incendi, le persone del posto sono spaventate e la polizia non vuole rispondere. Aiden è quasi certo che si tratti di un altro vicolo cieco fino a quando non incontra Lana, una ragazza del posto da poco tornata in città, che gli fornisce degli indizi. Man mano che vanno avanti con le indagini si fanno sempre più nemici, ma il ragazzo è disposto a tutto pur di ritrovare la sorella.

