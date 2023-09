Gialli e thriller, le novità di settembre che ti terranno col fiato sospeso

Passano i mesi, ma a non passare mai è la voglia di scoprire nuovi libri in grado di accompagnarci in un’avventura dopo l’altra. Quando si parla di gialli e thriller, poi, questa “fame” aumenta ancora di più e il mese di settembre è il momento giusto per appassionarsi a storie intricate ed emozionanti come non mai. La mente di vecchie conoscenze letterarie ma anche di nuovi autori ha creato tantissime uscite interessanti che di sicuro soddisferanno il palato esigente dei lettori. Vi abbiamo incuriosito? Ecco alcuni titoli da non perdere.

L'inquilina silenziosa di Clémence Michallon

Aiden Thomas è un uomo stimato e apprezzato nella piccola comunità in cui vive (vicino a New York). L’uomo in realtà ha un terribile segreto: è un serial killer che ha rapito e ucciso 8 donne. La nona vittima, Rachel, è rinchiusa nel suo garage da ben cinque anni e quando la moglie di Aiden muore, l’uomo è costretto a trasferirsi con la figlia e a portare con sé Rachel. Per giustificare la sua presenza alla figlia, la spaccia per un’amica di famiglia che ha bisogno di aiuto, convinto che la donna sia troppo sottomessa per tentare la fuga. Aiden non ha capito che Rachel non è una che si arrende facilmente e pensa che la sua ancora di salvezza possa essere la figlia del suo rapitore con cui instaura un legame. Nel frattempo Emily, proprietaria di un ristorante, si innamora dell’uomo e per poco non scopre il suo segreto.

Luci su Los Angeles di Robert Crais

Elvis Cole è un investigatore ingaggiato da Adele Schumacher per ritrovare suo figlio Josh, autore di podcast sugli ufo. L’uomo pensa che trovare il ragazzo sarà semplice, ma viene subito smentito perché si rende conto di non essere l’unico a cercarlo. Sulle sue tracce c’è anche una squadra di sconosciuti disposta a tutto pur di rintracciarlo. Elvis capisce di aver bisogno dell’aiuto dell’amico Joe Pike per far luce anche sui politici corrotti e sui cartelli che stanno mettendo in pericolo Los Angeles.

La morra cinese di Marco Malvaldi

A Pineta la vita scorre tranquilla tra piccole beghe amministrative e i problemi quotidiani delle singole persone fino a quando un fatto sconvolge la cittadina. Nel parcheggio sul retro del Municipio, da poco amministrato dalla destra dopo decenni di governo di sinistra, è stato ritrovato un cadavere. La vittima è Stefano Mastromartino, uno studente di filologia della Scuola Normale, che negli ultimi tempi trascorreva le giornate nella casa del conte Valdemaro Serra Catellani, per fare delle ricerche. L’antenato del nobile decaduto forse aveva intrecciato una corrispondenza con Giacomo Leopardi e lo studente era proprio alla ricerca di queste lettere. A indagare sull’omicidio arriva il vicequestore Alice Martelli che per arrivare alla verità dovrà contare sui pettegolezzi e sulle deduzioni dei vecchietti del posto.

Holly di Stephen King

È un giallo ricco di suspense quello che segna il ritorno di Stephen King. Penny Dahl è una madre alla ricerca della figlia ormai scomparsa e chiede aiuto all’agenzia Finders Keepers. Una delle socie, Holly Gibney, inizialmente non vuole accettare il caso perché sta attraversando un momento difficile dopo la morte della madre e in più il collega Pete ha il covid. Dopo l’iniziale incertezza, Holly decide di accettare l’incarico perché incuriosita dalla voce di Penny, che ha qualcosa di particolare. Le indagini spingono i suoi sospetti verso Rodney ed Emily Harris, gli anziani vicini della ragazza scomparsa. La coppia sembra tranquilla, ma in realtà è molto furba e spietata e Holly dovrà fare di tutto per smascherarli e fermarli.

Nel cerchio del male di James Patterson

Mikey Edgerton è un assassino che strangolava le sue vittime con cravatte di alta moda e che ora sta per essere condannato a morte, nonostante continui a dichiararsi innocente. A seguire l'indagine sono stati Alex Cross e il collega John Sampson, che con l’esecuzione di Mikey pensano di aver chiuso per sempre con un caso complicato. Poco dopo i due investigatori vengono chiamati sulla scena di un crimine: la vittima è una donna strangolata con la stessa cravatta utilizzata dal serial Killer che hanno visto condannare. A rendere ancora più inquietante la scena c’è un biglietto poggiato sul ventre della vittima indirizzato a Cross e con una M. Il detective pensa di aver arrestato la persona sbagliata e a complicare ulteriormente la situazione ci sono una serie di omicidi che ricalcano gli stessi vecchi casi chiusi e archiviati da Cross. La cosa certa è che M. ha intenzione di colpire e screditare Cross.

Le chiavi di casa di Paolo Ricchiuto

Marco, Sveva, Vittorio, Piggi, il Boss, vivono a Roma e sono compagni di classe. Nonostante la vita adulta li stia mettendo a dura prova, la loro amicizia rimane salda. Tra di l’oro c’è una fiducia totale, tanto che Sveva e Vittorio decidono di affidare a Marco le chiavi di casa: i due non sanno che nell’animo del ragazzo alberga una fiamma oscura che lui quotidianamente tiene nascosta. A Milano, trent'anni dopo, troviamo Sara una giovane donna che sa che per andare lontano ha bisogno di chiudere e fare i conti con il passato, sarà lei a cercare di svelare un segreto che ha segnato tutta la sua vita.

La memoria dei morti di Angela Marsons

Due adolescenti vengono trovati incatenati al termosifone di un appartamento di Chaucer House, mentre lui è morto, lei è ancora viva. A occuparsi del caso è la detective Kim Stone, che trent’anni prima aveva vissuto con suo fratello la stessa esperienza nello stesso palazzo. Ogni dettaglio coincide, e Kim è convinta che c’è qualcuno che vuole mettere in scena i suoi più grandi traumi per colpirla nel profondo. Ad affiancarla nelle indagini arriva la profiler Alison Lowe, incaricata di valutare il suo stato psicologico. Kim sa che se i suoi sospetti sono fondati si troverà a inseguire uno dei più spietati serial killer che abbia mai incontrato.

Le prime indagini di Dorian Bayley di Francesco Cheynet e Lucio Schina

Dopo il successo di Gli incubi di Greystone, torna Dorian Bayley con quattro racconti che ci portano a scoprire le origini del suo personaggio. Il giovane agente fin da subito si trova a dover scovare i responsabili di quattro efferati omicidio nella cupa Londra vittoriana. Per farlo dovrà utilizzare tutto il suo acume e istinto.

Stella di mare di Piergiorgio Pulixi

Ci sono dei luoghi che possono sembrare maledetti, perché qui è più difficile vivere e coltivare le proprie passioni. Lo ha imparato presto Stella, una ragazza di diciassette anni originaria di Sant’Elia un quartiere di Cagliari dove tutti la conoscono, ma soprattutto la invidiano e la desiderano. Un giorno il suo corpo viene trovato senza vita sulla spiaggia con il volto sfregiato, a indagare sulla sua morte viene incaricato Vito Strada. A rendere le indagini difficili non sono solo le persone del posto che sembrano non voler parlare, ma anche i fantasmi che lui e la sua squadra devono affrontare.

Tre vite una settimana di Michel Bussi

Un uomo viene ritrovato morto in una scarpata all’interno di un’automobile. Quello che colpisce la capitana Marelle, è che la vittima ha con sé tre patenti praticamente identiche, cambia solo il nome e il luogo di nascita. Qual è la vera identità di un uomo che sembra conduca contemporaneamente tre vite differenti? La vittima, infatti ha tre famiglie diverse e le donne che fino a quel momento erano al suo fianco non credono veramente che quello morto sia l’uomo che hanno amato.

