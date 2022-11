Gialli e thriller: le novità da leggere a novembre 2022

Novembre è un mese ricco di novità editoriali pronte ad accompagnarci durante le lunghe giornate che precedono il Natale e le festività. Il genere giallo è quello più amato perché ricco di suspense e colpi di scena che lasciano con il fiato sospeso.

Se vogliamo fare scorta di thriller da leggere in inverno e rendere questo periodo pieno di avventure, allora ecco le novità da non perdere.

La casa delle luci di Donato Carrisi

L’8 novembre possiamo trovare in libreria il re del thriller italiano con un nuovo libro ricco di suspense. Lo scrittore racconta la storia di Eva una bambina di 10 anni che non ha più i genitori e vive con un governante e Maja, una ragazza alla pari di origine finlandese. Eva ha un amico immaginario e Maja è convinta che sia pericoloso, per questo si rivolge a Pietro Gerber considerato il miglior ipnotizza di Firenze. L’uomo sta attraversando un periodo difficile sia sul lavoro che nella vita privata, ma nonostante tutto accetta di aiutare Eva e metterla sotto ipnosi. Appena ascolta la voce del bambino immaginario che parla attraverso Eva, Pietro si rende conto di conoscerla già e si rende conto che sa che a undici anni è morto e le conseguenze che quel tragico passato ha ancora su di lui.

La foresta del male di James Patterson

Novembre è il mese in cui ritorna in libreria un altro esperto di thriller e gialli: James Patterson che nel suo libro in uscita l’8, ci racconta la storia della famiglia Bennet. Michael è un detective dedito al lavoro, ma la sua carriera ha un duro colpo quando scopre che il figlio spaccia. Nonostante abbia fatto arrestare i criminali che gestivano un traffico di stupefacenti, Michael viene sospeso e poi reintegrato, ma niente è come prima. Per questo decide di concedersi una vacanza con la famiglia nel Maine. Appena arrivato si rende conto che c’è qualcosa che non torna, improvvisamente sono scomparsi due ragazzi e la comunità non vuole parlare con lui, segno che stanno nascondendo qualcosa. La polizia locale brancola nel buio e questa per Michael può essere l’occasione per riscattarsi, nonostante le indagini siano complicate. L’unica disposta ad aiutarlo è una ragazza che è stata dimenticata da tutti.

La vendetta del ragno di Lars Kepler

L’autore de "L’Ipnotista", ritorna il 15 novembre con un nuovo libro, in cui la protagonista è sempre Saga Bauer. La donna è stata sospesa dal servizio e a peggiorare il dolore per essere stata cacciata dalla polizia di Stoccolma, riceve anche un messaggio anonimo. Chi lo ha scritto dichiara di avere una pistola con nove proiettili pronti a uccidere altrettante persone e l’ultimo è riservato al commissario Joona Linna, l’obiettivo dell’assassino è quello di far sentire Saga in colpa. L’omicidio del capo della polizia svedese Margot Silverman è la conferma che il killer non scherza, l’autore del messaggio ha un conto in sospeso con Saga e come un ragno sta tessendo la sua tela per incastrarla, infatti le vittime vengono ritrovate avvolte in un bozzolo. Saga sa che non ha molto tempo per scoprire il colpevole e le indagini la portano sulle tracce di una vecchia conoscenza: il serial killer Jurek Walter.

La stella del deserto di Michael Connelly

A novembre troviamo in libreria un altro esperto di thriller: Michael Connelly che il 15 torna con un libro ad alta tensione. Il protagonista è Harry Bosch un detective freelance ossessionato da un caso irrisolto: le vittime sono tutti membri di una famiglia e il colpevole ancora non è stato trovato. Nel frattempo Renée Ballard decide di lasciare la polizia di Los Angeles perché troppo burocratica e misogina, ma le viene proposto di essere a capo di una unità che si dedica ai cold case. Nel momento in cui deve pensare ai membri che vorrebbe nella sua squadra, il suo pensiero va subito a Harry Bosch. L’uomo sa che accettare la proposta della donna potrebbe aiutarlo a trovare l'assassino del crimine irrisolto che da anni lo perseguita.

Caminito di Maurizio De Giovanni

Il 29 novembre gli appassionati di giallo italiano possono leggere il nuovo libro di De Giovanni che ritorna con il suo commissario Ricciardi. È il 1939 e sono trascorsi 5 anni da quando la vita del commissario è stata sconvolta. La figlia Marta sta crescendo e l'uomo è pronto a scoprire se ha ereditato da lui la dannazione di vedere e sentire i morti. Sono anche gli anni in cui L’Europa è sull’orlo dell’abisso a causa dei totalitarismi che stano mettendo a rischio l’idea di civiltà. L’unico punto fermo in tutto questo caos è il delitto, in particolare quello di due ragazzi ritrovati tra i cespugli di un boschetto. Il crimine potrebbe celare un movente politico, Ricciardi, in compagnia di Maione deve risolvere il caso e proteggere un amico che in nome della libertà è in pericolo.

Brave ragazze, cattivo sangue di Holly Jackson

Il sequel del bestseller "Come uccidono le brave ragazze” arriva in libreria il primo novembre. Ritroviamo Pippa Fitz-Amobi reduce dalle avventure che l'hanno portata a risolvere il cold case sulla morte di Andie Bell e che decide di raccontare la sua avventura all’interno di un podcast. Anche se Pippa è ancora scossa dagli eventi dell’anno precedente è costretta ad affrontare un nuovo mistero. Il fratello del suo amico Connor improvvisamente sparisce e dato che la polizia non vuole indagare, Pippa si ritrova a dover affrontare una nuova indagine in cui vengono a galla segreti che era meglio lasciare sepolti.

La Venere di Salò di Ben Pastor

Il libro in uscita l’8 novembre è ambientato nel 1944 quando il colonnello Martin von Bora, dell'Abwehr, del servizio segreto militare tedesco, viene prelevato da agenti della Gestapo e trasportato a Salò, nella Repubblica Sociale Italiana. Pur essendo un soldato fedele, Martin non accetta i metodi nazisti e la decisione di affidargli il comando sulle rive del Garda per ricoprire il ruolo di collegamento tra i due comandi, gli sembra una punizione. In realtà scopre che dalla casa del milionario Pozzi, arricchitosi con la guerra, è stato rubato il dipinto La Venere di Salò di Tiziano. Per capire chi è stato e cosa si nasconde dietro al furto, Bora deve inoltrarsi in un ambiente ricco di interessi e lotte interne. Inoltre scopre che tre donne si sono suicidate e che la figlia di Pozzi richiama la Venere. Nel frattempo i partigiani incalzano e l’Operazione Valchiria è fallita, molti ufficiali sono stati uccisi e la Gestapo ha un fascicolo pronto su Bora.

Delitto con charme. La signora in giallo di Jessica Fletcher

A poche settimane dalla scomparsa di Jessica Fletcher, gli appassionati della “Signora in Giallo” possono leggere una delle sue appassionanti indagini in uscita l’8 novembre. Nelson Penzell, co-proprietario di un negozio di arte locale a Cabot Cove, viene assassinato. I sospetti ricadono sull’addetta alla manicure di un salone di bellezza perché è corsa fuori dal negozio ricoperta di sangue con l’arma del delitto in mano. Jessica è certa che la sua amica non è colpevole e decide di collaborare con l’amico Michael Haggerty, un affascinante agente dell’MI6 per risolvere il caso e trovare il vero colpevole.

L'indagine del tenente Gregory di Stanislaw Lem

Il libro di Stanislaw Lem in uscita l’8 novembre è ambientato nella Londra degli anni ’50 in cui c’è qualcuno che ha deciso di rubare i cadaveri dai cimiteri, dagli obitori, dall'istituto di anatomia. Il tenente Gregory e Scotland Yard sono arrivati a un punto morto e in suo aiuto arriva il dottor Sciss, esperto di statistica. Nonostante adotti un metodo basato sulla logica dei numeri, alcune sparizioni non rientrano nella sua teoria.

Io uccido

A vent’anni dalla sua uscita, il romanzo d’esordio di Giorgio Faletti, ritorna l’8 novembre in una nuova chiave, attraverso la graphic novel. Il libro riadattato da Andrea Cavaletto e con i disegni di David Ferracci e i colori di Assia Ieradi racconta la storia di un serial killer che firma la scena del crimine con la frase “Io uccido” scritta con il sangue.

