Le ossa parlano: Antonio Manzini fa rivivere Rocco Schiavone in una nuova indagine

Burbero, romano fino nel midollo e cinico quanto basta: Rocco Schiavone è uno dei personaggi della letteratura più amati di sempre. Il vicequestore della polizia ha già appassionato i suoi fan con tantissime storie e avventure che lo vedono come assoluto protagonista.

Le sue indagini però, non sono finite e lo troviamo alle prese con un nuovo caso nell’ultimo capitolo della serie di romanzi a lui dedicata da Antonio Manzini. Le Ossa Parlano in uscita il 13 gennaio comincia subito con un mistero inquietante.

Un medico in pensione scopre delle ossa umane durante una passeggiata nel bosco: si tratta dei resti di un bambino morto strangolato e con il sospetto di una violenza subita. L’indagine si rivela complessa fin dal primo momento, ma la determinazione della Scientifica porta all’identificazione della vittima.

Le ossa sono quelle di Mirko, un bimbo di dieci anni scomparso da diverso tempo e che la madre stava ancora cercando disperatamente. Il suo ultimo avvistamento risaliva a sei anni prima, nei pressi della scuola che frequentava, come se dovesse attendere qualcuno. Schiavone è chiamato a risolvere il rompicapo, nonostante il disgusto per il mondo disumano in cui è costretto a immergersi.

Grazie alla logica, messaggi decifrati e indizi ambigui, il vicequestore riesce a portare alla luce informazioni importanti con la collaborazione dei suoi colleghi. Proprio con questa indagine il vicequestore si trova sempre più a stretto contatto con i suoi compagni di squadra, approfondendone il privato con ripercussioni anche sulla sua vita, ora si rende sempre più conto di essere inadeguato ad altri amori, se non quello della moglie uccisa. La solitudine della piccola vittima non fa che aumentare il proverbiale pessimismo di Schiavone e di tutti gli altri personaggi della vicenda.

Se non vedete l’ora di gustare ogni pagina di questo cold case crudele e romantico allo stesso tempo, non dovete far altro che