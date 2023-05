Maggio si tinge di giallo con tante novità letterarie ricche di colpi di scena

Atmosfere cupe e piene di suspense: gli appassionati di libri gialli sono affascinati da questo tipo di trame e anche durante il mese di maggio non verranno delusi. La primavera inoltrata porta con sé un’ampia scelta di romanzi ricchi di mistero da assaporare pagina dopo pagina.

Tra grandi ritorni ed esordi, le trame noir e i thriller sono pronti a rendere questo mese pieno di avventure irresistibili.

Freddo nelle ossa di Kathy Reichs

Kathy Reichs con il suo libro in uscita il 2 maggio, ci porta nella vita dell’antropologa forense Temperance Brennan. La donna finalmente può godersi un po’ di tranquillità in compagnia della figlia che ha deciso di lasciare l’esercito. I suoi sogni vanno in frantumi quando sull’uscio della porta trova un pacco con all’interno un occhio umano che nella parte bianca riporta delle coordinate geografiche. Giunti sul posto trovano altri resti umani, mentre la polizia, in un bosco vicino a un collegio, scopre un cadavere congelato appeso a un ramo. Fin da subito Temperance nota che ogni scena del crimine ha delle analogie con alcuni suoi vecchi casi, difficile sia solo una semplice coincidenza. L’assassino le ha voluto mandare un chiaro messaggio e Temperance cerca di risolvere il caso con l’aiuto del suo ex Andrew Ryan, diventato detective privato, e dell’agente in pensione Erskine “Skinny” Slidell. La situazione si complica quando la figlia sparisce nel nulla.

Il valzer dei traditori di Rosa Teruzzi

Il romanzo giallo di Rosa Teruzzi in uscita il 2 maggio è ambientato a Milano. Nel capoluogo lombardo vive Libera, una donna divisa tra una storia d’amore difficile con un uomo che aspetta un figlio da un’altra donna e la ricerca del rapinatore mascherato che si fa chiamare Gatto con gli Stivali e che probabilmente è suo padre. La situazione diventa ancora più complicata quando Libera scopre che la figlia Vittoria, sta indagando in segreto per scagionare il padre, pregiudicato, del suo compagno dall’accusa di omicidio volontario di una ricettatrice. Libera con l’aiuto della solerte Irene, del burbero Dog e dell’eccentrica Iole, si ritroverà a scavare nel passato per venire a capo della verità.

Luna rossa di Jo Nesbø

Jo Nesbø torna in libreria il 9 maggio con uno dei suoi personaggi preferiti: Harry Hole che ormai non ha più un ruolo nella polizia di Los Angeles e quindi ha deciso di impiegare il suo tempo ubriacandosi. I suoi propositi vengono ostacolati da Lucille, un’attrice che grazie a lui è scampata al cartello della droga e che ora gli offre ospitalità. Nel frattempo a Oslo un immobiliarista chiede aiuto a Harry perché è stato accusato di aver ucciso due ragazze, inizialmente l’ex detective rifiuta, ma quando scopre che Lucille è stata rapita dal cartello della droga, decide di accettare il lavoro. Insieme a un amico spacciatore, un poliziotto corrotto e uno psicologo malato di cancro cercano di risolvere il caso per avere il compenso e pagare il riscatto.

La superstite di Isabella Maldonado

Nina è la protagonista del libro di Isabella Maldonado in uscita il 23 maggio. La donna come tutte le mattine va a fare jogging in un parco della Virginia. Qui due malviventi l’assalgono pensando che sia un lavoro semplice. In realtà non sanno che Nina lavora all’FBI come agente speciale e in un attimo li mette KO. L’aggressione viene filmata da un passate che le mette sul web trasformando Nina in una star: un enorme problema per la donna. Nina deve conservare la sua identità nascosta perché da 11 anni vive sotto mentite spoglie dopo essere scampata a un assassino seriale che non vede l’ora di vendicarsi.

Il manoscritto di Anne Holt

Il 23 maggio torna una delle detective del noir nordico più amate: Hanne Wilhelmsen. La donna da anni vive su una sedia a rotelle e in un esilio autoimposto. Quando, però, l’agente Henrik Holme le chiede aiuto per risolvere il caso di una donna trovata nuda in un bagagliaio di un’auto con il viso sfigurato, Hanne accetta. Nel frattempo una giovane editor Ebba Braut è sulle tracce del manoscritto di una delle scrittrici più famose della Norvegia e chiede aiuto ad Hanne. Così mentre il mondo è bloccato dalla pandemia la detective torna alla vita.

Il regno della notte di Kate Atkinson

La Londra del 1926 è al centro del libro in uscita il 30 maggio. Nella città che si sta ancora riprendendo dalla Grande Guerra, la povertà e la disperazione della popolazione convivino con il lusso ostentato di pochi. Nobili e industriali brindano ogni notte con gangster e prostitute e la regina indiscussa di tutto questo è Nellie Coker. Ora che è all’apice sa di dover mantenere quella posizione e di non poter mai abbassare la guardia perché ha troppi nemici pronti a distruggerla. Quando quattro ragazze vengono trovate morte nei suoi locali, capisce subito che qualcuno sta tramando alle sue spalle e dovrà fare di tutto per non perdere il suo trono.

Il piede destro di Byron di Alberto Toso Fei

Il giallo di Alberto Toso Fei, in libreria il 2 maggio ambientato a Venezia, ha come protagonista Alessandro Nicoli un ex giornalista diventato investigatore per caso. Durante una gita in barca, con la sua fidanzata, trova una moneta d’oro e da quel momento si trova coinvolto in un’indagine intricata fatta di enigmi ed episodi di cronaca. Alessandro dovrà capire il legame che c’è tra due omicidi, un frate esorcista che sostiene di avere inventato il Cronovisore (una macchina capace di superare le barriere del tempo), un libro vecchio di secoli che contiene i segreti dei sogni e Lord Byron, il poeta che abitò a lungo a Venezia.

L'isola dei sogni di Lucy Clarke

Un addio al nubilato può trasformarsi in un disastro nel libro in uscita il 2 maggio. Lexi sta per sposare Ed il suo principe azzurro ed è pronta a iniziare con lui una vita favolosa. La prima tappa della nuova vita è l’addio al celibato in compagnia delle sue amiche. Arrivate sull’isola il viaggio si prospetta fantastico, ma nel giro di poco gelosie e piccole bugie vengono a galla. Con il trascorrere dei giorni tutte capiscono che una di loro nasconde un segreto, ed è disposta a tutto pur di impedire il matrimonio di Lexi.

Il dono di Paola Barbato

Un giornalista stimato e calmo, l’unico a cui i criminali rilasciano interviste è il protagonista del libro in uscita il 9 maggio. L’uomo improvvisamente è diventato uno spietato assassino e quando viene trovato vicino a una vittima con le mani insanguinati dichiara di non essere stato lui, ma il suo cuore. A guidare le indagini arriva Flavia Mariani una delle migliori nel suo campo. Quando va a far visita all’assassino è sicura di trovare davanti a lei un uomo chiuso pronto a mentire pur di salvarsi, in realtà il racconto dell’uomo risponde a quanto è emerso dai primi rilievi. La risposta al comportamento del giornalista potrebbe essere proprio nel suo cuore. L’uomo ha subito un trapianto e il donatore era uno spietato serial killer. Ora Flavia deve trovare le altre persone che hanno ricevuto gli organi per fermarli e non farli diventare degli spietati assassini.

Schegge nella pelle di César Pérez Gellida

Il thriller psicologico in uscita il 16 maggio è ambientato a Urueña, un paesino medievale della Spagna. In un paesaggio autunnale immerso nel freddo e nella neve si incontrano due amici d’infanzia: uno è uno scrittore l’altro un criciverbista con problemi economici. I due sono accomunati da un passato traumatico che ha influenzato le loro vite. Ora hanno deciso di fare i conti con il passato, risolvere tutto quello che è rimasto in sospeso e avere la loro vendetta. Via via il gioco diventa sempre più cruento ed efferato e il rischi di sprofondare nell’abisso è molto alto.

