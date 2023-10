Emozioni d’ottobre: i gialli e thriller da leggere col fiato sospeso

L’autunno è il momento in cui si ha voglia di rimanere a casa e leggere un bel libro. Tra i generi più amati ci sono il giallo e il thriller che hanno il vantaggio di saziare la sete di misteri e intrighi dei fan di questo genere. Anche ad ottobre non mancano nuove uscite che vanno dai thriller psicologici, agli horror o indagini che lasciano con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. Se non volete perdervene neanche uno, ecco alcuni suggerimenti.

Il sicario che non voleva uccidere di Kotaro Isaka

A Tokyo Kabuto sta per andare in pensione, il suo desiderio è quello di smettere di fingere e vivere in tranquillità. Mente la moglie e il figlio lo credono un venditore di articoli di cancelleria, in realtà è uno spietato sicario. Ora che finalmente potrà lasciarsi tutto alle spalle, ha ancora una missione da svolgere e non sarà per nulla semplice. Il suo medico e intermediario, infatti, non è disposto a rinunciare alle sue abilità e ai guadagni che gli assicura, ma Kibbutz farà di tutto pur di abbandonare il mondo criminale.

Il cliente di riguardo di Giampaolo Simi

Dario Corbo è il protagonista del romanzo e un ex giornalista che ha sempre raccontato la versione che sarebbe piaciuta ai suoi lettori. Da quando non scrive più, ha scoperto delle verità che non gli sono piaciute e che sono costate la vita alla sua ex moglie. Nella vita di Dario ora ci sono delle priorità come il figlio e l’amore impossibile per Nora Beckford. Ma quando i carabinieri lo convocano deve rivedere le sue priorità perché a rischiare di cadere in una trappola diabolica sarà proprio Nora.

La verità di Maria di Glenn Cooper

Nell’Egitto del 69 d.C. una donna scappa da alcuni uomini che vorrebbero metterla a tacere ma ad accoglierla c’è Lia, disposta a tutto pur di proteggere la vita e la storia di quella stessa donna. Sono passati secoli da quell’episodio e nell’Egitto di oggi Samia ruba dagli archivi del Museo del Cairo una maschera funeraria risalente al I secolo d.C. per poterla vendere e pagare le medicine per la sorella. Prima di farlo si accorge che la maschera non è fatta di lino, ma di papiro e ha all’interno una scritta che cambia tutto. La ragazza, decide di chiamare Cal Donovan suo ex professore di archeologia che gli rivela quanto scoperto. Poche ore dopo quella telefonata Samia scompare e a Cal non resta che ritrovarla per evitare che la maschera cada in mai sbagliate.

Il rumore del ghiaccio di Peter May

Una giovane meteorologa fa una spaventosa scoperta: tra i ghiacciai delle Highlands, si imbatte nel cadavere di un uomo. Il corpo è di Charles Younger, un giornalista scomodo, che secondo il detective Cameron Brodie, che segue le indagini, è stato ucciso perché stava seguendo una storia importante. Mentre una tormenta taglia fuori le Highlands dal resto del mondo, Brodie ha la certezza che il male può animarsi ovunque.

Tempo di caccia di Jeffery Deaver

Colter Shaw si trova a Ferrington, un tempo un ricco centro industriale per una nuova missione. A commissionarla è stato un eccentrico uomo d’affari Harmon, che vuole recuperare a ogni costo il prototipo di un dispositivo per piccoli reattori nucleari che gli è stato sottratto. Per Colter è un incarico diverso dal solito, fino a quando Allison Parker, ingegnera capo della compagnia scompare insieme alla figlia. La donna per l’industriale è un risorsa importante, quindi chiede a Colter di ritrovarla. In realtà Allison non è scomparsa, ma fuggita perché l’ex marito ed ex poliziotto è uscito dal carcere dopo aver scontato la pena per maltrattamenti domestici. Le cose si complicano quando Colter scopre che l’ex marito di Allison ha assoldato due sicari e che lo stesso Harmon teme che la donna riveli dei segreti che è meglio lasciare come tali.

Il circolo segreto dei misteri di Sarah Penner

Il racconto è ambientato in una fredda notte del 1873, quando in una Parigi su cui scende la neve, in un castello si sta svolgendo una seduta spiritica condotta dalla medium Vaudeline D’allaire. Con lei c'è la sua assistente Lenna Wickes, che nonostante sia scettica, ha deciso di partecipare alla seduta per capire chi ha ucciso la sorella Evie appassionata di occulto. Mentre sono in città, Vaudeline riceve una lettera che la costringe a rientrare a Londra. La donna deve indagare sulla morte di un suo amico e quando le due iniziano le indagini, fin da subito la realtà e l’illusione si mischiano tra di loro tanto che Vaudeline e Lenna si convincono di essere cadute in una trappola.

Il misfatto della tonnara di Francesco Abate

Il libro di Francesco Abate ci porta nella Cagliari di inizio Novecento quando dopo una manifestazione di femministe una maestra viene aggredita e il suo corpo ritrovato privo di sensi all’interno di una tonnara. I sospetti si concentrano su un giovane dell’alta società, ma la giustizia non sembra voler prendere in considerazione la possibilità di incriminarlo. Davanti a questa situazione Clara Simon, una giornalista de L’Unione, non si arrende e decide di far luce sulla situazione e dare voce a quelle donne che la società ha sempre cercato di mettere a tacere.

Non si uccide il primo che passa di Christian Frascella

Nel nuovo libro di Frascelal ritroviamo di nuovo Contrera alle prese con una appassionante avventura. È luglio e l’ispettore più scalcagnato di sempre vaga nel quartiere Barriera di Milano alla ricerca di un po’ di refrigerio. Nonostante abbia vissuto un momento di gloria dopo aver affrontato un assassino, ora si trova a vivere in una roulotte, proprio davanti al palazzo della sorella Paola, con il cognato che è riuscito finalmente a cacciarlo di casa. Nel frattempo Paola gli procura una cliente, Giulia che si rivolge a lui perché è convinta che il compagno la tradisca. Durante il pedinamento, il sospettato viene ucciso con due colpi di pistola. Anche se la polizia liquida subito il caso, Contrera inizia a indagare e scopre che erano in molti a voler morta la vittima.

I cani della pioggia di Tullio Avoledo

Marco Ferrai è un ex poliziotto diventato autore di romanzi gialli e quando non ha più notizie della fidanzata Magda scomparsa durante un servizio fotografico tra Ungheria e Ucraina, decide di andarla a cercare. Arrivato nella zona martoriata dalla guerra, troverà un alleato: Sergio Stokar un ex poliziotto di origine italiana. Insieme si metteranno sulle tracce di Magda, ma si imbatteranno anche in un traffico di minori e droga lungo le frontiere dei paesi in guerra.

Le schegge di Bret Easton Ellis

È il 1981 e nell’elitaria Buckley School la vita degli studenti scorre tranquilla, fino a quando non arriva Robert Mallory. Il diciassettenne è un ragazzo intelligente e affascinante, che conquista tutti, ma nasconde un segreto. Nel momento in cui entra a far parte del gruppo più in vista della scuola Bret diventa ossessionato da lui. Ma la sua vita da adolescente viene sconvolta da un serial killer che sta lasciando dietro di sé una scia di vittime e che sembra avere come nuovi obiettivi il Bret e il suo gruppo di amici.

