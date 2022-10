I libri da leggere a ottobre: i migliori titoli per giornate ad alta tensione

L’autunno è la stagione in cui l’aria diventa più frizzante e si ha voglia di stare a casa sul divano con una coperta, una tisana e un buon libro. Ottobre porta con sé tantissime novità per gli appassionati dei generi giallo e thriller, pronti a raccontare storie ad alta tensione ricche di suspense.

Vogliamo conoscere le nuove trame mozzafiato che renderanno le giornate autunnali ad alta tensione? Ecco qualche suggerimento

Il male che gli uomini fanno di Sandrone Dazieri

Dopo il successo di Uccidi il Padre, Sandrone Danzieri torna in libreria l’11 ottobre con un nuovo thriller dal ritmo serrato che conquisterà tutti gli appassionati del genere per la capacità di entrare nella mente dei lettori e con uno stile narrativo unico. Itala Caruso, detta la Regina, è una poliziotta corrotta che viene costretta a trovare delle prove per incriminare un uomo accusato di essere il Persico, un assassino che ha strangolato e ucciso tre ragazze adolescenti. A trent’anni di distanza da quell’episodio un uomo con i capelli lunghi e bianchi rapisce Amala Cavalcante, la sedicenne è la nipote di Francesca Cavalcante, la donna che ha difeso senza successo l’uomo accusato di essere il Persico. La donna sapeva perfettamente che il suo cliente era innocente e che il vero assassino era ancora in giro, forse è proprio lui che ha rapito la nipote!

Chi si ferma è perduto di Marco Malvaldi

Nel libro di Marco Malvaldi, in uscita il 18 ottobre, la protagonista è Serena una casalinga che ha deciso di abbandonare il lavoro da chimica a causa delle discriminazioni maschiliste nonostante avesse un olfatto straordinario in grado di riconoscere i singoli componenti chimici. La donna abita in un piccolo borgo vicino Pisa e un giorno si imbatte per caso nel cadavere del professor Caroselli, proprio le sue capacità la spingono a collaborare con il sovrintendente di polizia Corinna Stelea. Le due donne pensano che sia tutto legato a un traffico illecito che avviene nel convento gestito dalla scuola, in realtà si trovano a dover affrontare segreti e a scoprire una triste verità.

Puzzle di Franck Thilliez

Il re del thriller francese ritorna il 31 ottobre con un racconto ricco di enigmi in un contesto ad alta tensione. Tutto inizia da Lucas Chardon un uomo rinchiuso in un ospedale psichiatrico dopo che la polizia lo ha rinvenuto insanguinato e privo di memoria accanto ai corpi di 8 cadaveri. Ora e per la prima volta vuole raccontare cosa è realmente successo quella notte. Nello stesso momento Ilan Dieduset riceve dalla sua ex ragazza una chiamata in cui lo avverte di aver trovato l’ingresso a Paranoia, un gioco di ruolo ambito da tutti. Ian ex giocatore compulsivo, accetta l’invito della ragazza e dopo una dura selezione lui e altri sei candidati si ritrovano in un ospedale psichiatrico in disuso. La partita ha inizio e il gioco ha solo due regole: niente di quello che vivranno è vero e uno di loro morirà. La situazione tra i partecipanti si fa subito tesa, sono consapevoli che c’è un intruso e poco alla volta la competizione assume aspetti sempre più perversi tanto che la paranoia inizia ad avere il sopravvento.

Un cuore nero inchiostro di Robert Galbraith

Il nuovo capitolo delle avventure di Cormoran Strike e Robin Ellacott arriva in libreria il 25 ottobre. L’agenzia dei due detective privati va a gonfie vele, per questo quando in ufficio giunge una giovane dall’aria stravolta la segretaria non vorrebbe accettare il caso, ma l’intuito di Robin la spinge a darle ascolto. La ragazza Edie Ledwell, è la coautrice di una serie animata di culto che sta per sbarcare su Netflix, ma è perseguitata online da una figura di cui non conosce nulla. Robin le consiglia di rivolgersi a un’agenzia specializzata in reati informatici, ma quando scopre che la ragazza è stata assassinata ha dei rimorsi. I detective si troveranno alle prese con una nuova indagine che nasconde verità sfuggenti.

La setta di Camilla Läckberg

Camilla Läckberg torna il 18 ottobre con un nuovo libro in cui il protagonista è un bambino che improvvisamente sparisce dalla scuola materna di Södermalm, a Stoccolma. A indagare sulla scomparsa c’è Mina Dabiri che chiede aiuto a Vincent Walder, un mentalista conosciuto due anni prima, l'uomo si rende subito conto che il rapimento del piccolo ha delle analogie con un caso avvenuto l’anno prima, ma che ha avuto un epilogo drammatico. I rapimenti continuano con uno schema metodico che ha dei richiami ritualistici e i due devono affrontare il caso tenendo a bada i loro problemi personali.

Dolce vita, dolce morte di Giancarlo De Cataldo

Giancarlo De Cataldo trasporta il lettore dal 4 ottobre nella Roma del 1963, ai tempi della Dolce Vita. I paparazzi e gli scandali riempiono la Capitale, tutti sognano una vita mondana e tra questi c'è Greta, una ragazza tedesca di ventitré anni che vuole fare l’attrice. Un giorno viene trovata uccisa a coltellate vicino via Veneto, a indagare sul caso per un giornale romano c'è Marcello Montecchi che ha conosciuto realmente Greta e ora dovrà indagare nella sua vita segreta.

Il caso dei tre bambini scomparsi di Alberto Beruffi

Alberto Beruffi autore del bestseller Una ragazza cattiva, torna con un nuovo libro il 18 ottobre: il protagonista é Marco Pioggia, un ispettore che torna a lavoro dopo un periodo di aspettativa a seguito della morte della figlia. Una volta rientrato in servizio, viene incaricato di seguire le indagini sull’omicidio di una ragazza trovata senza vita nel suo appartamento. Il caso fin da subito si rivela difficile, sia perché nella casa della vittima viene trovato un graffito, sia perché viene scoperto un altro cadavere ucciso con le stesse modalità. Nello stesso tempo in una Milano pronta a festeggiare il Natale i poliziotti devono affrontare il rapimento di tre bambini scomparsi mentre tornavano da scuola. L’ispettore è coinvolto su due casi contemporaneamente che hanno molto in comune e per salvare i bambini l’uomo sarà costretto ad affrontare il suo passato e le sue paure.

Madame le commissaire e la morte del capo della polizia di Pierre Martin

L’ambientazione provenzale del terzo libro di Pierre Martine in uscita l’11 ottobre, ci porta a Fragolin, un paesino nel dipartimento del Var, sulla Costa Azzurra. Qui Isabelle Bonnet, ex capo della squadra antiterrorismo di Parigi ora è Madame le commissaire e si trova a fare i conti con la morte del capo della polizia di Tolone, Bastian. Tra i due non correva buon sangue, ma ora la donna si trova a dover indagare su un suicidio inspiegabile, le domande del commissario fanno storcere più di un naso a Tolone e la situazione diventa ancora più complicata quando Isabelle scopre che nella vita di Bastian c’era un’attrice con un passato oscuro. Madame le commissaire e il suo eccentrico assistente Apollinaire, per risolvere il caso dovranno indagare nel sottobosco della buona società di Tolone e nella criminalità locale.

Agatha Raisin. Corsa a ostacoli di M.C. Beaton

Agatha Raisin è la protagonista del giallo di Beaton in uscita il 21 ottobre! La donna è sconvolta perché il suo amico Sir Charles Fraith sta per sposare l’arrampicatrice sociale Mary Brown-Field. Tra le due donne non scorre buon sangue e Agatha cerca scheletri nell’armadio per far saltare il matrimonio, ma non ne trova per questo decide di imbucarsi al matrimonio. Dopo un litigio tra Agatha e Mary, la sposa viene trovata morta dopo che si era ritirata in camera sua per rifarsi il trucco, secondo i genitori della vittima i colpevoli sono Agatha e Charles. Mentre la polizia cerca le prove per incriminarli, la donna inizia ad indagare su Mary e sulla sua passione per le corse equestri. Durante le indagini scopre che Mary ha un passato difficile, un padre con qualcosa da nascondere e vecchi problemi con le compagne di equitazione.

Più buio della notte di Paolo Dondossola

Il giallo di Paolo Dondossola in uscita il 7 ottobre, ci porta nella provincia di Bergamo. Siamo nel 2014 e uno stimato dentista, Giorgio Contini, viene ucciso a colpi di spranga. Sul caso indaga il maresciallo Damiano che si fa aiutare da Gianluca Testa un giornalista di cronaca nera che con il suo intuito deventa la chiave di svolta per le indagini. I due si troveranno coinvolti in un mondo dove il male è radicato e lascia dietro di sé una scia di sangue nell’insospettabile e tranquilla cittadina di provincia.

