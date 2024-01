“Che stupida. La mia verità”: Ilary Blasi racconta la sua storia con Francesco Totti

È stato uno dei divorzi più chiacchierati, che ha visto come protagonista una coppia che per anni ha fatto sognare: Ilary Blasi e Francesco Totti dopo quasi due decenni di matrimonio si sono detti addio.

Tra pettegolezzi e ipotesi, la conduttrice romana ha deciso di dire la sua e porre fine ai rumors prima nel documentario “Unica”, poi con il libro “Che stupida. La mia verità”, un titolo che dice già molto sul suo contenuto. Il volume edito da Mondadori sarà in libreria dal 30 gennaio ma è già preordinabile.

Di cosa parlerà il libro di Ilary Blasi

L’uscita del libro è stata annunciata dalla stessa Blasi sul proprio profilo Instagram in cui afferma che il volume sarà una storia di dolore e di rinascita. Ha deciso infatti di raccontare definitivamente la sua verità sulla fine dell’amore con Francesco Totti. In questo volume l’ex letterina racconta la storia che ha vissuto mettendo a nudo i suoi sentimenti. Sempre nel post social, tra l’altro, la showgirl ha rivelato come i suoi amici spesso la definiscano “Ice Princess” non per il colore dei capelli che ricorda quello di Elsa, protagonista del film Frozen, ma perché non si lascia dominare dalle emozioni. Questo non vuol dire che non provi felicità, tristezza, nostalgia o dolore, semplicemente non permette che queste prendano il sopravvento. È un atteggiamento che le consente di avere uno “spazio di manovra” per affrontare ogni tipo di imprevisto. Proprio come quello della fine della sua relazione con Francesco Totti che l’ha travolta come una marea scura e l’ha costretta per la prima volta a sforzarsi di rimanere razionale.

Improvvisamente il sogno di una famiglia felice che condivide le vacanze a Sabaudia e le cene a casa con amici e i tre figli si è infranto. Nelle pagine del suo libro, Ilary Blasi racconta ombre e luci del suo amore definito “da favola” da molti. La scoperta del tradimento di lui l’ha lasciato incredula ma ha saputo reagire affidandosi al sostegno della famiglia e degli amici di sempre, oltre al lavoro che per lei è stato sempre una valvola di sfogo. Come afferma la conduttrice: “Sono stati dodici mesi orribili, ma anche intensi, in cui ho scoperto me stessa, le mie risorse. Sono sopravvissuta ma non solo: sono ancora in piedi”.

