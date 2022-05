I 10 libri da leggere prima dei 30 anni

I libri ci permettono di vivere storie emozionanti, ci fanno compagnia, ma sono anche un modo per crescere, proprio per questo ci sono titoli più indicati in base all’età. Dai grandi classici, a quelli di formazione ci sono dei libri che devono essere letti o riletti a tutti i costi prima dei 30 anni, per apprezzare meglio il racconto o per immedesimarsi nei protagonisti principali.

Siete curiosi di scoprire i libri da leggere assolutamente prima di compiere 30 anni? Ecco la lista dei 10 imperdibili da avere nella libreria.

Il taccuino d’oro di Doris Lessing

Il Premio Nobel per la letteratura 2007 Doris Lessing è autrice di un romanzo in cui la protagonista è la scrittrice Anna Wulf che con fare meticoloso e schietto analizza tutti gli aspetti della sua vita come motivi di ordine politico, sociale e sessuale. Tutti i suoi pensieri vengono racchiusi in quattro taccuini che poi trovano l’apice della narrazione all’interno di quello d’oro del titolo. In quest’ultimo la protagonista con una scrittura distesa e intensa, parla della minaccia atomica, dei rifugiati politici nell'Africa Centrale, delle barriere razziali, dei rapporti dei genitori coi figli e molte altre cose. Il taccuino d’oro di Doris Lessing è un modo per fare ordine nella propria vita ripercorrendo gli eventi più importanti della sua giovinezza, un po’ come succede quando si arriva ai 30 anni.

Anna Karenina di Lev Tolstoj

Uno dei grandi classici da leggere prima dei 30 anni è Anna Karenina che ci offre una finestra privilegiata sugli usi e costumi dell’aristocrazia russa dell’ottocento. Anna, è sposata e ha un figlio con l’ufficiale governativo Karenin, ma di cui non è innamorata. La donna viene invitata a Mosca dal fratello e l’uomo vuole che convinca la moglie Dolly a non lasciarlo dopo l’ennesimo tradimento. Qui Anna conosce l’affascinante conte Aleksej Vronskij e nonostante i suoi tentativi di non cedere all’amore, tra i due scoppia la passione, da cui nasce una bambina. La relazione di Anna viene messa sotto accusa dalla società che la emargina sempre di più, nel frattempo sullo sfondo si intrecciano altre trame. Levin, amico del fratello di Anna sta andando a Mosca per chiedere la mano di Kitty, la sorella minore di Dolly: il loro amore puro si contrappone a quello di Anna e Aleksej, infatti queste due coppie sono il fulcro attorno al quale si sviluppa il romanzo. L’opera di Lev Tolstoj è perfetta per chi si sta avvicinando ai 30 anni perché le vicende, gli errori e le vittorie dei protagonisti sono un ottimo spunto da cui imparare.

L'insostenibile leggerezza dell’essere di Milan Kundera

Voglia di avere la propria indipendenza e desiderio di costruire relazioni importanti con i propri coetanei, questi argomenti suonano familiari ai giovani alla ricerca di sé stessi e il libro di Kundera racchiude tutto questo. Il romanzo ambientato a Praga, descrive la vita del Quartetto di Kundera durante il periodo dalla Primavera di Praga. I protagonisti sono Tomáš un chirurgo stimato che perde il lavoro a causa di un articolo che risulta molto critico nei confronti dei comunisti cechi. Il ragazzo è innamorato di Tereza, che lavora come fotografa. La donna è molto gelosa perché sa che Tomáš la tradisce con Sabina, una pittrice, ma nonostante questo finge di non sospettare di nulla. Sabina è uno spirito libero che ha una breve relazione con Franz, un professore universitario, di cui s'innamorerà perdutamente, ma dal quale fuggirà perché non ha il coraggio di stabilire un rapporto serio.

Fiesta di Ernest Hemingway

Il libro è la storia di un gruppo di amici di origine americana e britannica che vive a Parigi e decide di organizzare una vacanza in Spagna in cui andare a pescare sui Pirenei e assistere alla festa di San Firmino a Pamplona. Tra i protagonisti del romanzo c’è Jacob Barnes, un giornalista innamorato di Lady Brett Ashley. I due si sono conosciuti in un ospedale inglese in cui Brett era infermiera e Jake in convalescenza dopo aver subito una ferita in guerra. Anche se la donna sta per sposare Mike Campbell, non disdegna altre relazioni, tanto da diventare l’anello disgregatore del gruppo. Infatti, arrivata a Pamplona Brett incontra Pedro Romero, un giovane torero con cui ha un’avventura. Dopo diversi imprevisti e gelosie la vacanza termina e una volta a Parigi, ognuno fa ritorno alla solita vita. Il libro è perfetto per chi si avvicina alla soglia dei trent’anni perché affascinante e ricco di avventura.

Siddartha di Herman Hesse

Colui che ha scoperto il significato (dell’esistenza), questa è la traduzione letterale del titolo del libro, quindi il periodo dai 20 ai 30 anni è perfetto per leggere questo volume. Siddharta passa da un’esperienza all’altra si confronta con misticismo, la sensualità, la meditazione filosofica e gli affari, prendendo qualcosa da ogni situazione, ma senza mai fermarsi definitivamente perché il suo obiettivo è vivere la vita per intero e approdare al tutto, presente in mille forme differenti.

Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf

Nato a seguito di due conferenze tenute nel 1928 sul tema “Le donne e il romanzo”, il saggio è l’occasione per la scrittrice di riflettere sul rapporto donna-scrittura analizzando il percorso della letteratura degli ultimi secoli in cui si arriva alla consapevolezza della necessità di avere un posto tutto per sé per coltivare la propria vena artistica. Inoltre, Virginia Woolf afferma l’importanza di raggiungere l’indipendenza economica, un tema molto caro ai giovani dai 20 ai 30 anni.

Canto di Salomone di Toni Morrison

Il romanzo di formazione ha come protagonista un ragazzo afroamericano la cui storia si sviluppa tra reale e fantastico, tra sogni e desideri. Il giovane lascia il Midwest per recarsi nel Sud America pronto a conoscere le sue origini e un presunto tesoro di famiglia. Il suo non è solo un viaggio con una partenza e una destinazione, ma anche un percorso introspettivo alle prese con la sua anima, con l’obiettivo di trovare la propria identità. Lungo questa esperienza introspettiva si alternano passato e presente, fantasmi e ricordi.

La camera di Giovanni di James Baldwin

Il libro scritto nel 1984 ha come protagonista David un giovane di New York in fuga da sé stesso che decide di andare a Parigi. Nella città francese vuole allontanarsi dalla sua educazione e dalla visone di ragazzo perbene. A Parigi David è solo, la sua ragazza Hella ha deciso di andare in Spagna per riflettere sul futuro della loro storia, quindi una sera decide di andare in un bar dove incontra Giovanni. Il ragazzo, dal carattere imprevedibile e pieno di vita, lo conquista fin da subito, fin da quando mette piede nella sua stanza piccola e disordinata. David si trova diviso tra Hella che incarna il desiderio di normalità e Giovanni che invece è istinto e forza. La difesa della propria identità e la sua indecisione faranno soffrire tutti coloro che lui ama.

Nemico, amico, amante… di Alice Munro

Il libro formato da più racconti, parla di debolezze e trionfi silenziosi che possono essere belli, significativi e travolgenti allo stesso tempo, tutte esperienze che bisogna portare sempre con sé nel momento in cui ci si allontana dai 20 anni. Le protagoniste dei racconti sono spesso donne come una giovane cameriera appena arrivata in una nuova casa che si trova coinvolta nello scherzo di una ragazzina. Oppure una studentessa universitaria che per la prima volta va in visita da un'anziana zia e scopre un segreto sulla famiglia, ma anche una donna persa nei ricordi di un amore brevissimo che però, ha modificato per sempre il suo vivere.

Autobiografia di Malcolm X e Alex Haley

Scritta a quattro mani da Malcolm X insieme ad Alex Haley nel 1964, il libro è un’autobiografia in cui viene raccontata la storia dell’attivista che si è battuto per i diritti degli afroamericani, un libro imperdibile, da leggere a qualsiasi età. L’uomo ha avuto un'infanzia segnata dalla morte del padre, assassinato da un'organizzazione razzista, a cui ha fatto seguito la vita nei ghetti, la violenza tra i bianchi, tutte esperienze che lo hanno portato alla maturazione politica, alla volontà di affermare i propri diritti. Il libro è perfetto per conoscere il pensiero e la storia di uno dei maggiori leader del XX secolo.

