I romanzi imperdibili usciti nel 2020

Il 2020 ha portato tante novità sugli scaffali delle librerie: romanzi, saggi, racconti pensati per accontentare i gusti di tutti e far immergere i lettori in storie affascinanti, perfette per evadere dalla realtà.

Tra narrazioni divertenti e personaggi emozionanti e coinvolgenti c’è davvero l‘imbarazzo della scelta, scopriamo insieme i migliori 10 libri che hanno caratterizzato il 2020!

Una terra promessa di Barack Obama

Uno dei presidenti più amati degli Stati Uniti: Barack Obama in questo libro decide di mettersi a nudo e di raccontare la sua storia, dalle origini quando era uno studente in cerca della sua identità politica, fino all’elezione memorabile che lo ha reso il primo presidente afroamericano alla guida di una delle più grandi potenze mondiali. Nel libro Obama parla delle grandi possibilità, ma anche dei limiti del potere facendoci assistere ad ogni sua decisione. Inoltre, racconta con franchezza tutte le difficoltà che ha dovuto superare, il peso delle aspettative e come la vita alla Casa Bianca abbia condizionato la moglie e le figlie, senza nascondere un pizzico di delusione. Nonostante questo non smette di credere che la democrazia è un bene da costruire insieme, giorno dopo giorno.

Della gentilezza e del coraggio di Gianrico Carofiglio

Con la sua scrittura inconfondibile e con la sua abilità come narratore, nell’ultima fatica Gianrico Carofiglio ci accompagna in un viaggio nel tempo e nello spazio in cui ci impartisce suggerimenti per vivere in modo civile. Secondo l’autore, infatti, la qualità della vita democratica risiede nella capacità dei cittadini di porsi delle domande e di dubitare, cosa che porta immancabilmente ad elaborare strumenti per l’agire collettivo. Tutto parte dalla gentilezza, perché il nuovo uomo politico deve ispirarsi ai maestri del lontano Oriente e ai pensatori moderni. Accettare il conflitto seguendo le regole del gioco con coraggio e intelligenza è fondamentale per contrastare l’esercizio dubbio del potere.

Piano Nobile di Simonetta Agnello Hornby

Simonetta Agnello Hornby in questo 2020 torna con il secondo capitolo della saga familiare iniziata con Caffè amaro. Attraverso gli occhi del barone Enrico Sorci, sul letto di morte, vediamo passare tutta la sua vita. Nell’estate del 1942 in una calda e assolata Palermo il barone ripercorre il legame con la moglie devota e i torti che le ha inflitto, rivive la vita in compagnia delle figlie Maria Teresa, Anna e Lia, e dei figli Cola, Ludovico, Filippo e Andrea e si dispera per il figlio Carlino dal futuro incerto. Poco prima di morire il barone ordina che la notizia della sua morte non venga annunciata subito. La sua famiglia ignara, decide di radunarsi a pranzo. Il tempo è scandito da silenzi, messaggi in codice, tensioni, battibecchi. Uno dopo l'altro, i protagonisti prendono la parola per portare la loro testimonianza, creando una visione privata e collettiva degli eventi che segnano Palermo fino all'aprile del 1955. Provata dalla guerra e dall'occupazione, la città ritrova il suo entusiasmo accogliendo la nuova ricchezza attraverso nuove alleanze con la politica e la malavita. In questo contesto la famiglia Sorci continua la sua vita tra amori, fughe, ribellioni e rovine.

Oggi faccio azzurro di Daria Bignardi

La protagonista del nuovo romanzo di Daria Bignardi è Galla, abbandonata dal marito improvvisamente e senza spiegazioni, passa le sue giornate sul divano fantasticando di buttarsi dal balcone per sfuggire a un dolore insopportabile di cui si sente responsabile. Non esce mai di casa, tranne per andare dalla psicanalista Anna Del Fante o per andare in carcere dove canta in un coro. Durante il primo viaggio da sola, a Monaco di Baviera, entra per caso in un museo dove è allestita la mostra della pittrice tedesca Gabriele Münter e le sue opere piene di colori la rapiscono tanto che inizia a sentire la voce dell’artista che la prende in giro e le racconta la sua storia d'amore con Kandinskij, così simile a quella di Galla con Doug. Mentre il dialogo tra le due continua, Galla incrocia altri due pazienti di Anna Del Fante: Bianca, un'adolescente che non riesce più ad andare a scuola e Nicola, seduttore compulsivo e vittima di attacchi di panico, le conseguenze di questo incontro potrebbero cambiare le vite di tutti e tre.

Come un respiro di Ferzan Ozpetek

Ozpetek torna alla scrittura con un libro pieno di suspence e di cose non dette. Una domenica mattina di fine giugno Sergio e Giovanna stanno aspettando ospiti nella loro casa di Testaccio. Improvvisamente si presenta alla porta una sconosciuta che dichiara di avere abitato in quella casa molti anni prima. La donna, Elsa Corti, chiede di entrare per poter vedere un’ultima volta la casa. In realtà nella borsa ha con sé un fascio di vecchie lettere che nessuno ha mai letto e che custodiscono un terribile segreto. In un viaggio da Roma a Istanbul, Elsa ripercorre un passato inconfessabile che potrebbe mettere a rischio anche la vita monotona di Sergio e Giovanna e dei loro amici. Ognuno si trova a fare i conti con i propri sentimenti, i dubbi, le bugie.

C'era una volta adesso di Massimo Gramellini

Cosa racconteremo di noi e della nostra vita ai nostri nipoti? Con questa domanda in testa Mattia, una bambino di nove anni, decide di iniziare il suo racconto ambientato nella primavera del 2020 quando tutto il mondo è costretto a rinchiudersi a casa e lui si ritrova all’interno di un condominio che è come un microcosmo pronto ad affrontare il suo più grande incubo: il padre che lo ha abbandonato quando aveva solo tre anni. Mentre l'ansia e la paura prendono il sopravvento, la scuola si svolge telematicamente e i vicini cantano dai balconi, Mattia, si trova circondato dall’affetto della nonna una donna saggia e dall’amore della sorella ribelle ma affettuosa. Proprio grazie a loro capirà che diventare grandi significa anche provare a scommettere sugli altri e imparare a fidarsi.

La casa sull’argine di Daniela Raimondi

Per chi ama le saghe familiari questo 2020 ci porta nella vita della famiglia Casadio grazie alla penna di Daniela Raimondi. La storia ambientata nel borgo di Stellata, all'incrocio tra Lombardia, Emilia e Veneto ci racconta di persone dirette e lavoratrici, fino a quando all’inizio dell’Ottocento, qualcosa cambia: Giacomo Casadio s'innamora di Viollca Toska, una zingara, e la sposa. Da quel momento la famiglia si divide in due gruppi i sognatori dagli occhi azzurri e dai capelli biondi, che raccolgono l'eredità di Giacomo, e i sensitivi, che hanno gli occhi e i capelli neri di Viollca, la veggente. Tutti i Casadio si trovano a vivere sospesi tra il desiderio di sfidare il destino e l’irrefrenabile voglia di inseguire i loro sogni fino in fondo, con sullo sfondo gli eventi che hanno segnato l'Italia: dai moti rivoluzionari che portarono all'Unità fino agli Anni di Piombo.

Un’amicizia di Silvia Avallone

Nelle pagine del nuovo libro di Silvia Avallone è possibile leggere la storia di una lunga e complicata amicizia. Elisa e Beatrice sono due ragazze da sempre amiche, tanto che la prima non saprebbe neanche dire quando è iniziato il loro legame. Hanno condiviso sempre tutto, fino a quando improvvisamente la loro amicizia è finita. Sono passati tredici anni da quel giorno, ma Elsa non riesce a dimenticarlo, soprattutto ora che Beatrice è diventata famosa e invidiata da tutti. Molti pensano di sapere realmente chi è, ma nessuno conosce il suo segreto e quello che il suo sorriso nasconde.

Donne dell'anima mia di Isabel Allende

Con leggerezza e un pizzico d’ironia, Isabel Allende rievoca il suo passato fin dal piccola per raccontarci le origini del suo femminismo. La sua infanzia all’interno di una famiglia patriarcale, l’hanno spinta a ribellarsi al maschilismo durante l’adolescenza, proprio a causa di una famiglia caratterizzata da ideologie maschiliste. Questo ha determinato in lei la voglia di schierarsi sempre al fianco dei più deboli, degli emarginati e delle donne che lottano per l’emancipazione. Passo dopo passo scopriamo la sua vita, le difficoltà per ottenere l’indipendenza economica, ma anche la terza età in cui si trova a vivere gli stessi pregiudizi, non diversi dagli atteggiamenti sessisti e razzisti.

M. L’uomo della provvidenza di Antonio Scurati

Dopo M. Il figlio del secolo, vincitore del Premio Strega, Antonio Scurati torna in libreria con un nuovo capitolo ambientato nel 1925. Troviamo il più giovane presidente del Consiglio d'Italia e del mondo, l'uomo che si è addossato la colpa dell'omicidio di Matteotti come se fosse un merito. Benito Mussolini, che nel 1919, era stato sconfitto alle elezioni, adesso è vincitore su tutti i fronti. Lo ritroviamo nella sua alcova e sembra sul punto di morire a causa di un'ulcera. In questo secondo capitolo, M. non è più raccontato da dentro perché diventa l’emblema del potere. Circondato da camerati che fanno di tutto pur di stargli vicino, il Duce è interessato solo a misurarsi con cose più grandi di lui. Poco interessato alle beghe tra sottoposti, affida ad Augusto Turati il compito di accontentarli. Irriconoscente verso Margherita Sarfatti, decide di dare la figlia Edda in sposa a Galeazzo Ciano nella speranza di placare i suoi ardori. Affida a Badoglio e Graziani l'impresa africana combattuta come la più sporca delle guerre, fino all'orrore dei gas e dei campi di concentramento. Nel secondo capitolo Scurati, ci racconta di persone e fatti di fondamentale importanza arricchendo ancora di più l’intreccio tra narrazione e fonti dell’epoca.

