I romanzi imperdibili usciti nel 2021

Il 2021 ha portato tante novità sugli scaffali delle librerie: romanzi, saggi e racconti pensati per accontentare i gusti di tutti e far immergere i lettori in storie affascinanti, perfette per evadere dalla realtà.

Tra narrazioni divertenti e personaggi emozionanti e coinvolgenti c’è davvero l‘imbarazzo della scelta, scopriamo insieme i migliori 10 libri che hanno caratterizzato il 2021!

Figlia della cenere

Ilaria Turati famosa per i suoi thriller cha hanno sempre un’ambientazione nel nord Italia, torna in libreria con una nuova storia in cui la protagonista è Teresa Battaglia. La donna è una bravissima profiler che abbiamo conosciuto e amato nei romanzi come "Fiori sopra l’inferno", "Ninfa dormiente" e "Luce della notte", ora si trova a dover affrontare problemi fisici ma con lo stesso spirito di sempre. La nuova indagine la porterà a risolvere il caso di un assassino pronto a raccontare solo a lei la sua colpa.

Tre

Valerie Pérrin ha incantato il pubblico con il romanzo "Cambiare l’acqua ai fiori" e ci riesce di nuovo con questo libro in cui i piani temporali sono presentati e descritti alla perfezione da una scrittura dal ritmo serrato. I protagonisti sono Adrien, Étienne e Nina, i ragazzi si incontrano in quinta elementare, la loro amicizia diventa indissolubile tanto da decidere di stringere un patto: appena potranno lasceranno la provincia in cui vivono, si trasferiranno a Parigi e vivranno per il resto della vita insieme. Il destino però non sempre permette di realizzare i propri desideri. Anni dopo, nel lago presente nel paese viene ripescata un’automobile, il caso attira l’attenzione dei giornali e di una giornalista, Virginie. La donna dal passato enigmatico porta alla luce il legame che univa i tre amici d’infanzia.

La città di vapore

L'ultima opera dell'autore de "L'ombra del vento", è il suo congedo dai lettori. La raccolta di racconti si apre con la storia di un ragazzino che decide di diventare scrittore quando capisce che i suoi scritti attirano l'attenzione della bambina di cui si è invaghito. Nel libro c’è anche un architetto che fugge da Costantinopoli con gli schizzi di un progetto per una biblioteca inespugnabile, mentre Gaudí, va a New York per un misterioso appuntamento e qui si diverte con luce e vapore. In quest’ultima opera vengono svelati gli aspetti sconosciuti di alcuni dei suoi celebri personaggi come architetti visionari e una Barcellona avvolta nel mistero.

Klara e il Sole

Il premio Nobel per la letteratura ha scritto un romanzo in cui gli elementi sci-fi sono i protagonisti assoluti, vissuti attraverso gli occhi di un androide che si trova in una vetrina ed è in attesa del piccolo umano che deciderà di comprarlo. Attraverso questo protagonista l’autrice affronta il tema dell’amicizia, del sacrificio e della complessità dell’animo umano. Il rapporto che pian piano si crea tra la macchina e la bambina Josie permette di capire che in realtà ogni persona è unica a modo suo e che quello che la caratterizza non è solo il suo carattere, ma tutte le relazioni che poco alla volta si instaurano con le persone di cui si circonda e i sentimenti che si elaborano con il prossimo.

L'acqua del lago non è mai dolce

Con questo romanzo d’esordio l’autrice Giulia Caminito affronta il tema della diversità e di come l’imposizione sociale genera nelle persone un disagio interiore che poco alla volta sfocia in un cambiamento senza ritorno, perché una volta che si scatena l’esplosione interiore non si può più tornare indietro. Antonia è una madre onesta che crede nel bene comune la cui missione è insegnare alla figlia ad essere indipendente e a ragionare con la sua testa. Gaia impara a non lamentarsi, a imparare per ribaltare un destino miserabile e senza rimedio. Anche se sembra che la ragazza chini la testa, in realtà ha dentro di sé un grande coraggio.

Di chi è la colpa

Difficilmente le persone si assumono la responsabilità della loro infelicità e lo fa anche il protagonista di questo romanzo. Figlio unico, cresciuto tra i litigi dei genitori, senza conoscere il resto della famiglia, è stato un bambino introverso amante della solitudine e della musica, il suo unico rifugio. Alla soglia dell’adolescenza un fatto di sangue sconvolge la sua esistenza e inizierà una vita del tutto nuova ricca di viaggi, incontri, ma totalmente falsa. Convinto di essersi gettato alle spalle l’infelicità del passato in realtà si rende conto che non è così e che questo sentimento è presente in tutte le famiglie.

Basta un caffè per essere felici

L’autore di “Finchè il caffè è caldo” nel 2021 è tornato in libreria con un nuovo volume sempre ambientato in un bar di un piccolo paese del Giappone. Chi entra nella caffetteria vivrà un’esperienza indimenticabile, bevendo il caffè finché è caldo potranno rivivere l'istante esatto in cui hanno preso una decisione sbagliata. Lo sa bene Gotaro, che non è mai riuscito ad aprirsi con la ragazza che ha cresciuto come una figlia, oppure Yukio, che per inseguire i suoi sogni non è stato vicino alla madre quando ne aveva più bisogno, ma anche Katsuki, che per paura di far soffrire la fidanzata non le ha detto una verità dolorosa. Tutti capiranno che non bisogna cancellare il passato, ma imparare a perdonare e a perdonarsi.

La sorella perduta. Le sette sorelle

La saga delle sette sorelle, è arrivata al capitolo conclusivo con questo libro uscito nel maggio del 2021. Le sei sorelle Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy ed Electra finalmente sono arrivate ad una svolta decisiva nella ricerca di Merope. La ragazza è l’ultima delle sorelle ancora dispersa, le donne sono attanagliate da una serie di dubbi, temono che Merope non voglia farsi trovare e che scappi da loro. Il loro amico George Hoffmann ha scoperto una pista interessante che permetterà alle sorelle di viaggiare per il mondo, dalla Nuova Zelanda al Canada, dall'Inghilterra alla Francia fino ad arrivare in Irlanda, unite dalla voglia di completare la loro famiglia prima della commemorazione per la morte di Pa' Salt.

La primavera perfetta

Luca Fanti è un uomo di successo, per anni è stato il manager del fratello ciclista, fino a quando tutta la sua fortuna svanisce e rimane senza lavoro. Dopo aver avuto una furiosa lite con il fratello l’uomo perde il suo posto, le difficoltà non riguardano solo l’ambito lavorativo, anche in famiglia la situazione non va meglio. Il rapporto con la moglie è sempre più difficile, fino a quando i due decidono di divorziare e a questi problemi se ne aggiungono di altri. Nel libro si affrontano temi centrali nella vita di ogni persona come la fine del concetto di famiglia, le parole non dette tra fratelli e l’importanza dell’amicizia.

Adesso che sei qui

La protagonista del libro è zia Camilla, la donna vive in riva al logo di Garda e con il suo stile un po’ eccentrico fatto di borsette e cappellini molto vistosi, trascorre le giornate passeggiando in riva al lago. Il suo stile di certo non passa inosservato, per questo da molti è soprannominata “la regina” perché ricorda la reale di Buckingham Palace. La donna è sempre felice e allegra nonostante sia affetta dall’Alzheimer che le ha cambiato totalmente la vita. La nipote Andreina deve tutto alla zia, con la sua allegria e positività le ha insegnato la gioia di vivere e lo fa ancora adesso, nonostante la malattia.

