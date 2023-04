Fame di romanzi? I titoli che renderanno indimenticabile aprile

Storie appassionanti o personaggi in cui ti immedesimi: i romanzi sono tutto questo. Aprile è il mese in cui le novità in libreria non mancano e che ti accompagneranno nel corso delle belle giornate. A casa o nel parco, il libro diventerà il tuo migliore compagno per trascorrere una piacevole giornata. Scopriamo tutte le novità.

Love on the brain. L'amore in testa di Ali Hazelwood

Un romanzo di amore e determinazione quello in uscita l’11 aprile. La neuroscienziata Bee Königswasser è una ragazza che ha trascorso tutta la vita a studiare. Finalmente può raccogliere i frutti del suo duro lavoro: le viene offerta la possibilità di guidare un team di lavoro alla NASA. Una proposta allettante se non fosse che dovrà dividere il comando con Levi Ward, un compagno di studi con cui è in competizione da tutta la vita. Le sue certezze crollano quando capiscono che qualcuno sta sabotando il laboratorio e Levi si rivela l’unica persona su cui Bee può contare.

La ragazza che cadde in fondo al mare di Axie Oh

Una favola della tradizione giapponese viene rivisitata in chiave moderna nel libro in uscita l’11 aprile. Mina vive con la sua famiglia in un paese flagellato da continue tempeste. Gli abitanti pensano che la colpa sia degli dei del mare e che per placarli devono sacrificare ogni anno una fanciulla alle acque. Questa volta è il turno di Cheong, la fidanzata del fratello: Mina vuole fermare questa tradizione e parlare direttamente con il Dio del Mare. Per questo si butta in acqua e quando finalmente lo raggiunge scopre che è caduto in un sonno profondo da cui è quasi impossibile risvegliarlo.

Il coraggio di vivere di Claire Fuller

Jeanie e Julius, due gemelli dal carattere differente, sono i protagonisti del romanzo in uscita il 18 aprile. Vissuti tutta la vita isolati in un capanno, si trovano ormai da adulti ad affrontare la morte della madre Dot. Le minacce alla loro sopravvivenza improvvisamente sconvolgono la loro vita, ma sono disposti a tutto pur di preservarla così com’è. Più rimangono lontani dal resto del mondo, più scoprono segreti impensabili sulla madre: il passato ora gli appare sotto un’altra luce.

Come dividere una pesca di Noor Naga

Una ragazza in cerca delle sue radici e un ragazzo che sta facendo i conti con una crisi interiore: sono loro i protagonisti del romanzo in uscita l’11 aprile. Lei appartiene a una famiglia benestante che si è trasferita negli Stati Uniti e ora ha deciso di vivere per un periodo al Cairo per conoscere tutto sul suo passato. Lui è un ragazzo che non si separa mai dalla sua macchina fotografica con la quale ha documentato tutta la rivoluzione del 2011, ma che ora vive in uno stato di apatia complice anche le sostanze stupefacenti di cui abusa. Quando si incontrano i due si innamorano, ma questo sarà sufficiente a dare un nuovo indirizzo alla loro vita o la distanza tra i loro due mondi sarà incolmabile?

Vecchiaccia di Fuani Marino

Un libro di una sincerità quasi spiazzante quello in uscita il 4 aprile. L’autrice Fuani Marino affronta la fragilità con la quale dobbiamo fare i conti ogni giorno. Tutto ha inizio con un tweet in cui, mentre l’Italia era in lockdown, si chiedeva a cosa eravamo disposti a rinunciare per difendere le fasce più anziane della popolazione. In poco tempo arrivano migliaia di repliche indignate e questo fa scattare nell’autrice una serie di riflessioni che si trasformeranno in un viaggio interiore, nel proprio passato, ma anche esteriore, nella società. Quello che emerge è un'ambigua centralità degli anziani, da una parte celebrati, dall'altra marginalizzati.

Dipendenza di Tove Ditlevsen

Dopo Infanzia e Gioventù, il 4 aprile Tove Ditlevsen torna con il suo ultimo capitolo della trilogia in cui ha tracciato il ritratto di una donna tra amore, amicizia e ambizione. Tove a vent’anni è una poetessa affermata, sta scrivendo il suo primo romanzo e ha sposato un editore più grande di lei. All’apparenza sembra una vita felice e piena di soddisfazioni, ma in realtà non è così perché il marito preferisce dormire da solo, quindi lei trascorre le notti sul divano: una vita coniugale assente che è il preludio a fallimenti artistici, amori tormentati e gravidanze indesiderate.

Temevo dicessi l’amore di Mattia Grigolo

Dopo l’esordio con La raggia, Mattia Grigolo torna il 20 aprile in libreria con cinque storie racchiuse in quattordici racconti. Ognuna di esse ha come protagonista una ragazza di nome Ofelia raccontata in diversi momenti della sua vita. Dall’infanzia alla giovinezza, vediamo la ragazza affrontare amori non sempre corrisposti, ambizioni, desideri, perdite e solitudine.

Lettera d'amore senza dirlo di Amanda Sthers

Alice ha 48 anni, è la protagonista del libro in uscita il 21 aprile. La donna per sfuggire alla pioggia parigina entra in una sala da tè. Una volta all'interno una signora le offre del tè, ma poi per un malinteso la porta in una sala adibita allo shiatsu, dove le viene fatto un massaggio che sarà il risveglio del suo corpo quasi dimenticato e l’inizio della guarigione. La sua vita è stata sempre una serie di doveri come allevare una figlia da sola, lavorare per mantenersi e non conoscere mai l’amore. Dopo quel pomeriggio, Alice è tornata a cercare le mani del dottor Akifumi, una settimana dopo l’altra e ha imparato il giapponese per poter comunicare con lui e confessarsi.

Poverina di Chiara Galeazzi

Nel libro in uscita il 18 aprile, Chiara Galeazzi racconta con umorismo e senza retorica quello che le è successo. A 34 anni ha avuto un ictus e da quel momento la sua vita è cambiata per sempre, soprattutto ha dovuto fare i conti con lo sguardo compassionevole delle persone. Nel libro affronta la sua guarigione, la ricerca di una causa e il modo in cui da quel momento è stata vista dagli altri.

Quasi niente sbagliato di Greta Pavan

Il ritratto di un’intera generazione: nel libro di Greta Pavan la protagonista è Margherita, una ragazza nata in una famiglia emigrata dal Veneto alla Brianza e che si ritrova senza prospettive in una terra in cui la devozione al lavoro sembra essere l’unico elemento che conta. La lotta alla precarietà e l’ossessione per Milano guidano le vicende successive in un romanzo di formazione che cerca di andare a fondo ai dubbi che assalgono i giovani di oggi.

