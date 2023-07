Romanzi da non perdere a luglio: le avventure da sogno da portare in vacanza

Si sa, l’estate è il periodo dell’anno in cui si ha più tempo per dedicarsi alla lettura e proprio durante la bella stagione non mancano uscite interessanti. Se state cercando il vostro libro preferito da mettere in valigia, luglio è il mese in cui ci sono tante proposte interessanti. Scopriamo i romanzi da non perdere.

Ritorno a Trelawney di Hannah Rothschild

Ayesha Sleet è una bellezza poco convenzionale che attira l’intese di fotografi e direttori di giornali inglesi. Anche la sua storia personale è particolare: figlia illegittima del conte di Trelawney, è cresciuta in india nel palazzo di un maharaja. Grazie al matrimonio con un uomo ricchissimo, Sir Thomlinson Sleet, è riuscita a entrare in possesso della tenuta del padre ormai in stato di abbandono. La sua passione per l’arte la spingono a riempire il castello con opere antiche e moderne, fino a quando il marito decide di vendere la tenuta a un costruttore che la trasformerà in un parco giochi. A rendere la situazione ancora più difficile arriva una truffatrice di cui Sleet si innamora e che metterà a repentaglio il benessere della famiglia. Ayesha si troverà a lottare per difendere quello che ama contro tutto e tutti.

Nulla sarà più come prima di Laura Nowlin

Fin e Autumn hanno trascorso tutta la loro infanzia insieme, erano praticamente inseparabili, ma crescendo sono cambiati e qualcosa si è rotto. Finn è diventato il ragazzo più popolare della scuola, mentre Autumn ama trascorrere il tempo con pochi amici. Quando sono a scuola i due si ignorano, ma quando sono vicini, pur avendo entrambi delle relazioni felici, Autumn sente che c’è qualcosa e quando finalmente lo capisce nulla sarà come prima.

Amiche per sempre di Molly Fader

BettyKay è stata sempre convinta che per essere amiche bisogna assomigliarsi ne ha la conferma quando conosce Kitty, la sua compagna di stanza alla scuola di infermiere. La ragazza è più interessata alle riviste e al cinema che alla scuola. BettyKay invece è ligia al dovere e rispetta le regole. Allora cosa hanno in comune? La voglia di fuggire da una quotidianità che trovano opprimente e trovare la loro strada. Sì, perché siamo negli anni ’60 e l’unico modo per sfuggire al destino di moglie e madre è fare l’infermiera e avere un alleato che ti sostenga in ogni situazione. BettyKay e Kitty creano un legame indissolubile che non si scalfisce nel corso degli anni nonostante le vite prendano strade differenti.

Il problema sei tu di Anna Zarlenga

Vittoria è una stilista di abiti da sposa e la sua vita sembra perfetta: ama il suo lavoro, il fidanzato e aspetta solo la proposta di matrimonio per coronare il loro amore. Quella che all’apparenza sembra essere una vita idilliaca, alla prima difficoltà vacilla. Per risolvere un problema legato all’eredità di una casa, Vittoria è costretta a lasciare Milano per qualche giorno e andare a Positano, un’occasione che prende al volo per concedersi qualche giorno di vacanza. Arrivata nella cittadina, si imbatte subito in Andrea, l’amico timido e impacciato con cui trascorreva l’estate a Positano. Ora quel ragazzino è diventato un adulto sicuro di sé e affascinante, inoltre non è disposto a vedere le sue zie sfrattate proprio da Vittoria. Nessuno dei due vuole cedere e questo risveglia in loro sentimenti difficili da ignorare.

Il mio nome nel vento di Alessandro Rivali

È il 18 luglio del 1936 e a Barcellona inizia la guerra civile che porterà al potere Franco. La famiglia Monclavi, di origine italiana si trova davanti a una decisone difficile: rimanere e lottare oppure scappare. Scelgono dolorosamente la seconda opzione e a raccontare la loro epopea ci pensa il più piccolo dei fratelli Augusto detto Gutin. Dopo un viaggio pieno di angoscia e disperazione arrivano a Genova e riparano sulle colline di Navi. Qui Augusto rimarrà affascinato dallo zio avventuriero e da Laura, una ragazza con cui trascorre le giornate senza dichiararle il suo amore. Quello che sembra un contesto paradisiaco viene distrutto qualche anno dopo dall’inizio della Seconda Guerra Mondiale. Lo zio decide di unirsi ai partigiani, mentre la famiglia di Laura scappa via. Inoltre, i tedeschi si impossessano di villa Monclavi ed è in questa occasione che Gutin capisce la differenza tra il bene e il male e sente la necessità di voler rimettere insieme i tasselli della sua famiglia.

Ancora vita di Sarah Winman

Ulysses Temper è un soldato inglese che si trova in Italia, per la precisione nella Toscana del 1944, mente infuriano i combattimenti del secondo conflitto mondiali. Il ragazzo, dopo un lungo peregrinare, si ritrova nella cantina di una villa abbandonata e qui si imbatte in Evelyn Skinner una studiosa di storia dell’arte di sessantaquattro anni. La donna è arriva in Italia per rievocare un passato ormai lontano e per mettere in salvo le opere d’arte a lei care. Questo incontro cambierà per sempre la vita del ragazzo che una volta terminata la guerra tornerà a casa, ma un’eredità inaspettata lo riporterà nuovamente tra le colline toscane.

Manuale per signorine in fuga dagli scandali di Sophie Irwin

Dopo il successo di Manuale per signorine in cerca di un marito (ricco), Sophie Irwin torna con un nuovo romanzo e con Eliza ormai moglie di un ricco conte più grande di lei di circa vent’anni. Sono trascorsi dieci anni dal matrimonio ed Eliza è rimasta vedova, ma potrà avere l’eredità solo se rimarrà lontana dagli scandali. Eliza che ha sempre seguito le regole, finalmente ora può essere padrona del suo destino e quello che vuole di più è andare a Bath con sua cugina Margaret, dedicarsi alla pittura e flirtare con l’affascinate Lord Melville. Quando il suo comportamento coinvolge il nipote del defunto marito, che anni prima l’aveva fatta soffrire, Eliza si renderà conto che la libertà ha un costo.

Questi adulti di Alison Espach

Emily è una quattordicenne ed è la voce narrante del libro. La conosciamo per la prima volta quando partecipa al compleanno di cinquant’anni del padre. Quello che contraddistingue la ragazza è uno sguardo lucido e ironico sulla sua famiglia e su tutto ciò che la circonda. Nel corso degli anni attraversa momenti importanti come il trasferimento del padre a Praga e il divorzio dei genitori e nonostante sia una ragazza molto attenta sa che le manca qualcosa, e quel qualcosa è sentirsi adulta.

Il cognome delle donne di Aurora Tamigio

La storia familiare è al centro del libro che affonda le vede come protagonista la Sicilia di inizio Novecento. Rosa è cresciuta in un piccolo paese tra le montagne, spesso si scontra con la volontà dei fratelli e del padre che hanno deciso già tutto per lei. La ragazza, non è ligia alle regole, per questo quando incontra Sebastiano Quaranta, nel 1925, decide di scappare con lui e di sposarsi. Dal loro amore nasceranno Fernando, Donato e Selma. Tra i tre figli è proprio Selma quella che le somiglia di più caratterialmente. Ha la sua stessa indole di andare contro le imposizione, infatti sposerà contro il volere della madre Santi Maraviglia che trascinerà la famiglia sull’orlo del disastro finanziario. Una situazione che malgrado la volontà di Selma si rifletterà sul destino delle figlie nate dall’amore con Santi.

