Sei alla ricerca di storie appassionanti? I 10 romanzi da non perdere a maggio

Gli amanti dei libri aspettano maggio con trepidazione perché è il mese in cui si possono scoprire tante novità. Alcuni sono scrittori già affermati, altri sono esordienti che non hanno nulla da invidiare a quelli più noti, la cosa certa è che le novità sono davvero tante soprattutto quando si parla di romanzi.

Storie appassionanti e che fanno riflettere, sono pronte ad accompagnarvi durante il tempo libero. Curiosi di scoprire le ultime novità in libreria? Continuate a leggere.

Maktub di Paulo Coelho

Paulo Coelho torna in libreria il 2 maggio con il volume intitolato “Maktub” una parola araba che significa letteralmente “così è scritto”. Il nome prende ispirazione da una rubrica quotidiana che lo scrittore ha tenuto sul quotidiano “Folha de S. Paulo” che poi ha dato vita al libro “Manuale del guerriero della luce”. Dal dialogo con i suoi lettori nasce questo libro che è una raccolta di storie e favole che spingono a vedere la vita da nuovi punti di vista. Dagli insegnamenti del suo Maestro ai racconti di persone che ha incontrato una sola volta, ma che hanno avuto un peso nella sua vita. Un testo per riflettere e per cercare sé stesso.

Scopri di più su Amazon

Café Royal di Marco Balzano

Il Caffè Royal di via Marghera a Milano, è il luogo in cui intere generazioni sono passate e anche il punto da cui partono le storie e le relazioni contenute all’interno del libro in uscita il 2 maggio. Un libro corale in cui i protagonisti si incontrano ogni giorno, si scambiano idee, opinioni saluti, ma in alcuni casi si ignorano anche. Incontriamo Federico un medico di base disilluso che vorrebbe del tempo per sé, ma non riesce ad averlo a causa della seconda ondata di Covid. Serena cerca di distrarsi dal trascorrere del tempo e dalla figlia che diventa sempre più bella e indipendente uscendo con le amiche. Giuliano è un prete che vorrebbe tornare a fare il missionario, mentre Ahmed rimarrà per poco nel capoluogo lombardo, ma tenta di riallacciare i rapporti con Barbara. Personaggi diversi tra loro, ma legati da un filo invisibile.

Scopri di più su Amazon

Qualcosa resta di Alessandro Mari

Pedro e il suo cane Lobo sono i protagonisti del libro in uscita il 9 maggio. L’uomo è convinto che Lobo sia in grado di fiutare la morte, un talento che vuole sfruttare per impedire alle persone a cui vuole bene di morire. Nonostante questa abilità il peloso non riesce a prevedere la morte della compagna Ida scomparsa per un infarto. Pedro si colpevolizza perché pensa di non aver colto i segnali mandati da Lobo. In realtà non è la morte ad attrarre il quadro zampe, ma l’odore del bene che le persone compiono senza neanche accorgersene. Questo spinge Pedro e intraprendere con Lobo un viaggio alla ricerca del bene.

Scopri di più su Amazon

Gli innamorati di Peppe Fiore

Di chi si innamorano gli innamorati? Questa è la domanda che si pone la protagonista del libro di Peppe Fiore in uscita il 9 maggio. Flaminia Aloisi che ha conosciuto il marito Carmine quando era giovane e spavaldo. Ora hanno un attico che si affaccia sul Tevere, una figlia adolescente e due carriere invidiabili. Tutto sembra andare a gonfie vele, ma non sempre è possibile ignorare la realtà e nascondersi.

Scopri di più su Amazon

Resta con me, sorella di Emanuela Canepa

Un romanzo ambientato negli anni ’20 quello in uscita il 2 maggio di Emanuela Canepa. Le protagoniste sono due donne che si trovano alle pese con l’incapacità di evolversi e di opporsi al potere maschile. Anita ha perso la madre a 7 anni e da quando suo padre è morto di febbre spagnola, vive con la matrigna e i figli. La ragazza lavora con uno dei fratelli in un giornale e quando il fratellastro ruba dei soldi, Anita si prende la colpa perché il suo stipendio non sarebbe sufficiente a mantenere la famiglia. Racchiusa in carcere incontra Noemi una ragazza ombrosa da cui tutti si mantengono alla larga, mentre Anita trova in lei una confidente. Le due stringono un patto: una volta uscite troveranno la loro strada anche senza un marito, ma quando sono libere devono fare i conti con sé stesse e con un segreto inconfessabile.

Scopri di più su Amazon

Ciotole di riso di Banana Yoshimoto

Il secondo volume di Ciotole di riso arriva in libreria il 9 maggio e ritroviamo Mimi, Kodachi, la madre e Isamu alle prese con una convivenza strana in cui ai dubbi si alternano momenti di complicità. La vita di Mimi viene turbata ulteriormente da una morte e da un momentaneo ritorno, mentre la madre prepara manicaretti che hanno lo scopo di infondere pace e serenità a chi li mangia. Ma cosa nasconde questa nuova passione che somiglia più a un’ossessione?

Scopri di più su Amazon

Tre ciotole di Mechela Murgia

In uscita il 16 maggio, il libro di Michela Murgia è un romanzo in cui le storie si intrecciano tra di loro e i protagonisti vivono un momento di passaggio che implica un cambiamento radicale ed emotivo. Superare la linea di crisi fa capire a chi la vive che la reazione migliore a un disastro incontrollato è creare un disastro controllato.

Scopri di più su Amazon

La regina Carlotta di Julia Quinn e Shonda Rhimes

Se dopo averle viste sullo schermo, volete leggere le avventure della Regina Carlotta, il 16 maggio esce il libro sullo spin-off di Bridgerton, in cui si racconta l’ascesa al potere della regina Carlotta e il suo matrimonio con re Giorgio III. Siamo nel 1761 e in una giornata di settembre un re e una principessa dopo essersi conosciuti per alcune ore si sposano. L’indipendenza e la testardaggine di Carlotta affascinano Giorgio, meno la Corte Britannica. Carlotta deve imparare a destreggiarsi nell’intricata politica di Palazzo e a proteggere i suoi sentimenti perché anche se attratto da lei il re la respinge. La regina è consapevole che il suo ruolo è quello di combattere non solo per sé stessa, ma anche per la popolazione che vede in lei una guida.

Scrivi di più su Amazon

Il silenzio e la collera di Pierre Lemaitre

Il 16 maggio esce il nuovo libro di Piere Lemaitre in cui continua il suo racconto dedicato agli anni del dopoguerra. Siamo nella Parigi del 1952 qui arrivano da Beirut i fratelli Pelletierche devono affrontare le difficoltà della loro nuova città d’adozione. La giovane Hélène, per un reportage commissionatole dal "Journal du Soir", deve andare a Chevrigny. Per fare posto alle innovazioni e al progresso, il villaggio verrà sommerso dall’acqua e la giovane assiste al dramma di coloro che vengono allontanati dalle loro case. Una testimonianza che cambierà per sempre la sua vita. Il fratello François, anche lui giornalista al "Journal du Soir” vuole assolutamente scoprire chi è Nine la donna di cui è innamorato. Jean vessato dalla moglie e dai sui scatti d’ira cerca di sfuggire alla giustizia.

Scopri di più su Amazon

Storia della mia sessualità di Tobi Lakmaker

Il libro in uscita il 2 maggio, racconta la storia di Sofie, una ragazza che vive ad Amsterdam, che non riconosce per sé gli stereotipi della femminilità ed è attratta dalle donne. La ragazza ha la sensazione di sbagliare continuamente su ogni aspetto della sua vita: un romanzo il cui l’autore ceca di capire e districare ciò che unisce sesso, amore, solitudine e dolore, tutti sentimenti che caratterizzano ogni vita.

Scopri di più su Amazon