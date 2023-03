I romanzi in uscita a marzo 2023: i titoli da non perdere

Con la primavera sbocciano nuovi racconti e storie che diventeranno i compagni inseparabile durante le calde e assolate giornate di marzo. Tra autori italiani e stranieri ogni lettore potrà tuffarsi in un’avventura e appassionarsi alle vicende dei protagonisti. Scopriamo i 10 romanzi in uscita a marzo 2023.

Cose che non si raccontano di Antonella Lattanzi

Un romanzo delicato e profondo quello di Antonella Lattanzi in uscita il 14 marzo. Quando si pensa di fare un figlio sembra sempre che non sia il momento giusto, perché ci sono ambizioni e desideri da soddisfare. Per questo Antonella a vent’anni interrompere per due volte la gravidanza. Ora lei e il suo compagno Andrea vogliono un figlio con tutte le loro forze, ma questa volta è il fisico di Antonella a non volerlo. Allora decidono di iniziare un percorso per avere un bambino, che si rivela più difficile del previsto. La scrittrice racconta tutte le sensazioni che ha vissuto sulla sua pelle, tra momenti di frustrazione, rabbia, silenzi e confessioni a volte dure da accettare. Il romanzo pur raccontando in modo crudo la realtà, allo stesso tempo riesce a parlare in modo vero e attuale, di tutte le donne che in un momento diverso della loro vita si sono chieste se volevano un figlio.

Il Grande Magazzino dei Sogni di Lee Mi-ye

Il potere dei sogni é la capacità di influenzare le scelte anche se spesso non te ne rendi conto. Nel romanzo coreano in uscita il 14 la protagonista è Penny, la ragazza sta per avere un colloquio con il signor Dollagut, il proprietario del Grande Magazzino dei Sogni. Il posto è talmente singolare che si accede solo da addormentati e qui si vendono i sogni per ogni situazione. Penny supera il colloquio, ma l’euforia momentanea viene sostituita dallo sconforto perché ogni giorno deve affrontare una grande quantità di clienti. Poco alla volta impara a orientarsi e capisce che la funzione dei sogni è quella di risvegliare emozioni sepolte e di far superare i traumi. Tra i clienti Penny incontra Jeong A-young, che si rifugia nei sogni per sfuggire alla solitudine o Hyeon Jong-seok, che è pronto ad amare di nuovo.

Il grande sogno di Almudena Grandes

Un romanzo dispotico quello di Almudena Grandes in uscita il 21 marzo, in cui l’autrice trasporta il lettore in Spagna in un futuro prossimo. Qui a guidare il governo c’è una nuova forza politica che ha stravinto alle elezioni: Movimento Civico Soluzioni Subito. A guidarlo c’è il Grande Capitano, un imprenditore che vuole ricostruire una società provata dalla pandemia e dalla politica inconsistente. In poco tempo mette a segno il suo obiettivo sfruttando alcuni eventi, a seguito di un blackout generale limita l'accesso a internet e ai mezzi di comunicazione. Ma non solo, crea un clima di allarmismo che lo porta a istituire un nuovo corpo di vigilanti con il compito di ristabilire l’ordine, infine, alimenta un desiderio sfrenato di acquisto e di consumo. Per alcuni sono misure straordinarie necessarie per altri c’è qualcosa di losco nel comportamento del governo.

Se non dovessi tornare di Enrico Camanni

Nel libro in uscita il 14 marzo l’alpinista e conoscitore della montagna, Enrico Camanni, racconta gli ultimi anni di vita dello scalatore Gary Hamming un uomo irrequieto, centrale per la storia dell’arrampicata moderna. È il 1966 e Gary è arrivato dalla California per scalare il Monte Bianco, ma nonostante sia estate, il tempo pessimo impedisce agli scalatori di arrampicarsi. Tutto cambia quando si scopre che due uomini sono rimasti bloccati sul Petit Dru, una delle pareti più difficili del Monte Bianco. Gary sa che i soccorsi potrebbero non arrivare in tempo e quindi decide con altri 5 compagni di metterli in salvo. Gary sa perfettamente che è rischioso, ma il suo principio è quello di aiutare sempre chi è in difficoltà. Quei giorni sono fatali per Gary in un modo che nessuno potrà mai immaginare.

Il numero è nulla di Antonio Monda

New York è la città in cui tutto accade come sa bene Antonio Monda che nel romanzo in uscita il 7 marzo racconta una metropoli dinamica. Il protagonista di questo romanzo è un assassino che lavora per Bugsy Siegel uno dei criminali più famosi degli anni trenta. Il killer conosciuto con il nome de “il Vescovo”, ha denaro, fama e rispetto fino a quando non incontra una donna che insinuerà una serie di dubbi nella sua vita criminale.

Cuori in piena di Alessio Torino

Un romanzo dalla carica intensa quella di Alessio Torino in libreria il 28 marzo. Corsi vive a Roma ma decide di trascorrere l’estate dalla nonna a Pieve Lanterna, il padre prima di partire gli fa giurare di non tuffarsi alle Caldare dove l'anno prima è morto Andrea, il figlio di Arcangelo Gori. L’estate è la stagione del divertimento, delle ragazze e tra queste c’è Céline di cui si innamora Corsi, ma entra subito in competizione con Brat il figlio del giostraio. Tutto precipita quando la notte di Ferragosto Arcangelo urla tutto il suo dolore e da quel momento la violenza accelera, i misteri si infittiscono e prende velocità anche la furia dell'eros adolescente.

La luce naturale di Marco Archetti

Amore, affetti e confessioni: questi sono gli ingredienti del romanzo di Marco Archetti in uscita il 14 marzo. Elvira si trova in un albergo del litorale veneto quando si sente male e i medici che la visitano le danno poche ore. I figli Tiziana, Gabriele e Flavio raggiungono la madre morente, ma ognuno è perso nelle difficoltà personali: Flavio non ha mai sfondato come attore, Gabriele colleziona fallimenti amorosi e finanziari, Tiziana sogna una vita si trasgressione e fughe, ma rimane con un marito e una figlia indifferenti. Tutti ora aspettano l’eredità che potrebbe portare a una svolta nella loro vita, quindi iniziano ad accusarsi reciprocamente di aver preso più degli altri. Più i rancori si acuiscono, più emergono le loro debolezze umane.

Cuor contento il ciel lo aiuta di David Sedaris

Nel libro in uscita il 21 marzo, David Sedaris racconta la sua esperienza durante la pandemia. Prima del Covid l’autore conduceva una vita facendo cose normali, fino a quando è rimasto bloccato a casa senza poter andare in tournée. Ora in una realtà che sta cercando di tornare alla normalità, Sedaris scopre di essere cambiato e racconta il lato inaspettato, assurdo e toccante dei recenti sconvolgimenti personali e pubblici. Inoltre, esprime con un linguaggio preciso e disarmante la misantropia e il desiderio di connessione che ci guidano.

L'amore è un atto senza importanza di Lavinia Mannelli

I protagonisti del libro di Lavinia Mannelli in uscita il 3 marzo sono Giulia e Guido, lui insegna ma sogna di diventare pittore, lei lavora all’Ikea, e vorrebbe diventare una designer. I due sembrano una coppia solida, fino a quando Giulia decide di regalare a Guido una bambola del sesso che sconvolgerà il loro equilibrio. Lasciata sola a casa in compagnia della tv, giorno dopo giorno la bambola prende lezioni sulla vita e sull’amore da Maria De Filippi, Barbara d’Urso e altre eroine dell’intrattenimento di Mediaset.

Il pozzo delle bambole di Simona Baldelli

Il romanzo di Simona Baldelli in uscita il 7 marzo ha come protagonista Nina, la bambina viene abbandonata in orfanotrofio gestito dalle suore subito dopo la guerra. La vita all’interno dell’istituto non è semplice, i bambini sono sottoposti a punizioni corporali e psicologiche e Lucia non è in grado di sopportare tutto questo, quindi Nina decide di proteggerla. Oltre all’amicizia, la bambina scopre la differenza tra quello che è giusto e quello che non lo è, inoltre, cresce in lei sempre più forte la voglia di scoprire quello che c’è oltre l’orfanotrofio. Quando finalmente a 18 anni può lasciare l’istituto, trova davanti a sé un mondo del tutto nuovo in cui si getta a capofitto pronta a vivere in pieno gli stravolgimenti e i cambiamenti che stanno avvenendo nella società.

