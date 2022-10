Romanzi ottobre 2022: le novità più belle da leggere in autunno

L’autunno è iniziato e con sé non ha portato solo giornate più fresche, ma anche una serie di romanzi che di sicuro prenderanno un posto d’onore nella nostra libreria.

Se siamo appassionati di narrativa e storie d’amore, allora ottobre è il mese perfetto per fare incetta di titoli da leggere durante l’inverno o il tempo libero. Per orientarci al meglio tra le ultime novità ecco una selezione dei migliori libri!

L'isola dei battiti del cuore di Laura Imai Messina

L’11 ottobre la scrittrice italiana che vive da anni in Giappone, ritorna con un nuovo libro in cui come sempre il protagonista assoluto è l’oriente e la società nipponica. Teshima è una piccola isola che si trova nel sud est del Giappone e nella parte orientale del territorio si trova l'Archivio dei Battiti del Cuore, un minuscolo edificio al cui interno sono catalogate le pulsazioni del cuore di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo sia vive che morte. Alle porte di Tokyo sorge la casa del quarantenne Sh?ichi un noto illustratore ossessionato dal battito del suo cuore e dai ricordi confusi della sua infanzia. Infatti, la madre per proteggerlo dai dispiaceri gli ha sempre raccontato la versione migliore degli eventi. L'uomo vive da solo e un giorno si rende conto che intorno alla casa si aggira un misterioso bambino di otto anni, Kenta, che vive le sue avventure in totale solitudine. Tra i due nasce subito una profonda amicizia che li porterà fino a Teshima dove scopriranno un modo diverso di concepire la vita.

Cosa è mai una firmetta di Andrea Vitali

Nel libro di Andrea Vitali in uscita il 4 ottobre, il protagonista è il venticinquenne Augusto Prinivelli, un perito industriale stanco di vivere a Bellano. Il suo sogno più grande è di vivere in città e finalmente trova lavoro a Lecco, in un’industria, una volta trasferito decide che alla morte della zia Tripolina ( che si è pesa cura di lui dopo essere rimasto orfano), venderà il caseggiato e dirà per sempre addio a Bellano. Ma il destino ha in serbo per lui altri piani, quando entra in azienda si innamora della figlia del titolare e la sposa nel giro di poco. A quel punto cosa fare del caseggiato? La neo moglie, spinta anche dal padre che ha fiuto per gli affari, la vuole ristrutturare e visto che la zia sembra non voler abbandonare questo mondo a breve, dovrà essere convinta a mettere una firmata sul contratto di cessione. In questo libro, Andrea Vitali con la sua scrittura tagliente ci racconta personaggi istintivi e un po’ cinici.

Mercante di sogni di Sveva Casati Modignani

A metà tra saga mozzafiato e confessione, l’ultimo libro di Sveva Casati Modigliani in uscita il 4 ottobre racconta la storia di un uomo che è riuscito a vivere la sua vita fino in fondo. La notte di Milano è dilaniata da uno sparo all’interno di un palazzo del centro, la vittima dell’agguato è Raimondo Clementi l’ex presidente della Borsa Valori, da tutti stimato e rispettato. L’uomo riesce a salvarsi, e una giornalista decide di scrivere su di lui una biografia, la sua determinazione le consente anche di strappare un’intervista alla vittima nonostante Raimondo sia un uomo schivo. Durante la chiacchierata l'ex presidente della Borsa Valori ripercorre la sua vita, dagli studi all'Università Cattolica ai vertici di Piazza Affari, fino alla sua vita privata e al suo amore per Tilli.

Tasmania di Paolo Giordano

Con il suo libro in uscita il 25 ottobre, Paolo Giordano ci porta nel futuro attraverso uno stile sensibile e contemporaneo che rispecchia in pieno i timori e i desideri che abbiamo nei confronti dell’incognito. La paura di perdere il controllo sono insiti nel nostro tempo e l’autore del libro sa raccontarli in modo magistrale. Ognuno di noi cerca la sua Tasmania, ovvero quel luogo in cui possiamo salvarci qualsiasi cosa succeda. Il protagonista del romanzo è un uomo che ha riposto nella scienza tutta la sua fiducia, ma che ha scoperto di avere solo una serie di domande senza risposta. Accanto a lui c’è Lorenza che sa aspettare, Novelli che studia la forma delle nuvole, Karol che ha trovato Dio dove non lo stava cercando, Curzia che smania, Giulio che non sa come parlare a suo figlio. Tutte persone che stanno affrontando un momento di crisi, che poi, è quella che sta attraversando tutta la nostra generazione e il mondo come lo conosciamo.

I bambini di Haretz di Rosa Ventrella

Una storia poco conosciuta e toccante è racchiusa nel libro di Rosa Ventrella in uscita il 25 ottobre: La vicenda dei bambini di Haretz. Siamo nel 1939 in una cittadina cecslovacca, qui Margit e János hanno trascorso la loro infanzia pattinando sul ghiaccio, correndo nei boschi e ascoltando musica. Tutto cambia quando i tedeschi invadono Praga e loro, come molti altri bambini ebrei, sono costretti a diventare improvvisamente adulti. Prima di essere catturati i genitori di Margit e János li lasciano dai signori Roth, ma nascondere gli ebrei vuol dire essere condannati a morte, quindi i vicini sono costretti a lasciarli andare. I due fratelli iniziano a vagare per le foreste della Boemia e scoprono di non essere soli, in quei luoghi ci sono altri bambini, orfani come loro, che stanno attraversando l’Europa alla ricerca della salvezza. I piccoli si riuniscono guidati dal quindicenne Frantz e durante il loro percorso imparano a cacciare e a fabbricare alloggi di fortuna. Finalmente arrivano in Italia, sulle Alpi bergamasche, dove i militari della Brigata ebraica sono pronti ad accogliere i bambini sopravvissuti alla guerra per traghettarli verso Haretz Israel, la terra promessa.

Corpo libero di Ilaria Bernardini

Il libro di Ilaria Bernardini in uscita il 19 ottobre, ha come protagonista Martina. La ragazza ha 14 anni ed è una ginnasta professionista come Carla e Nadia, con le quali va in trasferta in Romania per partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi. Bisogna assolutamente vincere e Martina deve lottare per avere un posto in squadra, anche se sostiene le sue compagne nello stesso tempo le invidia, inoltre deve anche affrontare la competizione con le sue avversarie. Le ragazze e la protagonista , oltre allo stress per la gara, devono sconfiggere un altro demone: la paura di sbagliare, di cadere e di farsi male.

Gli incredibili eventi della cella femminile n.3 di Kira Jarmyš

Con uno stile freddo e ruvido, il libro di Kira Jarmyš, in uscita il 18 ottobre, racconta la storia di una donna alle prese con una società divisa al suo interno. La protagonista Anja Romanova ha bisogno di una vacanza di 10 giorni per sistemare la sua vita incasinata che si basa su un triangolo amoroso e una carriera fallimentare. Anja, invece, trascorre questo periodo in prigione con l’accusa di aver indetto una manifestazione contro la corruzione del governo, in cella entra in contatto con altre donne: Maja, che investe i suoi soldi per modificare il suo corpo e compiacere ricchi uomini d'affari, Nataša, che ha già vissuto l’esperienza del carcere, ma quello duro, e Irka dietro le sbarre perché non ha pagato gli alimenti per la figlia. Sono donne che incarnano i differenti volti e le contraddizioni della Russia contemporanea. Una volta uscita di prigione la vita di Anja cambia, tanto da essere perseguitata da eventi inspiegabili che la inducono a chiedersi se le sue compagne di cella siano davvero persone ordinarie o qualcosa di diverso.

Tre giorni di felicità di Miaki Sugaru

Una storia delicata e profonda quella di Miaki Sugaru in uscita il 12 ottobre che racconta tutta la potenza della saggezza orientale. Kusunoki ha capito che basta poco per incontrare l’amore e lo scopre quando entra nel posto in cui in cambio del proprio tempo si ha una somma di denaro, qui vede per la prima volta Miyagi, una ragazza che lavora lì. La vita di Kusunoki fino a quel momento è stata anonima, per questo ha scelto di cedere trent’anni di vita, tenendo per sé solo tre mesi. Nel tempo che gli rimane da vivere, Miyagi dovrà seguirlo come osservatrice speciale per assicurarsi che non faccia sciocchezze. In questi tre mesi Kusunoki impara ad apprezzare l'importanza del tempo e a recuperare le occasioni mancate o gli incontri a cui non si è mai presentato per pigrizia. In questi tre mesi la vita del ragazzo si colora grazie alla presenza di Miyagi, che con la sua delicatezza gli farà capire cos’è realmente l’amore.

Oblio e perdono di Robert Harris

Il primo romanzo storico di Robert Harris in uscita il 25 ottobre è ambientato in America e ci trasporta all'interno di una della più grandi cacce all’uomo del Diciassettesimo secolo. Siamo nel luglio del 1660 e due uomini approdano sulle sponde del Massachusetts. Sono il colonnello Edward Whalley e suo genero, il colonnello William Goffe, ricercati per l'omicidio di re Carlo I, il punto più alto della guerra civile inglese. Dieci anni dopo la decapitazione di Carlo, i realisti tornano a guidare il paese e in base all’Atto di oblio, i cinquantanove uomini che hanno firmato la condanna a morte del re e hanno partecipato alla sua esecuzione sono stati giudicati colpevoli di alto tradimento. Alcuni sono già morti, altri imprigionati a vita e solo due sono riusciti a fuggire in America. Richard Nayler, è incaricato di arrestare e consegnare i traditori alla giustizia e non avrà pace fino a quando la sua vendetta non sarà compiuta.

L’imperatrice di Gigi Griffis

Nel romanzo in uscita il 4 ottobre, l’autrice ci consegna la rivisitazione della figura della celebre imperatrice Sissi. Siamo bel 1853 ed Elisabetta di Baviera nota come Sissi, vuole incontrare l’amore vero, quello che le fa battere il cuore e non è disposta ad accontentarsi. Non vuole seguire l’esempio della sorella Elena che ha deciso di vivere una vita di doveri per accontentare la madre, Sissi sa che nella vita c’è molto di più di feste e corsetti. Non accetterà mai un matrimonio combinato come quello che invece accetta la sorella decidendo di sposare l’imperatore Francesco d’Austria che si sta riprendendo da un attentato. L’imperatore, dal canto suo si è impegnato a corteggiare Elena, una ragazza tranquilla, per mantenere la pace, ma tutte le buone intenzioni svaniscono quando Francesco incontra Sissi, tra loro scatta subito l’intesa. I due devono scegliere se accontentare le aspettative delle loro famiglie o seguire i loro cuori.

