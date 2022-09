Romanzi e libri rosa: le ultime uscite che renderanno indimenticabile settembre

In estate i libri ci hanno fatto compagnia sotto l’ombrellone, in piscina o semplicemente all’aria aperta. Ora che questa stagione sta finendo non significa che dobbiamo mettere in stand by tutto questo, anzi l’autunno è altrettanto stimolante per scoprire nuovi titoli.

Settembre è il mese delle nuove uscite per quanto riguarda la letteratura e la narrativa rosa, quindi se vuoi immedesimarti in tante storie appassionanti, tieni d’occhio gli ultimi arrivi in libreria.

L'amore sta bene su tutto di Maia

Esiste l'abbinamento perfetto? Lo scopriremo dal 13 settembre nel libro di Maia in cui si racconta la storia di Aria, una trentenne che dopo una serie di delusioni ha deciso di mettere da parte l’amore per concentrarsi su sé stessa e sul suo sogno: diventare una fashion designer. I buoni propositi, però, contrastano con la sua indole da inguaribile romantica che crede nel lieto fine e nel colpo di fulmine. Nonostante questo decide di trasferirsi a Milano, la città ideale per dedicarsi alla sua collezione. Mentre è alla ricerca di un lavoro che le permetta di vivere nel capoluogo lombardo, si imbatte in Massimiliano, un professore universitario che ha l’aspetto del principe azzurro, ma un pessimo carattere. I due non riescono proprio a fare a meno di punzecchiarsi, ma nulla è mai detto in amore.

Bodyguard di Katherine Center

Il romanzo più desiderato su Tik Tok come si legge sulla copertina è in uscita il 6 settembre e promette di conquistare tutti gli amanti del genere rosa. Il protagonista è Jack Stapleton una star del cinema che dopo aver conquistato la ribalta è in serio pericolo. Il ragazzo teme che sua madre gravemente malata venga a sapere dei suoi problemi con uno stalker che lo minaccia di morte. Il divo di Hollywood in occasione di una visita nel ranch di famiglia in Texas è costretto ad assumere Hanna, una guardia del corpo dall’aspetto indifeso, ma che in realtà incute timore. Per evitare che la famiglia si insospettisca, i due sono costretti a fingere di essere una coppia. Anche se inizialmente è diffidente, Hanna deve cedere alle richieste del suo datore di lavoro, ma più passa il tempo, più tra i due l’intesa e l’affiatamento aumenta.

Magnificat di Sonia Aggio

Il romanzo d’esordio di Sonia Aggio e in libreria dal 2 settembre, ci porta indietro nel tempo! Siamo nel 1951 in un casolare del Polesine dove vivono le cugine Norma e Nilde cresciute come due sorelle dopo che un bombardamento ha ucciso le rispettive madri. Nilde ha un carattere riservato e timoroso e le sue preoccupazioni aumentano quando Norma, dopo una caduta dalla bicicletta, inizia a sparire durante i temporali e fa di tutto per tenerla distante. La ragazza non capisce perché la cugina amata si comporti in questo modo, il loro legame viene messo a dura prova in un crescendo di mistero e assenze. Un libro visionario che tenta di scoprire i segreti dell’animo umano e della natura.

Cose che non abbiamo mai superato di Lucy Score

Naomi la protagonista del libro in uscita il 6 settembre, è una donna alle prese con la fine del suo matrimonio. Per affrontare e tentare di superare il fallimento della sua storia d’amore accetta di raggiungere la sorella Tina in Virginia. La ragazza è sempre stata una persona particolare e anche questa volta non si smentisce, infatti, dopo aver lasciato Naomi al verde e senza macchina, la donna scopre di doversi occupare della nipote undicenne di cui non sapeva neanche l’esistenza. Per Naomi quel luogo è un vero è proprio incubo, oltre ad essere sperduto, le questioni vengono risolte senza l'utilizzo delle "buone manere", ma con i pugni. Se per lei tutto questo è inconcepibile, per Knox la vita nel tranquillo paesino è un vero e proprio paradiso. L’uomo solitario, è sempre riuscito a tenere le persone ben lontane da lui, fino a quando in città arriva Naomi e rivoluziona la sua vita.

Aniko di Anna Nerkagi

Seberuj è un cacciatore e allevatore di renne che vive con la sua famiglia in un villaggio della Siberia e appartiene al clan Nogo. Il protagonista del libro in uscita il 30 settembre, deve affrontare una tragedia terribile: la moglie e la figlia vengono sbranate da un lupo a cui da mesi gli uomini del villaggio danno la caccia. L’uomo ora si trova a vivere da solo, accudito saltuariamente dai vicini, perché la figlia maggiore Aniko da una decina d’anni ha abbandonato la tribù per studiare in città e coltivare il sogno di diventare geologa. I due non si parlano da anni, ma Seberuj decide di inviarle una lettera in cui la informa del tragico avvenimento. La ragazza presa dai sensi di colpa e dalla voglia di ritrovare i suoi luoghi d’infanzia torna nel villaggio. Quando arriva si rende conto che quel mondo non le appartiene più, che quasi non ricorda più la lingua, quindi si trova a dover fare una serie di scelte dolorose.

Nel mio cielo ci sei tu di A.L. Jackson

L’autrice dei bestseller del New York Times e di USA Today torna in libreria il 28 settembre con un nuovo romanzo in cui emozioni intense e passioni travolgenti sono gli ingredienti dei suoi libri. In questo quinto volume della serie Falling Stars, il protagonista è Rhys una nuova rockstar che vive la sua vita in modo leggero e selvaggio. Tra lui e Maggie, la sorella più piccola del suo migliore amico, c’è indifferenza reciproca fino a quando sono costretti a trascorrere un’intera estate nella stessa casa. Tra i due l’intesa aumenta sempre di più, difficile resistere soprattutto quando Meggie si rende conto che il ragazzo nasconde dei segreti.

Fantasmi di famiglia di Maisy Card

Il libro in uscita il 14 settembre è una saga familiare che ci trasporta dalla Giamaica coloniale alla Harlem dei giorni nostri. Il protagonista è Abel Paisley che per anni ha vissuto nei panni di un altro uomo, Stanford Solomon. Ora è arrivato alla fine della sua vita e ha deciso di rivelare il suo segreto attraverso un viaggio in cui i protagonisti devono affrontare le conseguenze di una storia fatta di schiavitù, migrazione e razzismo.

Tutto quello che per poco non è successo di Don Robertson

Con il romanzo in uscita il 30 settembre, Don Robertson conclude la trilogia in cui il protagonista è di nuovo Morris Bird III e questa volta ci troviamo nel 1952. Ritroviamo il ragazzo ormai diciassettenne e ha una ragazza di cui è innamorato, Julie (che gli appassionati dello scrittore hanno giù incontrato nel romanzo omonimo Julie). Anche se la sua salute rimane sempre incerta e a volte si sente affaticato, sta per giocare come titolare nella squadra di basket della scuola. Tutto nella sua vita sembra andare per il meglio nonostante il rapporto complicato con il padre, famoso presentatore radiofonico e televisivo e la guerra in Corea. Anche se tutto questo gli mette ansia, Morris Bird III sa che le cose migliori della vita stanno per succedere.

Le tracce fantasma di Nicola H. Cosentino

Il libro di Cosentino in libreria dal 16 settembre ha come protagonista Valerio Scordia un ex chitarrista di trentotto anni. L'uomo è un critico musicale sarcastico e impulsivo con una vita costellata da incontri spesso disastrosi. Le cose peggiorano quando scopre che il suo grande amore Anna, ha avuto una figlia una notizia che si aggiunge alla costante invidia che prova per il successo del suo ex migliore amico. L’unico modo per reagire a questa situazione è ascoltare tanta musica e svuotare altrettante bottiglie, il cui pregio è quello di fargli rivivere costantemente un passato che ormai non c’è più.

Avere tutto di Marco Missiroli

Il romanzo di Missiroli in uscita il 27 settembre, è un libro profondo che si concentra sulle passioni che rendono vivi. I protagonisti sono Nando (il padre) e Sandro (il figlio), i due spesso immaginano cosa farebbero se avessero un milione di euro e alcuni anni in meno. In realtà Nando da giovane era una promessa del nuoto per mantenere la famiglia ha lavorato su bus turistici, fatto il ferroviere e gestito un bar, ma la sua vera passione era fare il ballerino. Lui e la moglie hanno partecipato a tutte le competizioni della riviera romagnola con l’unico obiettivo di vincere. Anche Sandro ama vincere, però, a lui piace il tavolo verde e nel corso degli anni è diventato un giocatore da tenere d’occhio. Quindi il futuro diventa incerto, facendo sorgere la domanda: cosa succede quando sfidiamo la fortuna?

