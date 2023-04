Aprile 2023: i libri che ti faranno compagnia questa primavera

Dopo l’inverno trascorso chiusi in casa, la primavera è il momento per stare all’aperto. Pieni di energia tra passeggiate e gite, il compagno di viaggio preferito non può che essere un buon libro.

Gialli, libri fantasy o romanzi le ultime uscite di aprile ti terranno compagnia e ti porteranno alla scoperta di mondi sempre diversi, in cui ridere, divertirti ed emozionarti. È arrivato il momento di conoscere le ultime novità di aprile 2023.

Una brava ragazza è una ragazza morta di Holly Jackson

Il mese di aprile non poteva iniziare senza un intrigante giallo. Se ami questo genere il 4 aprile potrai appassionarti alle avventure di Pip Fitz-Amobi. Dopo aver risolto e chiuso l’ennesimo caso la detective è coinvolta in nuove indagini, questa volta la protagonista è lei e uno stalker che le invia messaggi pieni di minacce. La polizia sottovaluta le sue preoccupazioni, ma l’investigatrice anche se sa di rischiare molto è determinata a scovare il suo nemico. Le indagini le rivelano una verità inquietante: il comportamento del suo stalker è molto simile a quello di un serial killer autore di cinque delitti. Pip dovrà fare di tutto per trovare il colpevole e mettersi in salvo.

La vita senza i figli di Roddy Doyle

Se sei alla ricerca di un libro emozionante e allo stesso tempo ironico, il volume di Roddy Doyle in uscita il 4 aprile è quello che fa per te. Amore, paura e dolore sono il filo conduttore delle storie dei protagonisti del romanzo. Pagina dopo pagina scoprirai la storia di un’infermiera piena di timori che deve fare i conti con la morte di un paziente, un uomo che vaga tra la gente mentre la notizia di un pericoloso virus riempie i telegiornali. Infine, un padre alla ricerca del figlio che non vede da anni mentre la città in cui vive è in lockdown.

Love on the brain di Ali Hazelwood

Una storia di amore e determinazione quella in uscita l’11 aprile. La protagonista del romanzo è Bee Konigswasser una neuroscienziata che finalmente ha l’occasione della sua vita: guidare un team di lavoro alla NASA che si dovrà occupare della costruzione di un casco spaziale. La ragazza non vede l’ora di accettare, fino a quando non scopre che dovrà dividere il comando con Levi Ward, il suo nemico fin dai tempi del dottorato. Tutto cambia quando il loro laboratorio viene messo in pericolo e Levi diventa un inaspettato alleato. Una collaborazione che farà crollare tutte le certezze di Bee.

La ragazza che cadde in fondo al mare di Axie Oh

Divinità e sacrifici sono al centro del libro in uscita l’11 aprile. Mina vive in un paese flagellato da tempeste e gli abitanti danno la colpa di tutto all’ira del Dio del Mare. Convinti che il sacrificio delle fanciulle sia l’unico modo per placarlo, ogni anno ne sacrificano una, fino a quando arriva il turno di Cheong. La ragazza è la fidanzata del fratello, ma Mina non può accettare di vederlo soffrire, così decide di buttarsi lei e andare alla ricerca del Dio del Mare. Quando lo trova, scopre che in realtà è costretto a un sonno profondo e liberarlo sarà più difficile di quello che pensa perché c’è qualcuno che trama per lasciarlo per sempre addormentato.

Città di sogni di Don Winslow

Danny Ryan è il protagonista del libro in uscita il 18 aprile. L’uomo ha deciso di trasferirsi a Hollywood e lasciare il New England devastato dalla guerra. Il sogno di una vita tranquilla è interrotto dall’arrivo dei federali, gli agenti vogliono da lui un favore che potrebbe metterlo in pericolo o assicurargli la ricchezza. Le novità nella sua vita non mancano, alcuni produttori hanno deciso di mettere su pellicola il suo passato nel New England e proprio sul set del film incontra la protagonista, una donna dal passato oscuro di cui si innamora perdutamente.

Le ricette perdute del ristorante Kamogawa di Hishashi Kashwai

Se ami il Giappone e la sua affascinante cultura, il 18 aprile non puoi perdere il nuovo libro di Hishashi Kashwai. I protagonisti sono un padre e una figlia alla guida del ristorante Kamogawa, situato in un vicoletto di Kyoto. I due con le loro ricette aiutano i clienti a rivivere i momenti più importanti, perché tramandare i ricordi, anche quelli nostalgici, è fondamentale.

Come agnelli in mezzo ai lupi di Diego Pitea

Il giallo in uscita il 3 aprile è ambientato a Roma, qui il commissario Marani deve affrontare un caso difficile. All’interno della Casa della Meridiana, a Villa Borghese, è stato trovato il cadavere di un uomo incastrato in un’anfora con tre simboli incisi sulla fronte. il delitto è solo l’inizio di una serie di situazioni sempre più inquietanti. All’Unità Anti Crimini Violenti arriva il messaggio di un individuo che si fa chiamare Nemesis che li avvisa di un nuovo imminente omicidio. Il criminologo Richard Dale, dovrà indagare sul caso con l’amico commissario tra messaggi criptati e immagini enigmatiche per porre fine a un incubo a occhi aperti.

Di cenere e ombra di Valentina Pinzuti

Gli amanti dei fantasy dal 4 aprile potranno immergersi nella saga dei discendenti. Mys vive nei bassifondi di Eidinn, corrotta capitale di Calydon ed è un’abile ladra. La ventenne ha un tatuaggio sul polso di cui non ricorda nulla e soprattutto è una ashling, persone dalle abilità soprannaturali che da secoli sono perseguitate e uccise per la loro magia, oppure vengono vendute a persone facoltose. Mys ogni giorno cerca di sopravvivere, ma la sua esistenza è resa ancora più difficile dalle attenzioni di un criminale. La ragazza, allora decide di allearsi con Liam, un damerino che combatte negli incontri clandestini, anche se vivono in un mondo di tutti contro tutti, c’è qualcosa che li lega.

La scomparsa delle farfalle di Fabio Geda

Anna, Andrea, Cora e Valerio sono i protagonisti del libro in uscita l’11 aprile, da semplici compagni di scuola sono diventati amici inseparabili. Trascorrono gli anni della giovinezza tra studio e divertimento all’interno del negozio id un rigattiere, diventato il loro rifugio. Il loro legame, però, non regge alle pressioni e ai desideri dell’adolescenza, Andrea che vive questa situazione con estrema intensità poco alla volta si isola, ma quando la sua vita sarà in pericolo i suoi amici saranno con lui, pronti ad aiutarlo.

La forma del ghiaccio di Linda Tugnoli

Il corpo di un ricco industriale trovato mummificato tra i ghiacci, a cinquant’anni dalla scomparsa durante un safari in Africa, è il punto di partenza del libro in uscita l’11 aprile. La notizia incuriosisce Guido: la ricca famiglia dell’uomo scomparso era molto conosciuta in paese perché su di loro circolavano molte leggende. Guido, un giardiniere della Valle, ritrova un antico orologio di sicuro appartenuto all’uomo scomparso e decide di restituirlo alla figlia. L’anziana signora però, rifiuta l’orologio e il suo atteggiamento alimenta ancora di più la curiosità di Guido che decide di lasciare la sua amata Valle e di andare alla ricerca della verità.

