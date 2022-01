I libri per dimagrire e rimettersi in forma dopo le feste

Durante il periodo natalizio, cene, pranzi e dolci sono una tentazione a cui difficilmente si riesce a resistere. Piatti gustosi subito cedono il passo ai sensi di colpa.

Se saliti sulla bilancia vi siete accorti di aver messo su qualche chilo e volete mettervi in forma, sport come corsa, nuoto, bici o fitness sono un aiuto importante, ma devono essere accompagnati da un regime alimentare equilibrato.

Per recuperare il benessere fisico, potete affidarvi ad un buon libro! Con i consigli e le dritte sulle proprietà dei cibi e sulle giuste calorie da assumere, avrete un ottimo aiuto per togliere i chili di troppo.

Se pensate di non potercela fare, i testi vi offrono anche il supporto e la giusta motivazione per continuare la dieta e sentirvi bene con voi stessi.

Vediamo i migliori libri per perdere peso e avere uno stile di vita più sano.

La dieta fast

Il libro che in Inghilterra e in America ha conquistato numerosi lettori ha avuto il suo seguito anche in Italia. Il motivo? Permette di stare a dieta solo due giorni a settimana continuando a mangiare normalmente negli altri cinque. Perfetto per chi non riesce ad essere costante o ha un ritmo di vita che gli impedisce di seguire una dieta giornaliera. Il concetto del digiuno intermittente o della restrizione calorica fa perdere i chili di troppo, ma è anche benefica per la salute perché riduce il rischio di gravi patologie. Grazie alle ricette e alla tabella calorica degli alimenti presenti nel libro, potrete realizzare un programma alimentare personalizzato in base ai vostri gusti.

Dieta Gift

Per molti la dieta è un vero e proprio dramma, anche se si è consapevoli di dover modificare il proprio regime alimentare per stare bene, spesso un'alimentazione ipocalorica porta a soffrire la fame. In realtà non è così, basta dare all’organismo le tecniche per modificare il metabolismo e per farlo nel modo corretto arrivano i fratelli Speciani. Gli ideatori svelano le tecniche per capire i segnali che il corpo invia al cervello, inoltre, chiariscono perché alcuni alimenti sono meglio di altri e soprattutto rivelano tanti falsi miti. Attraverso le pagine di questo libro e spiegazioni scientifiche scoprirete come tanti alimenti banditi dalle diete ipocaloriche in realtà possano essere consumati tranquillamente.

La dieta Dukan dei 7 giorni

L’autore de “La dieta Dunkan” strutturata in quattro fasi, ha aiutato molte persone a dimagrire, pur essendo molto drastica, proprio per questo, la nuova versione è pensata per coloro che hanno un lieve sovrappeso che non supera i 15 chili. L’obiettivo è quello di portare il lettore ad un dimagrimento più lento, ma con risultati che si vedono nel tempo. Il libro è pensato per coloro che non vogliono rinunciare ad un bicchiere di vino o ad un pezzetto di dolce, stando sempre attendi alla propria salute. Inoltre, l'autore spiega come in realtà il sovrappeso è legato ad un’insoddisfazione personale che viene compensata con il cibo.

Il piccolo libro per dimagrire alla grande

Il successo del libro è legato al successo dell'autrice che ha raggiunto il suo obbiettivo, risolvere per sempre il suo problema con il sovrappeso. L'autrice australiana Bernadette Fisers, grazie al metodo big weightloss ha perso ben 30 chili in 30 settimane. Il volume è una piccola guida di sole 100 pagine in cui la scrittricefornisce ai lettori solo 31 regole molto semplici da rispettare! Queste non solo hanno l'intento di far perdere peso, ma anche regalare un nuovo stile di vita più sano, pensato per tutti. Il motivo del successo del libro, sta proprio nel racconto personale dell'autrice che ha condiviso con i lettori la sua difficoltà a perdere peso dopo la gravidanza, raccontando come molto sia dipeso dal metabolismo.

La dieta dei biotipi

Ognuno di noi è diverso e ha un metabolismo differente, questo è il principio da cui parte la dottoressa Serena Missori. Secondo l’autrice del libro la stessa dieta non può far bene nello stesso modo a tutti perché ognuno ha bisogno di un piano alimentare personalizzato. Il libro ha l'obiettivo di farvi riconoscere il vostro biotipo e l’incidenza di una serie di fattori come le abitudini alimentari, il contesto in cui vivete, lo stress e lo stile di vita. Una volta individuato il vostro biotipo, non resta che seguire la dieta consigliata per avere un corpo scolpito ed essere più felici.

102 chili sull’anima

Questo libro non è scritto da esperti del settore, ma racchiude in sé un’esperienza personale. Francesca Sanzo a 40 anni decide di intraprendere una dieta per passare da obesa a normopeso. Il percorso per liberarsi dei 40 chili di troppo è come una vera e propria muta, perché per perdere i chili bisogna cambiare, evolversi e soprattutto volersi bene. Ad un certo punto della vita, si deve abbandonare un comportamento distruttivo e sentirsi all’altezza della società che ci circonda. Solo cambiando la visione di sé stessi e accettando i propri difetti si può riuscire a perdere peso.

Pensa Magro

Lo psichiatra e psicoterapeuta Raffaele Morelli nel suo libro non parla di principi nutrizionali o scientifici per perdere peso, ma regala una serie di consigli per essere motivati, perdere peso e sentirsi meglio con sé stessi. A volte la dieta può essere frustrante perché non viene seguita nel modo corretto, costringe a fare delle rinunce, generando uno stato d'animo controproducente che porta ad abbandonare un regime alimentare sano. In alcuni casi, invece, le persone non hanno bisogno di dimagrire, ma devono semplicemente imparare ad accettarsi! Nel libro Morelli, cerca di spiegare questi concetti, insegnando al lettore a volersi bene e a seguire uno stile di vita sano, non solo a livello fisico, ma anche psicologico.

La dieta Smartfood

Capire cosa, quanto e come mangiare per vivere di più e meglio non è semplice e questo libro può aiutarci a fare un po' di chiarezza. La dieta italiana nasce in collaborazione con l'Istituto europeo di oncologia (IEO) di Milano ed è facile da seguire. Il volume propone un metodo in due fasi che oltre a combattere i chili di troppo previene cancro, patologie cardiovascolari, metaboliche e neurodegenerative, inoltre, alcuni alimenti si comportano come farmaci, perché sono capaci di curare e proteggere l'organismo. I 30 Smartfood sono alimenti comuni come: la lattuga, i cereali integrali, le fragole o i pistacchi perfetti per saziare, contrastare l'accumulo di grasso e allontanare le malattie. Eliana Liotta, inoltre, spiega come inserirli nei menù e rivoluzionare il vostro stile di vita.

Cucinare è un atto d'amore

Alimentazione quotidiana e stile di vita, per l'autore del libro Marco Bianchi, sono elementi fondamentali in grado di far raggiungere una sensazione di benessere e felicità. Per la prima volta il divulgatore scientifico fa entrare i lettori in casa sua e nella sua dispensa, attraverso il libro fotografico racconta la sua vita, gli ingredienti, le ricette, i consigli pratici e la prevenzione. L'autore vi accompagna pagina dopo pagina attraverso un percorso composto da "10 ceste" ricche e colorate per scoprire il valore di tutti quei prodotti che spesso vengono trascurati ed imparare a cucinare piatti salutari e buoni con pochi ingredienti.

La dieta FODMAP

Avere un'alimentazione sana è utile sia per perdere peso che per mettersi al sicuro da problemi come gonfiore, crampi, sindrome dell'intestino irritabile: il libro è un'utile guida per identificare tutti i cibi Fodmap composti da zuccheri difficili da digerire presenti nel grano, nel latte, negli asparagi, nella soia, in alcuni frutti e verdure o edulcoranti. Il compito del volume non è solo quello di individuarli ma anche di spiegare con quali alimenti possono essere sostituiti, inoltre, il libro aiuta a costruire un piano alimentare personalizzato grazie alle 100 ricette e alle 3 settimane di menu poveri in Fodmap ma ricchi di vitamine, minerali e acidi grassi essenziali.

La dieta dell'acqua

L'acqua è importante per l'organismo, per prevenire la disidratazione e recentemente a seguito di alcuni studi si è scoperto che può avere un grande potere anche all'interno di una dieta. Il libro ha l'obiettivo di far conoscere le proprietà dell'acqua per utilizzarla al meglio. Oltre a berla prima di ogni pasto per dare un senso di sazietà, il volume permette di scoprire tutti i meccanismi metabolici che si attivano con l'acqua per avere effetti immediati e dimagrire più velocemente. Il piano alimentare si sviluppa lungo l'arco di trenta giorni indicando ricette e piatti light, da eseguire anche per chi non ha tempo, tutti da accompagnare con una tipologia di acqua specifica.

Dieta o non dieta

Nel libro Dieta o non dieta ritorna il tema del connubio tra corpo e mente, perché i due elementi non sono distinti, ma un unicum che se messo in rapporto, può creare un equilibrio psicofisico. Il libro contiene una serie di consigli da parte di esperti dell'alimentazione, ma anche da psicologi e psicoterapeuti che affrontano il problema del disordine alimentare. Gli esempi pratici, permettono al lettore di capire e mettere in pratica i metodi per trattare le problematiche legate all'assunzione di cibo in eccesso. Il problema secondo gli esperti non è legato solo al cibo, ma anche ad una difficoltà personale di rapportarsi con il proprio corpo e per vivere serenamente si deve arrivare ad un equilibrio psicofisico.

Chetogenica Zero Sbatti

Seguire una dieta può diventare un vero e proprio impegno difficile da portare a termine, ma con questo libro perdere peso sarà facile e soprattutto non dovete essere degli chef stellati. Il volume realizzato da Kate Hamilton, una nutrizionista americana con la passione per la scrittura e il supporto di Valeria Prezioso per rispondere alle esigenze alimentari italiane, è diviso in due parti. Nella prima spiega in modo approfondito la dieta chetogenica, come funziona e le informazioni di base necessarie, la seconda parte si concentra sul piano alimentare attraverso ricette facili da adattare alla vita quotidiane e una lista di tutti gli alimenti che possono essere utilizzati. L'autrice nel libro inserisce solo poche regole da rispettare, tutte ben spiegate nel manuale per rendere la dieta adatta a tutti.

Motivarsi Per Dimagrire

Quante volte avete iniziato una dieta senza portarla termine? Quante volte avete pensato di adottare un regime alimentare più sano per poi abbandonarlo dopo pochi giorni? Questo libro spiega come in realtà il problema non sia l'efficacia o meno della dieta che si segue, ma la mancanza di motivazioni. Anche se non si dice mai esplicitamente, motivarsi è il segreto per raggiungere qualsiasi obiettivo e seguire un'alimentazione sana in grado di far perdere i chili di troppo non è da meno. Il volume fornisce tutte le strategie di cui avete bisogno per avere la giusta motivazione e ottenere i risultati sperati.

Cambia la tua vita con il metodo Bilanciamo

La nostra vita ruota intorno al cibo, dalla colazione, al pranzo, fino alla cena, senza dimenticare merende e spuntini, a volte proprio l'abitudine può mettere in pericolo la nostra alimentazione, insieme alla convinzione di non avere tempo per preparare cibi più sani. Tutto questo porta a un'alimentazione scorretta che causa una serie di disturbi, il segreto sta nel riuscire a bilanciare gli alimenti. Giulia Biondi, esperta di Educazione alimentare, ha sviluppato il metodo Bilanciamo, per imparare a mangiare in modo sano e consapevole, adattando la nutrizione al proprio stile di vita. Nel libro non ci sono alimenti proibiti, solo poche e semplici regole, tantissime ricette veloci e semplici da realizzare, equilibrate dal punto di vista nutrizionale, senza tralasciare il gusto.

