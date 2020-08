Estate 2020: i migliori libri da mettere in valigia

Con le vacanze sempre più vicine è arrivato il momento di preparare la valigia oltre a costumi, creme solari e l’indispensabile per godersi in pieno il meritato riposo, nello zaino non può mancare un buon libro.

Sotto l’ombrellone o durante gli spostamenti i libri sono la compagnia ideale per evadere dalla realtà e tenere occupati anche i più piccoli. Intrecci noir, storie ricche di sentimenti o mondi incantati esiste un libro perfetto per ogni gusto. Siete indecisi su quale mettere in valigia? Ecco alcune proposte per accontentare gli appassionati di ogni genere.

Per gli appassionati di gialli: Che dispiacere. Un'indagine su Bernardo Barigazzi

Paolo Nori è uno scrittore esperto in letteratura russa, che ha pubblicato libri di genere differente come saggi e romanzi e per la prima volta si misura con un romanzo giallo scritto in terza persona. Il protagonista del libro, Bernardo Barigazzi vive a Bologna e anche lui è uno scrittore, che come l’autore, si occupa di tradurre i libri dal russo. La sua vita ha da poco subito un duro scossone, ha perso la moglie e ora vive con la figlia a cui vuole un gran bene. Per riempire il suo tempo ha deciso di fare il giornalista, un piccolo segreto che ha tenuto tutto per sè. Con lo pseudonimo di Ivan Piri dirige un giornale sportivo, Che dispiacere, che esce in edicola ogni volta che la Juventus perde. Quando non scrive Bernardo corteggia la barista Marcia, con cui ha una relazione fatta di appuntamenti mancati. La sua nuova vita scorre senza grandi scossoni, fino a quando si trova coinvolto in un’indagine di polizia. L’ultrà Manuel Carrettieri, è stato ucciso e molti indizi portano Barigazzi ad essere l’unico sospettato. L’autore porta all’interno di un Bologna tradizionale caratterizzata da osterie e vialoni periferici, in cui il gioco degli equivoci è l’ironia sono i veri protagonisti del volume.

Per gli amanti del fantasy: Il principe virtuoso: La Maledizione

Primo di una trilogia, il libro di Lina Giudetti ci porta in un mondo antico diviso in due dall’odio. La terra a metà tra nobiltà e borghesia, vive sotto una maledizione a cui potrà porre fine solo l’arrivo di un principe virtuoso. La protagonista è Jamina, una giovane dai lineamenti incantevoli con i suoi occhi verde giada e ai capelli del colore dell’oro. La vita scorre tra casa e lavoro nelle campagne fino a quando un giorno il re la costringe a trasferirsi a palazzo per diventare la vinificatrice di corte. Qui si imbatte nei due principi gemelli Aiden e Aneirin. Entrambi bellissimi, con gli occhi azzurri come zaffiri e i capelli scuri, sono totalmente diversi per quanto riguarda il carattere. Il primo è arrogante, libertino e volgare, il secondo dolce, educato e gentile. Anche se inizialmente è più affine al fratello buono, poco alla volta Jamina viene attratta sempre di più da Aiden. Il diretto successore al trono, prima la conquista e poi la obbliga a diventare una cortigiana. L’amore della ragazza poco alla volta si trasforma in odio fino a quando capisce che i due sentimenti sono la faccia della stessa medaglia.

Per chi non resiste ai romanzi rosa: Il tuo anno perfetto inizia da qui

Salita alla ribalta con questo libro, l’autrice Charlotte Lucas tesse una storia delicata in cui insegna a cogliere l’attimo. Jonathan è un ragazzo intrappolato in una vita monotona e ha perso fiducia nel futuro, fino a quando il primo gennaio trova per caso un’agenda. Piena di appuntamenti già fissati come camminare a piedi nudi sull'erba, dormire sotto le stelle o svegliarsi all'alba per assistere al sorgere del sole. Anche se stravaganti rispetto al suo modo di vivere, decide di andare al primo appuntamento, perché bisogna imparare a dare oltre che ricevere. L’agenda poco alla volta cambia il suo modo di vedere il mondo, lo incoraggia ad essere più positivo e aperto al mondo. Poco a poco, appuntamento dopo appuntamento, torna a vivere sensazioni ed emozioni ormai dimenticate. Ma l'agenda speciale ha in serbo altre sorprese, chi l'ha riempita l'ha fatto per un atto d’amore alla persona più importante della sua vita, perché non si può far scivolare la vita tra le dita.

Per chi ama le serie tv: La casa di carta. L'enigma del Professore

In attesa dell’ultima serie, gli appassionati de la Casa di Carta possono consolarsi sotto l’ombrellone con il libro dedicato al Professore. Sergio Marquina, prima di ideare la più grande rapina, ha trascorso la sua infanzia e adolescenza all'ospedale San Juan de Dios di San Sebastián, dove ha instaurato un'amicizia stretta e sincera con Jero Lamarca. Il giovane Professore dotato di una straordinaria intelligenza amava esercitarsi con rompicapi e indovinelli per stimolare la curiosità di Jero che a sua volta gli insegnava a comporre difficilissimi origami. A distanza di anni dall’ospedale, ma anche dalla rapina alla Zecca di Stato spagnola. Jero sta per abbandonare l'officina motociclistica ormai fallita, quando riceve un pacco inatteso. Dentro ci sono un taccuino, una lettera, una scatola di latta chiusa da un lucchetto, la foto di una maschera di Dalí e un origami di carta rossa. Jero sa che il Professore ha nascosto parte del bottino per lui, ma per averlo deve risolvere tutti gli indizi.

Per far divertire i più piccoli: Leggo e imparo. La mia prima biblioteca

Quando si viaggia i bambini si annoiano facilmente, quindi per distrarli e farli divertire, la valigetta con 8 libri è un must have per chi ha bimbi. Realizzati in robusto cartone della dimensione giusta per essere presi e sfogliati dai piccoli, possono essere aperti e impilati tutte le volte che vorrà senza rovinarsi o rompersi. Grazie a questi libricini coloratissimi, i bimbi impareranno i concetti base dell’apprendimento come: la mia famiglia, il mio corpo, la mia giornata, i colori, le forme, gli opposti, i numeri e l’alfabeto. I volumetti sono un ottimo modo per trascorrere del tempo con i piccoli insegnandogli le prime lettere e leggendo insieme.

Un libro adatto a tutti: Mio fratello rincorre i dinosauri

Il libro da cui è stato tratto il film omonimo, diretto da Stefano Cipani, racconta la storia di un bambino di cinque anni che ha due sorelle, ma desidera tanto avere un fratellino con cui giocare. Finalmente il suo desiderio si realizza, potrà condividere con lui tutti i suoi giochi. Il piccolo Giovanni nasce e a poco a poco capisce che suo fratello è speciale, ma non come un supereroe perché non ha i superpoteri. Quando scopre che il fratellino ha la sindrome di Down, la sua gioia iniziale si trasforma in rifiuto e vergogna. Solo quando diventa grande il protagonista capisce che il fratellino Giovanni è davvero un supereroe e si fa travolgere dalla sua vitalità e dal suo entusiasmo. Il libro è un romanzo di formazione che stupisce, commuove, diverte e fa riflettere.

