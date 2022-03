Festa della donna, i libri più belli e significativi da leggere

Sono state protagoniste di libri, poesie e opere d'arte. Stiamo parlando delle donne, da sempre simbolo di forza e indipendenza. A più di un secolo dalla prima celebrazione dell'8 marzo, era il 1909, questa festa è sempre più attuale e merita di essere ricordata nel migliore dei modi.

Le donne oltre ad ispirare poeti ed artisti, nel corso di un secolo hanno ottenuto diverse conquiste, anche se la strada è ancora lunga. É possibile superare discriminazioni e violenze, che le vede ancora vittime, solo ricordando le gesta di alcune voci femminili che hanno compiuto imprese impensabili sia nella vita quotidiana che nello sport. Per onorare al meglio questa giornata, abbiamo pensato di proporvi 8 titoli, autobiografici o storici che parlano di donne.

Per trarre ispirazione: Storie della buonanotte per bambine ribelli

Le bambine che saranno future donne e potranno scegliere il loro destino, non possono fare a meno di leggere questo libro. Il volume è una fonte d'ispirazione per le più piccole e un promemoria per chi è gia adulto. Nel testo sono racchiuse le vita e le gesta di grandi personaggi femminili che hanno fatto la storia in ambito sportivo, artistico o scientifico. Impossibile rimanere indifferenti davanti alle vittorie sul campo da tennis di Serena Williams, farsi ispirare dalle scoperte scientifiche di Rita Levi Montalcini e Margherita Hack o rimanere indifferenti davanti alle opere di Frida Kahlo. Sono 100 le donne raccontate nel libro, tutte degne di essere ricordate per essere consapevoli della forza femminile. A completare il volume, ogni biografia è corredata da disegni realizzati da 60 illustratrici provenienti da tutto il mondo.

Forte e ironico: Se sembra impossibile allora si può fare

La campionessa olimpionica di scherma conquista tutti con la sua energia e positività. Grazie al suo carattere solare, Bebe Vio è riuscita a superare difficoltà e a raggiungere traguardi sportivi. Il segreto del suo successo sta nell'affrontare la vita con gli strumenti che tutti abbiamo a disposizione. Prima di tutto dobbiamo trovarci un sogno, un obiettivo da raggiungere ad ogni costo, per lei era andare alle Olimpiadi. Per riuscire nel nostro sogno dobbiamo imparare a collaborare e a chiedere aiuto a chi ci circonda, perché da soli non si va da nessuna parte. Infine, la cosa più importante è affrontare tutto con estrema ironia facendo tesoro delle critiche positive, senza farsi sopraffare dalla paura.

Per conoscere la regina dell'arte messicana: Frida. Una biografia di Frida Kahlo

Nonostante siano passati diversi anni dalla sua morte, la regina dell'arte messicana è ancora fonte di ispirazione per molti artisti e suscita grande interessa da parte del cinema che le ha dedicato diverse pellicole. L'artista nata nel 1910 in Messico, è una donna fiera e forte, abituata a combattere, sopravvissuta alla poliomielite a sei anni, a diciotto viene coinvolta in un incidente stradale che segna per sempre la sua vita. In lei si muovono due anime, quella delicata e sensibile e quella forte e aggressiva che caratterizzeranno la sua produzione artistica, ed è solo attraverso l'arte riesce ad esprimere quello che ha dentro.

Donne che hanno fatto la storia: Una donna può tutto

La Seconda Guerra Mondiale ha avuto non solo eroi, ma anche eroine. Tra queste non possiamo dimenticare le cosiddette Streghe della notte, ovvero un gruppo di ragazze sovietiche che nel 1941 hanno deciso di scendere in campo. Le donne armate di forza e coraggio hanno deciso di avere un ruolo di primo piano nella lotta al Terzo Reich. Sui loro biplani, fragili nell'aspetto ma resistenti come loro, hanno dimostrato che la guerra può avere anche un volto femminile. La loro battaglia inizia prima di mettersi in volo, durate l'addestramento e dopo che hanno sconfitto il nemico tedesco. La loro è una battaglia per l'emancipazione e la parità dei sessi, per abolire definitivamente il pregiudizio.

Scienza al femminile: Sei donne che hanno cambiato il mondo

Marie Curie, Lise Meitner, Emmy Noether, Rosalind Franklin, Hedy Lamarr e Mileva Mari. Sei donne che a molti non dicono nulla, ma che in realtà hanno avuto un ruolo fondamentale nel mondo scientifico. Le donne dei sei racconti brevi, non sono di certo le figure più famose nel campo della scienza e delle scoperte, ma sono quelle che hanno aperto la strada alle protagoniste del Novecento. Non sempre sono storie allegre o a lieto fine, perché sono racconti della loro vita, fatta di successi e di fallimenti. È solo grazie alla loro caparbietà che anche le altre si sono appassionate alla scienza e si sono ritagliate un posto nella storia.

Donne che hanno usato lo scandalo come arma: Scandalose

Le protagoniste del libro sono donne che hanno fatto la storia in maniera diversa rispetto alla tradizione, usando l'arma dello scandalo. Tra le pagine dell'opera di Cristina De Stefano troviamo una scultrice che spara alle sue opere, una musicista che si scaglia contro il suo pubblico, una fotografa che mescola i generi, una modella che va contro i soliti canoni di bellezza occidentale, una poetessa che desidera vivere nell'antico Egitto, un'antropologa che vuole andare alla scoperta dei misteri africani. Le donne raccontate in questo libro nel corso del Novecento hanno dato scandalo con la loro vita sentimentale, il modo di pensare e creare, di intendere la bellezza, di vestirsi. Anche se il mondo non poteva darle quello che desideravano, hanno deciso di prenderlo con coraggio e con la consapevolezza che avrebbero pagato un prezzo altissimo. Ognuna ha trovato il suo personale modo di ottenere quello che desideravano.

Per conoscere la storia delle donne: Donne in fuga

Nel Medioevo la vita delle donne non era semplice, vivevano in un contesto rigido e di sottomissione, rifiutare di assecondare la volontà della famiglia, ribellarsi ai padri, mariti, fratelli e padroni non veniva visto di buon occhio, inoltre, non potevano manifestare liberamente la loro opinione. Nonostante questo e la paura delle conseguenze, non sono mancate sante, regine, badesse, semplici monache, umili contadine, serve, schiave, eretiche, streghe, prostitute che hanno lasciato il segno e hanno deciso di non arrendersi ad un futuro già deciso e imposto. Da Margery Kempe a Giovanna d'Arco, da santa Brigida a Eleonora d'Aquitania, il libro racconta la storia di donne che hanno deciso di prendere in mano la loro vita.

La storia del potere femminile: Amanti e regine

Benedetta Craveri racconta la storia del potere femminile, di come sia le regine che le amanti, siano state in grado di gestire il potere all'interno della corte più sfarzosa di sempre: la monarchia francese. Da Caterina de' Medici a Maria Antonietta, dai primi decenni del XVI secolo alla fine del XVIII, la vita di queste donne è caratterizzata da momenti di fortuna e sfortuna, sono state in grado di andare avanti sfruttando il potere della loro bellezza e della loro sottomissione, senza mai arrendersi mosse dalla loro ambizione e dal loro coraggio.

Un omaggio alla forza femminile: Il potere delle donne

Denis Mukwege, premio Nobel per la Pace e attivista per i diritti umani ha dedicato tutta la sua vita ad aiutare le donne. Nel libro l'autore intreccia la sua storia con quella delle donne che lo hanno ispirato come attiviste, avvocatesse o studiose, ma anche pazienti che ha curato o le sopravvissute alla violenza sessuale, tutte donne che ha incontrato in Congo, Corea, Kosovo, Iraq, Colombia, Stati Uniti ed Europa. In particolare si è concentrato sul Congo da circa venticinque anni lacerato da una guerra che ha visto come protagonista la provincia di Kivu, ricca di oro, cobalto, nichel, rame, petrolio e diamanti. Qui numerose bande paramilitari, impongono con la violenza le proprie regole alla popolazione locale, fra le tante atrocità commesse, ci sono gli stupri di massa e le aggressioni sessuali e le donne sono costrette a tacere a causa della paura di essere colpevolizzate in una società che le reputa ancora una proprietà del padre, del marito, quindi prive di una propria identità.

Poesia al femminile: Versi di libertà

Maria Grazia Calandrone, poetessa, scrittrice e drammaturga ha realizzato un libro in cui ci presenta i ritratti personalissimi di donne che hanno in comune l'arma della poesia che le ha dato la possibilità di esprimere la loro opinione sulla società e su tutto ciò che le circonda. Nel volume si alternano voci note e voci da scoprire provenienti da paesi anche lontani tra di loro, come le russe Achmatova e Cvetaeva, l’afghana Nadia Anjuman, la svedese Karin Boye e l’americana Elizabeth Bishop. Le protagoniste del libro sono donne che hanno lasciato un segno che ha dato nuova forma e significato al mondo.

