Libri in uscita a marzo 2023: le 10 novità assolutamente da non perdere

A marzo la natura fiorisce, diventa rigogliosa e si respira aria di novità come quelle che arrivano in libreria. Romanzi, gialli o libri fantasy sono pronti a tenerci compagnia, a rendere le giornate primaverili ancora più belle e farci perdere tra una storia e l’altra.

Facciamo finta che non finirà di Elena Armas

Dopo il successo di “Facciamo finta che mi ami” Elena Armas torna in libreria il 7 marzo con una nuova commedia romantica. Rosie Graham ha appena lasciato il lavoro strapagato per dedicarsi alla sua più grande passione: diventare una scrittrice di romanzi rosa. Anche se Rosie è convinta di potercela fare deve affrontare il blocco dello scrittore e trovare il coraggio di comunicare la sua scelta alla famiglia. Per allontanarsi dal suo appartamento decadente, decide di trasferirsi per un periodo in quello di Lina approfittando del fatto che l’amica sia fuori città. La ragazza non sa che la casa è stata prestata a Lucas, l’affascinante cugino di Lina! Il ragazzo le offre di restare e Rosie accetta anche se ha una cotta segreta per lui. In fondo Rosie pensa che non ha nulla da perdere anche perché Lucas andrà via tra poco più di un mese.

Il numero è nulla di Antonio Monda

New York è la città in cui tutto accade e nel libro di Antonio Monda in uscita il 7 marzo, la metropoli viene raccontata con tutta la sua dinamicità. Il protagonista di questo romanzo è un assassino che lavora per Bugsy Siegel uno dei criminali più famosi degli anni trenta. Il killer conosciuto con il nome de “il Vescovo”, ha denaro, fama e rispetto fino a quando non incontra una donna che insinuerà una serie di dubbi nella sua vita criminale.

Parole nascoste di Arianna Montanari

Il libro d’esordio di Arianna Montanari in uscita il 14 marzo racconta gli stati d’animo di una bambina. Ogni famiglia è come se fosse un universo a sé, in quella della protagonista del romanzo il sole è rappresentato dal padre. Un sole che spesso è nero, spento dalla malinconia, dalla depressione, dall’alcolismo e da parole non dette, ma quando decide di splendere irradia un calore ineguagliabile. Una volta diventata grande quella bimba cerca di ricostruire le parole, i gesti che ha perso e che cerca di fare sue in una continua alternanza tra la sé bambina e la donna adulta. Una ricostruzione che la spinge ad accettare i genitori e il mistero che portano dentro di loro.

Strano che tu me lo chieda di Elissa Sussman

La storia che ha conquistato Tik Tok in uscita il 7 marzo ha come protagonista Chani Horowitz, una giovane di 27 anni che sogna di diventare scrittrice. In realtà scrive qualche pezzo sulle riviste online e ha un piccolo blog, la possibilità di cambiare vita le si presenta quando le viene proposto di intervistare Gabe Parker una stella emergente di Hollywood. Chani non è immune al suo fascino, ma decide di rimanere impassibile e condurre la sua intervista con professionalità, però, appena iniziano a parlare la chimica tra di loro è palpabile e una semplice chiacchierata di lavoro si trasforma in un weekend insieme che per molto tempo alimenta i gossip. Dopo dieci anni, Chani torna a Los Angeles come una scrittrice affermata, ma con un divorzio alle spalle! Nonostante siano passati anni, le rivolgono sempre la stessa: cos'è accaduto durante quel famoso weekend con Gabe Parker? Quando le viene proposta una nuova intervista con Gabe, accetta e in un attimo passato e presente tornano a intrecciarsi.

Il Grande Magazzino dei Sogni di Lee Mi-ye

Il romanzo coreano in uscita il 14 marzo celebra il potere dei sogni pronti a influenzare le nostre scelte anche se spesso non ce ne rendiamo conto. La protagonista è Penny, la ragazza sta per avere un colloquio con il signor Dollagut, il proprietario del Grande Magazzino dei Sogni. Il posto è talmente singolare che si accede solo da addormentati e qui si vendono i sogni per ogni situazione. Penny supera il colloquio, ma l’euforia momentanea viene sostituita dallo sconforto perché ogni giorno deve affrontare una grande quantità di clienti. Poco alla volta impara a orientarsi e capisce che la funzione dei sogni è quella di risvegliare emozioni sepolte e di far superare i traumi. Tra i clienti Penny incontra Jeong A-young, che si rifugia nei sogni per sfuggire alla solitudine o Hyeon Jong-seok, che è pronto ad amare di nuovo.

La morte delle sirene di Ben Pastor

La nuova avventura di Ben Pastor in uscita il 28 marzo è ricco di sfumature in cui ambizione, gloria e intrighi ammaliano i protagonisti come il canto delle sirene. Ambientato nel 306 d.C., l’Impero Romano sta vivendo un momento buio a causa della lotta per la successione. L’imperatore Galerio affida al suo ufficiale Elio Sparziano la missione di consegnare un plico al giovane Massenzio, per invitarlo a non comportarsi da usurpatore. In attesa di essere ricevuto da Massenzio, Sparziano si ferma alle pendici del Vesuvio, a Surrentum, l'antica dimora delle sirene, messaggere di sventura e incantatrici d'uomini. Qui si dedica alle sue attività di storico, bibliofilo fino a quando un ricco mercante del posto, viene trovato assassinato nella sua villa. Mentre cerca di districarsi tra moventi e false piste, Sparziano ha un incontro inaspettato, che rovescia le sorti della sua missione.

La catena di spine di Cassandra Clare

Il terzo capitolo della saga The Last Hours con protagonista la Shadowhunter Cordelia Carstairs torna in libreria il 7 marzo. La ragazza ha perso tutto quello che aveva di importante: il padre è morto, il suo matrimonio è finito, non è diventata una parabasi e ora è legata all’antico demone Lilith. Arrivata a Parigi, spera di buttarsi tutto alle spalle, ma la realtà la riporta alle sue responsabilità. Cornelia, decide di ritornare a Londra dove il segreto degli Herondale verrà portato alla luce e la sua famiglia potrebbe essere accusata di una colpa gravissima. Niente sarà come prima anche perché il legame con i suoi vecchi amici sembra deteriorato. Per salvare la città e le loro famiglie, Cornelia e i suoi amici dovranno imparare a superare le diffidenze reciproche e ritornare a fidarsi l’uno dell’altro.

Madama Matrioska di Anja Boato

Il libro d’esordio di Anja Boato, finalista al Premio Campiello Giovani nel 2015, arriva in libreria l’8 marzo, con una trama ricca di incastri, storie che si formano e si smentiscono capitolo dopo capitolo. Tutto quello che succede tra le pagine del volume ha una causa, che a sua volta ha un’altra causa fino a tornare sempre più indietro e ricollegare tutti i fili che uniscono le nostre vite. Le domande si moltiplicano, tra omicidi, anelli preziosi, disturbi mentali, malattie, funerali e fughe terrificanti.

La Malnata

Il romanzo in uscita il 21 marzo è ambientato nel 1936 sulla riva del Lambro e ha per protagoniste due bambine. Queste si trovano alle prese con un il cadavere di un uomo che ha sulla camicia una spilla con il fascio e il tricolore. Francesca è una dodicenne di buona famiglia che ogni giorno spia dal ponte una ragazza che gioca nel fiume con i maschi. La ragazzina desidera a tutti i costi diventare sua amica nonostante molti la considerino una “strega” pronta a scagliare maledizioni, tanto da coniare il soprannome di Malnata. Dopo aver rubato delle ciliegie, le due diventano amiche e Francesca impara dalla ragazza a reagire ai soprusi, soprattutto a quello maschile nonostante la comunità non sia d’accordo.

Il fattore coniglio di Antti Tuomainen

Il noir in uscita il 7 marzo ha come protagonista Henri Koskinen un matematico che lavora per una compagnia di assicurazioni, vive da solo col gatto Schopenhauer e ha una vita organizzata al dettaglio. Tutto cambia quando dopo aver perso il lavoro, eredita dal fratello defunto un parco avventura e i suoi dipendenti, ma soprattutto una serie di problemi finanziari. Il fratello aveva chiesto del denaro in prestito ad alcuni criminali che ora vogliono indietro i loro soldi, nello stesso tempo, nel parco Henri incontra Laura un’artista dal passato misterioso che lo attrae. La conoscenza della ragazza e la nuova situazione in cui lo ha trascinato suo malgrado il fratello, gli fanno provare sentimenti ed emozioni a cui non era pronto.

