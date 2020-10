I libri che ci faranno compagnia ad ottobre

In estate, durante un viaggio o gli spostamenti in città, il libro è il fedele compagno che portiamo sempre con noi. Anche in autunno quando le temperature diventano più rigide e si ha voglia di trascorrere le giornate in casa, non possiamo fare a meno di una storia d’amore o di un noir.

Comodamente seduti sul divano avvolti in un plaid il libro ci permetterà di rilassarci e ci farà viaggiare tra avventure e intriganti racconti.

Come ogni mese le proposte sono tante e ottobre non poteva essere da meno, ecco alcuni titoli che ci faranno compagnia.

Adesso lo sai: perfetto per chi vuole scoprire il legame madre figlia

Una madre e una figlia, due donne e due generazioni a confronto, queste sono le protagoniste del libro di Roberto Emanuelli in uscita il 6 ottobre. Francesca ha vissuto in una Bologna romantica che le ha lasciato in eredità un cuore spezzato e una figlia diciottenne, Giulia. La ragazza è cresciuta con l’assenza del padre, di cui possiede soltanto una foto di spalle. Ora Francesca che ha cresciuto con forza e coraggio la figlia, sembra aver perso le certezze di sempre, è stanca di essere forte e di vivere una vita che non le appartiene. Giulia, alle prese con la maturità e un amore che la fa stare male, sente perdere i suoi punti di riferimento. Le due donne appartengono a generazioni differenti ma sono accomunate dal sogno di un amore che le faccia sentire speciali e sempre nel posto giusto.

La corona del potere: per chi am i libri con ambientazioni storiche

L’autore del best seller I medici torna in libreria il 5 ottobre con un nuovo libro che ci farà fare un tuffo nel passato con la saga delle sette dinastie. Ambientato nel 1494 l’Italia è alle prese con l’arrivo di Carlo VIII. Nel frattempo Ludovico il Moro ha usurpato il ducato di Milano, mentre a Roma Rodrigo Borgia, eletto papa, è dedito al nepotismo e colleziona amanti. In tutto questo Venezia osserva grazie a una fitta rete di informatori organizzata da Antonio Condulmer. In questo contesto, il re francese valica le Alpi grazie all’aiuto di Ludovico il Moro, una volta giunto a Firenze Piero de’ Medici, figlio del Magnifico, lascia passare Carlo VIII accettando le condizioni umilianti mentre in città cresce la figura di Girolamo Savonarola. Il re è pronto a conquistare Roma e il regno di Napoli, l’uno nelle mani del papa più corrotto della storia, l’altro guidato da un sovrano inesperto.

La torre dell'alba. Il trono di ghiaccio: per i più giovani

I più giovani possono entrare nel mondo di Antica insieme a Chaol Westfall e Nesryn Faliq, due ragazzi che decidono di stringere un'alleanza con il khagan del Continente meridionale: solo le sue armate possono salvare l’Erilea. Il libro che esce il 13 ottobre, racconta la storia di due ragazzi che sono alla ricerca di una guaritrice della Torre Cesme il cui compito è quello di far tornare Chaol a camminare. La guaritrice Yrene Towers, sopravvissuta agli orrori delle persecuzioni di Adarlan non ha alcuna voglia di aiutare il suo vecchio nemico, ma decide di onorare la promessa di assistere chiunque abbia bisogno. In questo contesto i due ragazzi cercano di ottenere le risposte che tanto cercano e che potrebbero salvare il loro mondo o distruggerlo.

Le diecimila porte di January: per chi non riesce a fare a meno dei libri fantasy

Il libro in uscita il 13 ottobre, ci riporta nell'estate del 1901. In un’antica dimora nel Vermont, January Scaller, vive sotto la tutela del facoltoso signor Locke. Il padre della ragazza lavora per l'uomo, il suo compito è raccogliere oggetti in giro per il mondo. Sempre sola nella villa piena di oggetti strani, January si rifugia nelle storie dei libri fino a quando trova una porta che la trasporta in mondi incantati. Nessuno le crede, pensano siano le fantasie di una bambina, la piccola cerca di rinunciarci con tutta sè stessa fino a quando da adolescente trova un libro intitolato Le diecim por. Nel frattempo scopre che il padre è disperso da mesi, allora si tuffa nei racconti del libro che riaccende i suoi sogni irrealizzabili. Forse basta avere il coraggio di inseguire quei sogni per farli diventare realtà.

I delitti della salina: le indagini di Clara Simon

Francesco Abate torna in libreria il 13 ottobre con un giallo in cui la protagonista e Clara Simon una ragazza, con gli occhi a mandorla ereditati dalla madre cinese che aveva sposato il capitano di marina Francesco Paolo Simon. Dopo la morte della madre, di parto e del padre disperso in guerra, Clara cresce con il nonno, uno degli uomini più in vista di Cagliari. Ormai adulta lavora in un giornale, ma non può firmare i pezzi perché è una donna e perchè la sua voglia di cercare giustizia e verità l’hanno messa nei guai. Un giorno viene contattata dalla sigaraia che le rivela come i bambini del mercato stanno scomparendo uno dopo l’altro. Di fronte alla notizia di un piccolo cadavere rinvenuto alla salina, Clara non riesce a soffocare il suo istinto investigativo. Grazie all’aiuto del fedele Ugo Fassberger, redattore al giornale e suo amico d’infanzia, e al tenente dei carabinieri Rodolfo Saporito, la ragazza determinata a difendere i più deboli attraversa una Cagliari inedita.

Il profumo sa chi sei: per chi vuole immergersi nel mondo dei profumi

Il 15 ottobre torna Elena Rossini con il seguito del Sentiero dei profumi. La scrittrice ci riporta nel mondo dei profumi che per la protagonista sono l'unico modo per capire il mondo che la circonda. A Parigi, le sue creazioni sono richiestissime perché riesce a trovare l'essenza giusta per ogni persona. Improvvisamente perde questo dono, e in un momento di sconforto le arriva una proposta da sua madre Susanna, che non è mai riuscita a volerle bene. La donna le chiede di accompagnarla in un viaggio partendo da Firenze fino in Giappone perché nel paese dei fiori di ciliegio l'arte profumiera è guidata dalla semplicità e dalla purezza. Per poi arrivare in India e fino a Ta'if, in Arabia Saudita. Un viaggio alla ricerca di ciò che Elena teme di aver smarrito, ma è anche l'occasione per ottenere la risposta che cerca da anni.

