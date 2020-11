Libri in uscita a novembre: i titoli da non farsi sfuggire

Novembre con le giornate piovose e fredde è il mese perfetto per rimanere in casa in campagna di un buon libro, scopriamo tutte le ultime uscite

Il freddo e le giornate piovose ormai sono arrivate e complice il buio che fa capolino presto, immancabilmente si ha voglia di trascorrere più tempo in casa, in totale relax.

La compagnia ideale per passare piacevoli pomeriggi al caldo e dedicare del tempo a sé stessi è un buon libro.

Novembre è uno dei mesi in cui ci sono tante novità pronte a conquistare gli amanti dei gialli e dei romanzi. Per non farci trovare impreparati e avere l’ultimo titolo del nostro autore preferito, ecco una selezione dei libri in uscita questo mese.

Cambieremo prima dell’alba di Clara Sanchez

Tra le prime uscite del mese di novembre, c’è il libro della scrittrice Clara Sanchez. Molti desiderano vivere la vita degli altri e Sonia non è da meno, la ragazza deve occuparsi di Amina, una giovane appartenente ad una ricca famiglia, in visita a Marbella. Le due ragazze pur avendo origini differenti, fisicamente si somigliano incredibilmente, così decidono di scambiarsi di ruolo per un giorno. Quando il tempo sta per scadere, però, Amina non fa ritorno a Sonia non resta che mettersi sulle tracce della ragazza e scappare da un mondo in cui l’apparenza è diversa dalla realtà. Sonia dovrà contare solo su sé stessa e districarsi tra una rete di menzogne e ricatti.

L’Ickabog di J.K. Rowling

La pluripremiata autrice della saga di Harry Potter, torna in libreria con un nuovo libro in uscita il 10 novembre. Atmosfere fiabesche e mondi incantate ritornano tra le pagine della Rowling, che ci trasporta nel regno di Cornucopia, uno dei più felici del mondo. La vita degli abitanti era perfetta tranne per le Paludi nebbiose del Nord, dove viveva il terribile Ickabog. Per molti era solo una leggenda inventata per spaventare i bambini e convincerli a comportarsi bene. A volte le leggende diventano realtà e possono mettere in pericolo la vita idilliaca degli abitanti del regno. Solo grazie al coraggio e all’amicizia di due ragazzini la felicità può ritornare a risplendere.

L’appello di Alessandro D’avenia

Dopo il successo di “Bianca come il latte, rossa come il sangue”, Alessandro D’Avenia torna a raccontare la scuola attraverso gli occhi di Omero Romeo. A quarantacinque anni viene chiamato come supplente di Scienze in una classe difficile in cui dovrà confrontarsi con i casi disperati della scuola e aiutarli ad affrontare gli esami di maturità. La sfida sembra ancora più difficile perchè Omero è diventato cieco e non sa se sarà ancora capace di insegnare. Allora, non potendo vedere i volti degli alunni, inventa un nuovo modo di fare l'appello, perchè per lui è importante dare peso ad ogni nome dietro al quale c’è una ragazza che nasconde una ferita inconfessabile, un rapper che vive in una casa famiglia, un nerd che entra in contatto con gli altri solo da dietro uno schermo, una figlia abbandonata, un aspirante pugile. Tra professore e alunni si innesca una dinamica in cui entrambi insegnano e imparano a guardare il mondo con occhi nuovi.

Gridalo di Roberto Saviano

Il 10 novembre arriva il nuovo romanzo di Roberto Saviano, in cui il protagonista è un uomo che si ferma davanti alla sua vecchia scuola e vede uscire il giovane sé stesso, pieno di speranze e con un futuro davanti a sé ancora da scrivere. L’uomo sa di non poterlo aiutare, ma decide di affiancargli dei compagni di viaggio speciali come Ipazia, Giordano Bruno, Anna Achmatova, Robert Capa, Jean Seberg, Martin Luther King, Francesca Cabrini, giovani italiani costretti a emigrare. Donne e uomini che spingono a porsi delle domande. Le contraddizioni e le debolezze popolano le pagine del libro nel tentativo di aprirci gli occhi.

Quaranta giorni di Valerio Massimo Manfredi

Valerio Massimo Manfredi ritorna con un libro che si apre con una scena impressa nella memoria di miliardi di persone, sul monte Golgota, a Gerusalemme ci sono tre croci e su una di esse è inchiodato Gesù. L'uomo aveva sconvolto la Palestina attraverso la sua predicazione e gesta miracolose, ora la sua colpa è quello di essere considerato Re dei Giudei. Ai piedi della croce ci sono i soldati romani, alcune donne, Maria, i discepoli più fedeli, ma anche una figura misteriosa che, tre giorni dopo vedrà Gesù uscire dal sepolcro dove era stato sepolto, e avviarsi verso Gerusalemme. Contemporaneamente a Capri, l’imperatore Tiberio dopo una serie di strani segnali dalla Palestina capisce che l'uomo crocifisso era diverso dagli altri e la sua importanza non era da sottovalutare.

