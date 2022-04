I libri da leggere ad aprile: i titoli che vi accompagneranno in primavera

Ogni momento dell’anno è ideale per leggere e aprile, con la primavera ormai pronta ad accompagnarci con le temperature miti e le giornate soleggiate, non è da meno. Una gita fuori porta o una giornata di relax in giardino sono l’occasione giusta per dedicare del tempo a sé stessi e dedicarsi al libro dell’autore preferito.

Dalle avvincenti avventure alle storie romantiche, basta sfogliare ogni pagina e in un attimo la nostra giornata diventerà ricca e piena di emozioni. Ad aprile le novità non sono mancate, quindi ecco alcuni dei titoli da non lasciarsi sfuggire.

Il ritorno di Sira di Maria Dueñas

Sira la protagonista di “La notte ha cambiato rumore”, torna a riempire le pagine del nuovo libro di Maria Dueñas. La donna dopo aver concluso la missione presso i servizi segreti britannici e aver sposato il suo collega Marcus Bonnard, si trasferisce con il marito in Palestina. Mentre l’uomo deve ricoprire un nuovo incarico per conto del governo britannico, Sira potrebbe avere una nuova svolta nella sua carriera: un lavoro in radio, ma soprattutto affrontare la maternità che rivoluzionerà la sua vita privata. Il destino la mette nuovamente alla prova, la donna deve fare i conti con una serie di prove per salvare la sua vita e quella di chi ama in un lungo viaggio tra Londra, Madrid e infine, Tangeri dove tutto ha avuto inizio.

Solo è il coraggio. Giovanni Falcone di Roberto Saviano

Roberto Savino ripercorre la storia di Giovanni Falcone dal punto di vista della vita privata e lavorativa, il giudice e tutti coloro che hanno combattuto con lui la mafia, sono state persone coraggiose che hanno sacrificato la loro vita. Saviano ricostruisce la figura di Falcone indagando e studiando tutti i documenti dei processi e delle sentenze, atti che ci restituiscono un uomo determinato a ottenere giustizia, nonostante sia stato costretto a fare i conti con il ricordo dei suoi colleghi morti per mano della mafia. A sostenerlo in questo lungo percorso l’amore della moglie rimasta sempre al suo fianco.

La luna di Kiev di Gianni Rodari

A quasi 70 anni dalla prima pubblicazione, una delle filastrocche più famose di Gianni Rodari, tratta dalla raccolta "Filastrocche in cielo e in terra", dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina è stata condivisa sui social tanto da diventare il simbolo della richiesta di pace. Per l’occasione Beatrice Alemagna ha deciso di arricchire il testo con le sue illustrazioni e i ricavati delle vendite saranno interamente devoluti alla Croce Rossa Italiana per l'emergenza in Ucraina.

Il complotto dei Calafati di Francesco Abate

Tra i generi più appassionati di sempre ci sono senza dubbio i libri gialli e questo volume di Francesco Abate è perfetto se vogliamo un po’ di adrenalina. Ambientato nella Cagliari del 1905, il volume ha come protagonista Clara Simon, una giornalista di origini cinesi (da parte del padre) che scrive su L’Unione. La donna, è anche la nipote del più importante armatore dell’isola, e decide di partecipare ad un gala per incontrare un funzionario dell’ambasciata italiana di rientro dalla Cina che potrebbe darle notizie di suo padre, di cui si sono perse le tracce dopo la rivolta dei Boxer. La festa si trasforma in tragedia quando alcuni degli ospiti, i Cabras, vengono uccisi insieme all’autista mentre rientrano a casa, molti pensano ad un omicidio politico perché Cabras era odiato dai suoi dipendenti trattati con durezza. I dubbi sono molti e Clara non può fare a meno di indagare sul caso.

Città in fiamme di Don Winslow

Don Winslow torna in libreria con un nuovo romanzo sempre ad alta tensione. Ambientato in New England, il territorio è diviso tra italiani e irlandesi che vivono in pace. A rompere l’idillio arriva una moderna Elene di Troia che spingerà i due gruppi ad annullare l’alleanza e a ingaggiare una guerra sanguinosa. In questo contesto emerge Danny Ryan, l'uomo sogna da sempre una vita tranquilla e senza conflitti, ma allo scoppio della guerra tra i due gruppi, si trova costretto ad abbandonare i suoi desideri e a diventare uno stratega spietato per salvare gli amici e la famiglia.

La legge dei lupi di Leigh Bardugo

Nel secondo volume della serie fantasy Grishaverse "Il re delle cicatrici", ritroviamo Nikolai Lantsov, Zoya Nazyalensky e Nina Zenik impegnati in una nuova avventura, i tre devono fare di tutto per salvare il loro paese. Il re, il generale e la spia di Ravka, non possono rimanere indifferenti, ma devono unire le loro forze per allontanare dalla loro terra un futuro oscuro e scongiurare il disfacimento definitivo.

Le grandi terre del largo di Vanessa Veselka

Livy e Cheyenne, sono due sorelle con lo stesso padre, ma con madri differenti. Kirsten una donna appassionata di magia, ha cresciuto le due ragazze prendendosi cura di entrambe, senza mai rivelare quale fosse la figlia biologica. Ora le due donne stanche di racconti fumosi, decidono di fare chiarezza sul loro passato e all’età di 33 anni decidono di mettersi in viaggio per scoprirlo. La ricerca delle loro origini le porterà alla scoperta dell’America, un viaggio che le farà crescere non solo fisicamente, ma anche spiritualmente.

Cinquecento catenelle d’oro di Salvatore Basile

La protagonista della storia è Maria, la famiglia della ragazza da sempre ha lavorato e coltivato il grano. Nonostante sia legata alle sue origini, ha grandi sogni, talmente grandi da decidere di imparare a leggere e scrivere. Questo piccolo segreto lo condivide solo con il padre, perché è l’unico che l’ha sempre spronata. Quando l’uomo è costretto a partire per l’America per sostenere la famiglia, la ragazza si sente sola, saranno le lettere inviate dall’uomo a darle un po’ di conforto. Il mondo raccontato dal padre è pieno di palazzi alti, fotografie che si muovono sullo schermo e quando racconta tutto questo alla famiglia viene considerata una visionaria da tenere alla larga. Solo con l’aiuto di Domenico, un fotografo conosciuto per caso, potrà dimostrare di non essere una bugiarda.

La strategia dell’opossum di Roberto Alajmo

Giovà, il metronotte di Palermo diventato investigatore, suo malgrado, nel libro “Io non ci volevo venire”, ritorna ad indagare, ma questa volta al centro delle ricerche ci sarà la sua famiglia. Sua sorella Mariella sta per sposarsi, il giorno più bello della sua vita viene “rovinato” proprio dallo sposo che sembra introvabile, fino a quando si scopre che è stato ucciso. L’unico che può occuparsi del caso è Giovà, la persona a cui nessuno affiderebbe mai un incarico e che con riluttanza inciampa nella verità.

Il segreto dell’alchimista di Alfredo Colitto

Se vogliamo avventurarci in un racconto storico, questo libro è quello che fa per noi. Ambientato nella Bologna del 1314, tutti sono in fermento per il passaggio di una cometa nei cieli considerata da alcuni il segnale di un luminoso domani, da altri l’inizio dell'imminente apocalisse. Nel frattempo il medico anatomista Mondino de’ Liuzzi (un coroner ante-litteram realmente esistito), sta tenendo una lezione ma viene interrotto dall’arrivo di Rambertuccio, il capitano del popolo, che lo accusa di omicidio. Un uomo prima di spirare ha fatto il suo nome, anche se Mondino si dichiara innocente Rambertuccio è irremovibile, a indagare sull’assassinio e i sui misteri a essi legati non basta l’acume dell’accademico, al suo fianco scenderanno in campo anche il figlio e la moglie, che vuole dare prova della sua intelligenza.

