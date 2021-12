I libri gialli e i thriller che ci hanno tenuto con il fiato sospeso nel 2021

In viaggio o durante il tempo libero la compagnia migliore è senza dubbio un buon libro. I generi sono tanti, c'è chi preferisce i romanzi e chi ama i gialli.

Il 2021 è stato un anno ricco di uscite con thriller sia italiani che stranieri. Abbiamo ritrovato vecchie conoscenze o nuovi personaggi, tutti pronti a farci rimanere con il fiato sospeso in attesa di scoprire il colpevole.

Vi siete persi qualche titolo? Siete curiosi di scoprire i thriller che hanno lasciato un segno nel 2021? Ecco una selezione dei migliori gialli pubblicati quest'anno.

Camere nascoste

Il noir di Angela Marino è ambientato in un piccolo paesino in provincia di Napoli. La vita tranquillla del luogo viene sconvolta dal ritrovamento di un cadavere di una studentessa di appena diciotto anni, Diletta Ivak. La ragazza è stata strangolata con un laccio intorno al collo e le indagini si concentrano su un unico sospettato il cui interrogatorio si svolgerà durante tutta la narrazione. La storia si divide tra le indagini sul caso e il racconto di quello che succede nel paese, compresa la reazione della stampa e dei media. Man mano che gli investigatori aggiungono nuovi tasselli al caso, i sospetti iniziali si rivolgono verso altre direzioni perché in questo giallo nulla è come sembra.

La disciplina di Penelope

Gianrico Carofiglio nel 2021 è tornato in libreria con un volume in cui la protagonista, Penelope, si sveglia a casa di uno sconosciuto dopo l'ennesima notte trascorsa nel tentativo di dimenticare. La donna prima era un pubblico ministero ma a causa di un incidente la sua carriera ha subito una battuta d'arresto e da quel momento non ha più svolto il suo lavoro, fino a quando un giorno un uomo indagato per l'omicidio della moglie bussa alla sua porta. Anche se è stato scagionato e il caso è chiuso, i sospetti sulla sua colpevolezza rimangono, l'uomo vuole dimostrare la sua innocenza soprattutto per la figlia a cui un giorno dovrà spiegare la morte della madre. Penelope inizialmente non accetta, ma poi quando decide di occuparsi del caso inizia ad indagare tra le strade della città mettendo in campo tutta la sua forza e fragilità.

Billy Summers

Stephen King, l'autore di numerosi best-seller che hanno scritto la storia del genere e lasciato un segno negli amanti dell'autore, nel 2021 ha scritto un nuovo capolavoro in cui il protagonista è un killer su commissione. Billy Summers, questo il nome dell'uomo, è un cecchino e veterano della guerra in Iraq, abile nel suo lavoro, questo infatti riesce a risolvere ogni situazione in poco tempo senza errori. La penna di King riesce a descrivere con l'abilità che lo contraddistingue sia le scene d'azione sia quelle che scavano nella psicologia più profonda coinvolgendo il lettore in prima persona.

Una sirena a settembre

Mina Settembre si trova a dover affrontare una doppia sfida! Un'anziana viene scippata, cade e finisce in coma, a insospettire l'assistente sociale del Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest, è il modo in cui si è arrivati alla soluzione del caso. Lo stesso sospetto è riservato ad un altro caso: su una televisione locale vengono mandate in onda le immagini di un bambino che si contende del cibo con un cane fra montagne di spazzatura. Per fare luce sui due casi, la donna si fa aiutare dall'amato Mimmo Gammardella, ma deve fare attenzione perché gli avvenimenti non sono come sembrano. A darle una mano c'è anche la Signora, un personaggio che l'accompagna nella ricerca della soluzione con il suo spirito poetico.

Sangue Inquieto

La scrittrice J.K. Rowling, diventata famosa con la saga di Harry Potter, nel 2021 è tornata in libreria con lo pseudonimo di Robert Galbraith e con un nuovo caso per Cormoran Strike. L'uomo si trova in Cornovaglia, mentre sta telefonando alla sua sua socia Robin, viene fermato da una sconosciuta che gli chiede di indagare sulla madre scomparsa, Margaret Bamborought. Il caso risale a quatanta anni prima e in tutto questo tempo non si è scoperto nulla sulla vittima e sul colpevole. Poco alla volta, le indagini diventano sempre più complesse e Strike si rende conto di avere a che fare con un serial killer, a rendere le cosa ancora più difficile ci sono testimoni sfuggenti, piste oscurate ed esoterismo.

La fiamma nel buio

Michael Connely, autore di numerosi thriller, è tornato nel 2021 con un nuovo capitolo sulle avventure e le indagini del suo detective preferito: Harry Bosch. Questo deve affrontare il funerale dell'ex poliziotto John Jack Thompson, un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla polizia e che per molti è stato un maestro, il detective Bosch, infatti, ha imparato da lui, come capire quando qualcuno sta mentendo durante un interrogatorio. John Jack non è mai riuscito a staccare veramente dal suo lavoro e anche se in pensione stava indagando su un caso irrisolto di vent'anni prima, l'omicidio di un ragazzo ritrovato senza vita in un vicolo frequentato da spacciatori. Bosch decide di occuparsene e l'unica persona che può aiutarlo è Renée Ballard. Così, tra un crimine i due andranno alla ricerca del colpevole riaprendo piste sepolte da anni.

Vecchie conoscenze

Rocco Schiavone è ancora il protagonista del libro di Antonio Manzini. Il vicequestore scontroso e malinconico, al quale molti lettori si sono ormai affezionati, si trova ad indagare sull'omicidio di Sofia Martinet, una professoressa in pensione. Mentre l'uomo è alla ricerca del colpevole, mettendo insieme il movente, l'arma del delitto e tutti gli indizi utili come se fossero i pezzi di un puzzle da completare, nella sua vita rispunta un vecchio amico d'infanzia, Sebastiano, che non ha mai smesso di andare alla ricerca di Enzo Baiocchi, la persona che gli ucciso la moglie.

L'ultimo ospite

Se amate i thriller psicologici, tra i libri usciti nel 2021 non potete perdere quello di Paola Barbato. La storia avvincente e piena di colpi di scena, ha come protagonista Letizia, che appena entra in una villa a Olimpia d'Arsa viene assalita subito dalla sensazione di sentirsi fuori posto. Anche se non si sente a suo agio, è costretta ad iniziare un nuovo lavoro insieme a Flavio, un notaio che le ha dato il lavoro. I due devono affrontare un caso di eredità in cui la proprietaria di casa, non ha lasciato testamento e i parenti lontani sono pronti a tutto per prendere l'eredità che gli spetta. Flavio e Letizia, però, più trascorrono il tempo in quella casa e più si rendono conto di essere coinvolti in qualcosa di losco e misterioso.

Una ragazza sola

Suspance e mistero sono i tratti distintivi di questo thriller scritto da Blake Pierce. La storia si incentra intorno alla figura di Ella Dark, la ragazza ha 29 anni, è agente dell'FBI, ma è in attesa di entrare nell'Unità di Crimine Comportamentale. La decisione di cambiare reparto è nata dopo l'assassinio di sua sorella, dopo questo tragico avvenimento, la ragazza ha imparato a conoscere i tratti psicologici dei serial killer, li ha studiati e analizzati per anni. Nonostante sia preparata e sa come comportarsi da manuale, quando deve fare i conti con un serial killer in carne e ossa, l'istinto prenderà il sopravvento su tutto.

Cattive Compagnie

Il terzo romanzo di Paolo Navi, non si limita a raccontare un'indagine, ma si addentra nell'animo umano. La storia ha come protagonisti due amici cinquantenni, Pietro e Vanni, che hanno deciso di fare scelte coraggiose, ma che hanno comportato una serie di conseguenze molto gravi. I due avevano alle spalle un lavoro solido e gratificante, erano entrambi dirigenti di una compagnia assicurativa francese, improvvisamente uno è stato licenziato, l'altro ha deciso di dare le dimissioni. L'ultima occasione per riscattarsi è quella di proporre un nuovo progetto alla compagnia assicurativa anche grazie all'aiuto di un'esperta di comunicazione. Quando pensano di aver risolto i loro problemi, tutto inizia ad andare storto, si troveranno ad affrontare indagini, scomparse e tradimenti.

