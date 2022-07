I libri da leggere a luglio: i migliori titoli da portare in vacanza

Luglio è il mese della spensieratezza, delle vacanze e del relax al mare o in montagna, finalmente si ha più tempo libero a disposizione da dedicare alla lettura.

Come nei mesi precedenti, anche questo periodo le novità letterarie non mancano: romanzi, fantasy e libri gialli, i generi per accontentare ogni gusto ci sono tutti. Devi scegliere solo quello che preferisci o perché no, scoprire un nuovo autore a cui appassionarti.

Se sei alla ricerca di un titolo da mettere in valigia abbiamo qui alcuni consigli di lettura che faranno al caso tuo.

Noi due come in un sogno di Nicholas Sparks

Se ami le storie romantiche, il mese di luglio si apre con l’ultimo libro di Nicholas Sparks, disponibile dal 5 luglio. Non sempre possiamo decidere come andrà la nostra vita, spesso è lei che decide per noi, questo vale anche per Colby. Il ragazzo da adolescente sognava di lasciare il North Corolina e la fattoria in cui era cresciuto con gli zii per girare il mondo e suonare in una band. A venticinque anni, invece, si trova a gestire la fattoria e il sogno di cantare ogni tanto riaffiora quando si esibisce nel tempo libero. Dopo sette anni, da quando ha preso in mano la fattoria, finalmente si concede un viaggio in Florida e qui conosce Morgan una ragazza che intuisce il suo talento e lo sprona a seguire il suo sogno. Tra i due c’è subito un grande intesa e Colby ritorna nuovamente a scrivere, la realtà, però, torna a irrompere nella sua vita e il ragazzo si troverà davanti a un bivio: seguire la sua passione o rinunciarci per sempre.

Meravigliosa di Julia Quinn

L’autrice dei libri che hanno ispirato la serie Bridgerton, torna il 5 luglio con il primo volume della trilogia Splendid. Il duca di Ashbourne Alexander Ridgely è uno dei migliori partiti d’Inghilterra, ma non ha nessuna intenzione di trovare moglie. Il giovane rimane fermo sulle sue convinzioni fino a quando non incontra Emma Dunster, una giovane americana intelligente, simpatica e con grandi ideali che ha l’unico difetto di essere una sguattera, quindi non può aspirare al ruolo di duchessa. In realtà Emma è una ricca ereditiera che per sfuggire alle richieste di matrimonio della nobiltà inglese decide di concedersi un momento di anonimato scappando di casa e indossando i vestiti di una cameriera. Il destino come sempre fa tutto il resto!

La banda dei colpevoli di Sarah Savioli

Sempre il 5 luglio arriva in libreria il nuovo libro di Sarah Savioli, pronta a raccontare una nuova avventura di Anna Melissari. L'investigatrice che vede il mondo in maniera non convenzionale, si trova alle prese con un caso di omicidio che poco alla volta si rivela molto più complicato di quanto sembri. La sessantaseienne Ines Calici viene trovata senza vita nel suo appartamento: la donna è morta dopo essere stata imbavagliata e legata alla sedia. Per le forze dell’ordine si tratta di una rapina finita male da parte di una banda che negli ultimi tempi terrorizza la città, infatti dopo il ritrovamento di Ines i furti terminano. La nipote della donna, Lucia Calici, non condivide la tesi degli investigatori e quindi ingaggia l’Agenzia Cantoni per condurre un’indagine parallela. La ragazza rivela ad Anna che Ines era gravemente malata e che aveva impiegato gran parte del suo patrimonio per affrontare un intervento sperimentale all’estero, per questo Lucia è convinta che il colpevole è un membro della famiglia. Anna decide di accettare il caso e di affrontarlo con l’aiuto dei suoi assistenti di sempre come Tonino, Cantoni, l’alano Otto e tutti i suoi animali.

La vendetta del professor Suzuki di Kotaro Isaka

I thriller in estate non possono mancare e tra i più attesi c’è quello di Kotaro Isaka in uscita il 5 luglio. Una Tokyo insospettabile è nella morsa di spietati criminali, Cicala non riesce a fermare il suo istinto assassino e uccide chiunque, soprattutto gli innocenti. Balena riesce a manipolare la mente delle vittime tanto da spingerle al suicidio, mentre lo Spingitore agisce ai semafori o nelle stazioni. Lontano dal mondo del crimine c’è Suzuki un tranquillo insegnante di matematica che vede la sua vita distrutta dopo la morte della moglie travolta da un’auto pirata. Accecato dal dolore, decide di trovare i responsabili e di vendicarsi infiltrandosi nella struttura criminale. Infatti, scopre che al volante dell’auto pirata c’era il figlio del boss, Suzuki decide di affrontarlo ma nella sua ingenuità non sa neanche con chi dovrà vedersela.

Lepanto nel cuore di Riccardo Calimani

Calimani ha inaugurato il mese con un romanzo storico ricco di avventura. Il protagonista è Marco Barbarigo un giovane attraente, appartenente a una delle famiglie più importanti di Venezia. Desideroso di dimostrare il suo coraggio e di avere la gloria tanto ambita, decide di unirsi alla Lega Santa quando la Serenissima viene minacciata nei suoi traffici commerciali dall’Impero Ottomano. Sopravvissuto miracolosamente alla famosa “battaglia di Lepanto”, arriva a Costantinopoli e riesce a salvarsi grazie a delle misteriose lettere scritte in ebraico. Tornato a Venezia, trova davanti a sé una città sospettosa ricca di intrighi, che spinge Marco a interrogarsi sul significato del potere e su tutte quelle azioni che si compiono per affermare la libertà di pensiero.

Il sogno di Ryosuke di Durian Sukegawa

Durian Sukegawa, l’autore del celebre “Le ricette della signora Tokue” il 5 luglio torna in libreria con un nuovo romanzo in cui i protagonisti sono tre giovani alle prese con una profonda crisi esistenziale, in particolare Ry?suke che dopo la morte del padre, suicidatosi, tenta lui stesso di togliersi la vita. I tre sbarcano su una piccola e sperduta isola dell’arcipelago giapponese, Aburi, circondata dalla natura incontaminata. Qui vive il migliore amico del padre, insieme ad una piccola comunità di persone restie ai forestieri, Ry?suke scopre che il sogno del padre era quello di produrre il formaggio dal latte delle capre selvatiche presenti sull’isola. Il ragazzo allora decide di mettere in pratica il desiderio del padre, ma si scontra con la rabbia della gente del posto.

Una famiglia moderna di Helga Flatland

L’autrice norvegese è riuscita a conquistare i suoi lettori con un romanzo ricco di rimpianti e intuizioni che spingono a riflettere sul rapporto con le persone amate. Nel libro l’autrice realizza il ritratto di una famiglia che si trova ad affrontare una novità causa di una serie di stravolgimenti interiori e non solo. Liv, Ellen e Håkon con i genitori decidono di andare a Roma per festeggiare il settantesimo compleanno del padre, nella città eterna ricevono una notizia del tutto inaspettata: il padre e la madre hanno deciso di divorziare. Questo annuncio li sconvolge e ha delle ripercussioni anche sulle loro famiglie costringendoli a ripensare le loro relazioni. Liv, entra in crisi e inevitabilmente anche il suo matrimonio, Ellen non riesce ad affrontare i sentimenti legati alla fine del matrimonio dei suoi genitori e il suo desiderio di avere un bambino a tutti i costi, Håkon, invece, convinto di essere lontano dalle dinamiche della sua famiglia, si rende conto di essere ancora legato in modo indissolubile a loro.

I segreti di New York di Corrado Augias

Il 5 luglio torna in libreria di Corrado Augias, con “I segreti di New York”, ma questa volta in formato tascabile, perfetto per portarlo in viaggio. La metropoli da tanti amata, ha in serbo una moltitudine di aneddoti che lo stesso Augias tenta di portare alla luce. Nel volume sono raccolte 15 storie in cui i protagonisti sono miliardari, cortigiane, uomini geniali, ma anche assassini, poeti e marinai. Tra i quartieri più patinati è possibile ricostruire la storia di Alan Turing, l'inventore del computer, morto avvelenato con una mela, ma anche il palazzo che ha fatto da sfondo alla storia d’amore di Marilyn Monroe e Arthur Miller e tanti altri racconti che hanno alimentato reso unica la Grande Mela.

Animali fantastici. I segreti di Silente di J.K. Rowling

La creatrice di Harry Potter il 19 luglio arriva in libreria con un nuovo libro tratto dalla sceneggiatura ufficiale di “Animali Fantastici. I Segreti di Silente” in cui ogni scena del film viene analizzata, ma non solo, il libro ha dei contenuti inediti di David Yates, David Heyman, Jude Law, Eddie Redmayne, Colleen Atwood e molti altri. Troviamo Albus Silente alle prese con il potente mago oscuro Gellert Grindelwald che vuole prendere il controllo del mondo magico. Silente sa di non poterlo affrontare da solo, per questo chiede l’aiuto del Magizoologo Newt Scamander che si metterà a capo di una squadra di maghi, streghe e un pasticciere Babbano in una pericolosa missione per salvare il mondo.

Re bianco di Juan Gómez-Jurado

Il 5 luglio si conclude la trilogia di Juan Gómez-Jurado, dopo “Regina Rossa” e “Lupa Nera” arriva in libreria “Re bianco”. Antonia Scott deve affrontare l’ultima corsa contro il tempo, la donna riceve un messaggio dal suo acerrimo nemico e sa che questo è l’ultimo atto di una partita difficile da vincere. Antonia, però, non ama perdere e quindi è disposta a rischiare il tutto per tutto per sconfiggerlo, ingaggiando uno scontro spietato.

