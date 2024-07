Novità libri luglio 2024: i consigli di lettura da portare sotto l’ombrellone

L’estate ormai è cominciata e con lei anche le vacanze: se cercate qualche libro da mettere in valigia che vi farà compagnia sotto l’ombrellone e durante il viaggio, il mese di luglio ha in serbo molte novità. Romanzi, thriller, gialli, fantasy, young adult c’è un volume per ognuno di voi, ecco le novità più interessanti.

Il delitto della finestrella di Filippo Venturi

Il giallo di Filippo Venturi ha inizio in una Bologna piovosa. Qui Emilio, il proprietario della trattoria Vecchia Bologna sta per chiudere il locale quando arriva Maicol. Tutti i ristoratori conoscono l’uomo un po’ sopra le righe soprannominato Charlie Chaplin e che ogni sera ordina una rosetta con la mortadella. Questa volta Maicol si presenta sconvolto e sporco di sangue, poche ore dopo viene ritrovato il cadavere di un ragazzo. Il corpo si trova in uno dei luoghi più famosi della città, via Piella dove c’è la finestrella che dà sul canale che percorre la città e diventata meta turistica. Inizialmente i sospetti cadono proprio su Maicol, Emilio anche se riluttante si trova coinvolto nel caso e a indagare tra vita notturna, mondo degli influencer e storia bolognese.

Scopri di più su Amazon

Omicidio in libreria di Anita Davison

Sempre un giallo, ma questa volta storico è quello di Anita Davison ambientato nella Londra del 1915 alle prese con la guerra che sta devastando l’Europa. Da anni in Inghilterra le suffragette stanno cercando di far affermare i loro diritti e con gli uomini al fronte molte di loro stanno ricoprendo i loro ruoli. Hannah Merrill è tra le giovani che vogliono affermare la propria indipendenza per questo ha deciso di rimanere a Londra accanto alla zia Violet, una donna energica, con cui gestisce la libreria Covent Garden. Una mattina quando arriva a lavoro scopre tra gli scaffali il cadavere della sua amica Lily-Anne. Fin da subito Hannah capisce di essere tra i principali sospetti, e per convincere l’ispettore Farrell della sua innocenza, indaga con l’aiuto della zia. Le due donne si trovano alle prese con segreti, malintesi e con la necessità di scoprire il colpevole prima di diventare loro stesse vittime.

Scopri di più su Amazon

Alice ancora non lo sa di Carlotta Fruttero

Alice sta per perdere la casa in cui è cresciuta e in cui ancora vive, per questo è disposta a tutto pur di non rinunciarci: per farlo però deve guardare il passato e affrontarlo. La scelta più difficile con cui deve far i conti è quella che dieci anni prima le ha completamente cambiato la vita. Alice è sempre stata una sognatrice e quando ha incontrato quello che pensava fosse l’uomo della sua vita, ha deciso di buttarsi totalmente nella relazione convinta che tutti i suoi dubbi e le sue incertezze sarebbero spariti. Ora a distanza di anni si trova a riflettere su quell’amore e sulle cose che ha fatto o che poteva evitare di fare, affrontando un percorso lungo e doloroso.

Scopri di più su Amazon

Non imparano mai di Layne Fargo

Scarlett Clark ha una doppia vita, di giorno è una professoressa di Letteratura alla Gorman University, di notte una serial killer che uccide solo maschi colpevoli di aver commesso atti di violenza conto colleghe e studentesse, ma che non sono stati mai puniti. Fino a ora è riuscita a cavarsela perché gli omicidi sono stati considerati sempre dei suicidi. Ora che è pronta a uccidere la vittima più importante e illustre della sua “carriera”, l’università inizia a indagare più attentamente sulle vittime. Nel frattempo Carly Schiller è una studentessa al primo anno, che dopo essere andata via dal suo paesino e da un padre emotivamente violento cerca di passare inosservata. A mandare in fumo i suoi piani ci pensa Allison, la sua compagna di stanza disinvolta e sicura di sé. Nonostante abbiano caratteri diversi diventano subito amiche e quando Allison viene molestata durante una festa, Carly è travolta da una rabbia incontenibile e dalla voglia di punire l’aggressore.

Scopi di più su Amazon

Un trono di rovine di K.F. Breene

L’autrice di romanzi fantasy e paranormal romance diventati bestseller torna con il seguito di “Una rovina di rose”. Il protagonista dopo essere stato liberato da Nyfain, il principe drago, sa che nessuno può essere realmente libero nel regno e che è solo questione di tempo prima che lo trovino e che lo stesso re dei demoni lo venga a reclamare. L’unico modo per salvarsi è fare un patto con Nyfan, ma come può il protagonista allearsi con colui che ha torturato le persone che amava?

Scopri di più su Amazon

Tempo fuori luogo di Philip K. Dick

Nell’ordinario e ordinato sobborgo di una cittadina dell’America degli anni Cinquanta vivono i Nielson. Victor lavora in un supermercato e Margo, la moglie, è una casalinga che si occupa del figlio Sammy. La normalità della famiglia viene stravolta dalla presenza di Ragle Gumm, il fratello di Margo. L’uomo è un reduce, disoccupato e single che trascorre le sue giornate giocando al concorso indetto dal quotidiano locale, che regolarmente vince. Una routine che porta all’esasperazione Ragle che poco alla volta gli crea una crisi di identità, alla scoperta della verità che si rivela una grande messinscena.

Scopri di più su Amazon

Ask again, yes di Mary Beth Keane

Tra i romanzi young adult il libro di Mary Beth Keane racconta la storia di Kate Gleeson e Peter Stanhope, due ragazzi di quattordici anni che si conoscono da sempre perché sono vicini di casa e sono cresciuti insieme. Quello che sembrava sarebbe durato per sempre, improvvisamente si interrompe quando un evento drammatico colpisce le loro famiglie e i due ragazzi sono costretti a separarsi. Il loro legame, però, è molto più forte di qualsiasi difficoltà tanto da cercare di fare di tutto per tornare l'una verso l’altro.

Scopri di più su Amazon

La signora Mohr scompare di Maryla Szymiczkowa

Nella Cracovia del 1893 Zofia non si accontenta del ruolo assegnato alle donne dalla società. Moglie di un professore universitario e abile padrona di casa, decide di farsi notare. La donna vuole primeggiare nella raccolta fondi della lotteria di beneficenza che deve essere svolta con il patrocinio delle ricche residenti di Casa Helcel, luogo di riposo gestito dalle suore. Zofia, però, non fa i conti con la scomparsa improvvisa di una delle ospiti che crea un gran trambusto nella casa di riposo, soprattutto quando viene ritrovato il cadavere dell’anziana. Quella che per molti è considerata una morte naturale, per Zofia è avvolta nel mistero. Divoratrice di romanzi polizieschi e sognatrice, inizia a indagare in segreto aiutata dalla fedele domestica e da una suora riluttante.

Scopri di più su Amazon

La regina dei sentieri di Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone

Serena è madre di due figlie dal fiuto inarrestabile grazie al suo ultimo lavoro da sommelier e dal carattere solare. Corinna, invece, è sovrintendente della polizia, un po’ ruvida ma legata da una profonda sintonia con Serena. Amicizia che ritornerà utile quando dovrà indagare su un caso che coinvolge il mondo vitivinicolo del borgo toscano di Bolgheri. Dopo anni è stato ritrovato nel bacino artificiale della tenuta Tegolaia, il motocarro del marchese Crisante Olivieri Frangipane, a capo di una antichissima famiglia di produttori di vino, scomparso nel 2013. Prima di passare nelle mani di una multinazionale olandese, la tenuta era diventata il bersaglio degli scherzi di Crisante. Quando nella tenuta appare anche il corpo del conte, le due investigatrici sono certe che per risolvere il caso devono andare a fondo, nelle schermaglie che per anni hanno diviso le due famiglie.

Scopri di più su Amazon

Il mago dell’aria di Mauro Garofalo

Philippe Petit il 7 agosto del 1974 con l’aiuto d alcuni amici tende un cavo d’acciaio tra le Torri Gemelle di New York e sospeso a 417,5 metri, senza alcuna protezione, compie la traversata tra i due edifici avanti e indietro per otto volte. L’immagine di quell’uomo sospeso nel vuoto rimane nei ricordi di chi ha assistito all’impresa e nell’immaginario di chi non c’era. L’impresa di Petit è la dimostrazione di come i sogni non abbiano limiti. Proprio da questo punto fermo è nata la voglia di Mauro Garofalo di realizzare una biografia immaginaria, un racconto fantastico che unisce romanzo di formazione e di avventura.

Scopri di più su Amazon