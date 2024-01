Libri gennaio 2024: i migliori titoli per iniziare l’anno con lo spirito giusto

L’arrivo del nuovo anno porta con sé tantissime novità in campo editoriale, che renderanno il ritorno alla routine di tutti i giorni più piacevole e meno stressante. Il mese di gennaio vede il ritorno in libreria di grandi artisti, ma anche bellissime novità tutte da scoprire. Libri gialli, romanzi e storie imperdibili, c’è davvero l’imbarazzo della scelta, scopriamo quelli da avere o da regalare per avere lo sprint giusto.

Dare la vita di Michela Murgia

Esce postumo il libro di Michela Murgia, scomparsa lo scorso 10 agosto. Il volume a cura di Alessandro Giammei raccoglie il suo punto di vista sulla maternità e sulla famiglia. Nel libro la scrittrice spiega come si possa essere madri e figli a prescindere dal legame di sangue, semplicemente perché ci si sceglie. Un concetto che ormai è una realtà e come tale deve essere affrontato per sfidare quella che viene considerata la normalità a cui siamo abituati. In questo pamphlet Michela Murgia racconta la sua esperienza personale in cui ci rende partecipi di come i legami dell’anima, possano dare vita a legami intensi e profondi, accogliendo le differenti sfaccettature dell’affetto.

Il nostro grande niente di Emanuele Aldrovandi

Il romanzo d’esordio di Emanuele Aldrovandi è un libro intenso, profondo che si interroga sulla natura delle relazioni. I protagonisti sono due fidanzati a un passo dal matrimonio, quando lui muore in un incidente stradale. Ora che è scomparso, vive da spettatore l’esistenza delle donna della sua vita. La vede disperarsi, soffrire per la sua mancanza, fino a quando un giorno, inizia il suo ritorno alla vita, lento e faticoso. La donna si sposa, ha dei figli e a raccontarlo è proprio lui, che ora non c’è più ma che cattura ogni momento della nuova vita della donna alternandolo ai ricordi di quello che considerava il suo unico amore. Un racconto fatto con leggerezza e disincanto che porta l’autore a interrogarsi sulla natura delle relazioni e sul desiderio inconfessato che il mondo finisca con noi.

Qualcosa per il dolore di Gerald Murnan

Il candidato al Premio Nobel Gerald Murnan ha racchiuso nel libro 27 racconti in cui ripercorre tutta la sua vita caratterizzata da un’unica grande costante: l’ippica. Un amore che arriva a diventare quasi un’ossessione in particolare quando alla semplice corsa dei cavalli subentra la passione per le scommesse.

Buonanotte Tokyo di Atsuhiro Yoshida

Il libro è una carrellata tra la vita di persone comuni come possono esserlo un tassista notturno, un’aspirante attrice o un edicolante. Tutti hanno un’esistenza piena e indaffarata, ma a tutti manca qualcosa per renderla completa. I percorsi di questi personaggi, a tratti bizzarri, si incrociano in una Tokyo notturna, un po’ malinconica. Sono persone “semplici” in attesa dell’opportunità e dell’incontro che gli cambierà per sempre la vita, perché tutti hanno perso qualcuno e la loro speranza è quella di rincontrarlo prima o poi.

Tutto troppo complicato di Anna Premoli

Violante di giorno è una fiscalista, mentre di notte è un’appassionata di gialli che divora uno dopo l’altro. Nonostante sia affascinata dal mistero contenuto nelle pagine dei libri, nella vita di tutti i giorni se ne tiene alla larga. Tutto cambia quando a una festa incontra Amedeo, un collega con cui scatta subito un’intesa. Mentre sono sul terrazzo di una casa di Milano, notano nell’appartamento di fronte un bellissimo quadro probabilmente di Boccioni che improvvisamente sparisce nel nulla. Violante decide subito di indagare sul furto e con Amedeo si intrufola nella casa in cerca di indizi. Da quel momento i due iniziano un’indagine che li conduce in contesti segreti, pieni di insidie.

Marabbecca di Viola Di Grado

Un romanzo intenso e quasi onirico ha come protagonisti Clotilde e Igor, due fidanzati che dopo essersi lasciati hanno un incidente d’auto. Lei rimane ferita, mentre lui è in coma. Clotilde decide di stargli a fianco, ma mentre veglia su di lui ogni giorno riceve la visita della responsabile dell’incidente, una studentessa di nome Angelica. Tra le due si instaura un rapporto intenso e indecifrabile. Quando Igor si risveglia dal coma molte cose in lui sono cambiate, tranne la violenza che lo ha sempre contraddistinto e il legame delle due donne diventa sempre più precario. In una stanza quasi claustrofobia i tre dovranno affrontare i loro sentimenti in un percorso difficile e tortuoso che non gli risparmierà cadute rovinose, ma anche risalite che li cambieranno irrimediabilmente.

Che significa diventare adulti? di Banana Yoshimoto

Nel suo nuovo libro Banana Yoshimoto si interroga su cosa significa diventare adulti, su cosa sia la normalità e su cosa succeda quando si muore. Domande a cui la scrittrice risponde in questo saggio, che spera si trasformi in un aiuto per tutti quei lettori alla ricerca di un po’ di serenità così da poter affrontare i momenti difficili. Un modo per farci riflettere e rimetterci in comunicazione con il senso della vita e con le sue bellezze.

Cuore nero di Silvia Avallone

Silvia Avallone torna con un nuovo romanzo che trasporta il lettore in un minuscolo borgo tra le montagne: Sassaia. Qui un giorno arriva Emilia, una donna dai capelli rossi e crespi che indossa un giaccone verde fluo. La sua presenza sconvolge la tranquillità di Bruno che la percepisce come un’invasione alla sua quotidianità. Quando si incontrano Bruno capisce subito che hanno qualcosa in comune: una solitudine che è simile a un abisso. Entrambi hanno conosciuto il male, lui lo ha subito, lei lo ha compiuto e nonostante abbia scontato quanto fatto con il carcere, le sue azioni non si possono riparare. Sassaia quindi è il punto di fuga per sottrarsi a un futuro in cui nessuno dei due crede più. Ma il destino ha leggi proprie e mette a nudo quello che realmente siamo: fragili e umani.

Tutti i particolari in cronaca di Antonio Manzini

Il creatore del vicequestore Rocco Schiavone, torna con un romanzo in cui si interroga sul rapporto tra legge e giustizia e su tutto ciò che saremmo disposti a fare pur di guarire le nostre ferite. Il protagonista, Carlo Cappai, è un uomo ordinato e abitudinario che trascorre le sue giornate tra il lavoro all’archivio del tribunale e cene in solitaria. Quello che a tutti sembra un lavoro noioso in realtà è molto interessante perché quei documenti contengono verità e richieste inascoltate. Al loro interno ci sono casi in cui i colpevoli sono stati assolti e Calo Cappai agisce portando la giustizia dove la legge ha fallito, in attesa di ottenere vendetta per un episodio che gli ha segnato la vita. Nel frattempo il giornalista Walter Andretti si trova a occuparsi di cronaca senza esserne capace. Quando il capo gli affida la copertura di due omicidi, Andretti tra errori e passi falsi inizia ad indagare rendendosi conto che quelle morti hanno qualcosa in comune.

Quando il caffè è pronto di Toshikazu Kawaguchi

Un nuovo capitolo della fortunatissima serie firmata da Toshikazu Kawaguchi apre il 2024. Dopo "Finché il caffè è caldo", "Il primo caffè della giornata" e "Ci vediamo per un caffè", arriva "Quando il caffè è pronto" che come sempre è ambientato in una caffetteria di Tokyo. Solo qui è possibile rivivere un particolare momento della propria vita che dura giusto il tempo di gustare il caffè prima che si raffreddi. Nonostante ci siano tanti rimpianti per ognuno, affrontare quel momento richiede coraggio, quello che muove Yuuki, incapace di superare il divorzio dei suoi genitori, Megumi che deve decidere che nome dare a suo figlio che non avrà un padre, ma anche le amiche Ayame e Tsumugi che hanno fatto vincere l’orgoglio. Nonostante il passato non possa essere modificato, la loro attenzione si rivolge al futuro e a quello che realmente ha da offrire facendo attenzione a non commettere gli stessi errori.

