I libri da non perdere a giugno: tanti titoli per viaggiare con la fantasia

Il mese di giugno per molti segna l’inizio delle vacanze e della voglia di trascorrere del tempo in totale relax. In questo caso non c’è compagno migliore del libro per vivere nuove avventure anche se non si ha la possibilità di fare una vacanza.

Come ogni mese, anche quello di giugno ci permette di scoprire nuovi autori, oppure di trovare lo scrittore preferito. Siete curiosi di sapere quali sono le novità in libreria da mettere in valigia e portare con voi in viaggio? Continuate a leggere.

Oro Puro di Fabio Genovese

Il libro in uscita il 6 giugno trasporta il lettore direttamente nel 1942, quando Cristoforo Colombo sta per solcare i mari. Nel frattempo a Palos Nuno, un ragazzo di sedici anni, ha da poco perso la madre anche se vive da tutta la vita sul mare, non ha mai voluto fare il marinaio. Preferisce infatti rimanere aggrappato alla terra, proprio come un granchio, il soprannome che gli aveva dato la madre. Per una serie di coincidenze si imbarca sulla nave di Cristoforo Colombo e visto che è l’unico che sa scrivere diventa il suo scrivano. Attraverso i racconti del conquistatore Nuno si rende conto di avere davanti a sé un uomo visionario, ma il suo sguardo di Nuno è anche l’occasione per capire quanto l’umanità possa essere crudele e la forza dell’amore travolgente.

Ti uccido per gioco di Gian Mauro Costa

Angela è la protagonista del libro in uscita il 6 giugno, ma soprattutto è una ragazza che ha deciso di diventare poliziotta e questo, per la città da cui proviene, Palermo, è quasi uno scandalo. In realtà non è una poliziotta integerrima, quello che desidera è semplicemente una vita piena di azione. L’occasione le si presenta quando durante una gara di soft air (un gioco che simula una vera e propria battaglia), un uomo viene ucciso senza un apparente motivo. Angela deve condurre le indagini con Francesco, un agente con il quale si instaura subito un’intesa non solo professionale. Il problema è che Francesco sta quasi per sposarsi. Per sfuggire alla tentazione, i due si buttano sul caso, ma più procedono con le indagini e più si rendono conto che la situazione non è semplice.

Come disinnamorarsi perdutamente Jana Casal

Joy è una ragazza che ha incontrato sul suo percorso solo ragazzi sbagliati, di cui si rende conto di non essere stata mai innamorata: Annie, invece, ha una relazione con Jason e questo rapporto sembra stabile, ma pensa che il suo fidanzato non sia realmente coinvolto. Mentre le sue amiche si sposano e fanno figli, Jason è distratto e spesso sparisce per un lungo periodo. Nel frattempo Joy per abbattere le spese decide di affittare la camera a Theo un ragazzo gentile e sensibile di cui si innamora perdutamente. Joy spera che tra di loro possa succedere qualcosa ed è disposta a tutto per lui, fino a quando tutto crolla la sera in cui Theo porta a casa Celine, la fidanzata di cui non aveva mai parlato. Nel libro l’autrice racconta la storia di tre donne alle prese con le loro insicurezze e che impareranno come nella vita non esiste relazione al mondo per cui valga la pena di decidere di mettere sé stesse in secondo piano.

Cardospina di GennaRose Nethercott

Isaac e Bellatine Yaga hanno trascorso la loro infanzia in giro per gli Stati Uniti al seguito del teatro di marionette dei genitori. Quando Isaac ha deciso di non seguire più le orme della famiglia, tra lui e il fratello si sono interrotti i contatti. Isaac ha scelto di diventare un artista di strada tanto da essere noto come il Re Camaleonte perché riesce ad assumere le sembianze di chiunque sia nel pubblico. Bellatine, invece, vuole una vita tranquilla, senza sorprese e il lavoro da ebanista l’appaga. Come il fratello ha un dono, ma a differenza sua lo tiene nascosto, infatti riesce ad animare gli oggetti inanimati. I due hanno l’opportunità di rivedersi quando devono ritirare un’eredità, la Cardospina, una casetta di legno con le zampe di gallina che non sa stare ferma in un posto e racconta tante storie, non tutte vere. A bordo della casa parlante, i due fratelli scopriranno le origini della loro famiglia e metteranno in scena l’ultimo spettacolo. I due però scopriranno di avere un nemico che ha un solo obiettivo, cancellare tutti i ricordi di Cardospina.

La pasticceria incantata di Gu Byeong-mo

Il 27 giugno arriva in libreria un libro che ci fa capire come esistano luoghi in cui è possibile sentirsi a proprio agio per l’atmosfera che si respira al loro interno. Questo è ancora più vero con la pasticceria aperta ventiquattr’ore su ventiquattro che all’apparenza sembra un posto normale, gestito da un signore un po’ burbero, in realtà è un luogo magico. A suo interno i dolci vengono sfornati da un misterioso uccello dalle piume blu e i suoi dolci hanno poteri enormi, in grado di cambiare la vita delle persone. Dolci che sono un concentrato di magia buona e nera, ma la cosa sorprendente è che queste delizie una volta consumate, hanno delle conseguenze in alcuni casi drammatiche su chi le consuma.

I viaggiatori del binario 5 di Clare Pooley

Il protagonista del libro in uscita il 2 giugno è Iona Iverson che ogni giorno prende il treno alle 8:05 accompagnata dal suo cane per andare al lavoro. Incrocia sempre le stesse persone su cui lei fantastica dandogli anche dei soprannomi. Una mattina, uno dei passeggeri che lei ha soprannominato Chic ma che è in realtà molto sessista rischia di strozzarsi con un acino d’uva. Grazie all’intervento di Sospettosamente simpatico, un infermiere di nome Sanjay, non muore. Questo episodio dà vita a una serie di reazioni a catena e persone che non hanno mai parlato in realtà hanno molto in comune e possono insegnare parecchio l’uno all’altro.

La sarta di corte di Lucy Jago

Il libro in uscita il 27 giugno ci porta nella Londra del 1609, qui incontriamo Anne Turne la moglie del medico alla corte di Giacomo I. Anne è una donna talentosa, è appassionata di tessuto e di rimedi a base di erbe. Infatti è stata lei a inventare un amido giallo ottenuto dallo zafferano con il quale tinge le stoffe dando vita ad abiti audaci. Frances Howard, contessa di Essex è una donna bellissima, ma sposata con un uomo violento che l’accusa di non essere in grado di dargli un erede. Quando Anne va a corte per medicare le ferite di Frances causate dalle frustate inferte dal marito tra le due nasce subito una profonda amicizia, tanto che Anne viene incaricata di insegnare a Frances a vestirsi e a comportarsi come una nobildonna. In poco tempo la donna diventa un simbolo di eleganza, mentre Anne improvvisamente si trova a vivere in un mondo fatto di splendore e sfarzo. Entrambe vengono spinte a diventare padrone del loro destino, in un mondo che non perdona tanta audacia.

Nella vita dei burattini di T.J. Klune

Una foresta misteriosa e tre robot, queso è d’incipit del libro in uscita il 20 giugno. Insieme a Giovanni Lawson, detto Gio, androide inventore, l’Infermiera Ratched e Rambo, piccolo aspirapolvere ansioso, vive il giovane Victor Lawson, unico essere umano della famiglia. Tutto scorre tranquillo fino a quando Vic tornando a casa ripara un Android, Hap, che condivide con Gio un oscuro passato. La presenza dell’androide turba la vita di tutti, tanto che proprio Gio viene arrestato dall’Autorità a caccia di ribelli. Per salvarlo Victor, Hap, Rambo e l'Infermiera Ratched si mettono in viaggio in un paese ostile, riflettendo sulla differenza tra un cuore umano e un cuore meccanico.

Ho baciato Shara Wheler di Casey McQuiston

Chloe Green è una ragazza che ha fatto di tutto per superare i pregiudizi di compagni e professori che non vedevano di buon occhio il fatto che avesse due madri. Finalmente ora sta per essere eletta miglior studentessa dell’anno, titolo che le permetterà di pronunciare il discorso di commiato. A impedirle la realizzazione del suo sogno c’è solo Shara Wheeler, la perfetta figlia del preside che improvvisamente un giorno la bacia e poi scompare. Per ritrovarla dovrà unirsi al suo storico ragazzo Smith e Rory, il ragazzaccio che vive lì accanto e che Sara ha baciato. Entrambi hanno una serie di messaggi enigmatici lasciati dalla ragazza, per ritrovarla devono unire le loro forze tra rompicapi e feste improbabili.

My killer vacation di Tessa Bailey

Taylor è una giovane insegnante annoiata che desidera solo trascorrere una vacanza dei sogni a Cape Cod insieme al fratello Jude, con in testa un solo obiettivo, abbronzarsi. Quando arriva nella villa che ha affittato si trova davanti un cadavere con un proiettile in testa. La ragazza dovrà fronteggiare anche Myles, un ex detective diventato un cacciatore di taglie, che assoldato dalla sorella della vittima ha tutta l’intenzione di fare luce sull’omicidio. Taylor si offre di aiutare a risolvere il caso, ma l’uomo pieno di sé rifiuta la sua proposta, nonostante sia una grande esperta di omicidi grazie alle ore trascorse ad ascoltare podcast tra crime. È l’occasione per dare alla sua vita quel brivido che le manca.

