Libri maggio 2023: le novità più belle in arrivo, tutte da non perdere

La primavera è ormai entrata nel vivo e con lei anche la voglia di organizzare escursioni e vacanze. Tra gli indispensabili da mettere in valigia, il libro è immancabile: il compagno di viaggio per eccellenza è pronto a farti trascorrere ore avvincenti e vivere magiche avvenute durante gli spostamenti o quando vuoi ritagliarti un momento tutto per te.

A maggio puoi approfittare delle nuove uscite e ritrovare un autore a te caro oppure appassionati a un nuovo genere. Non resta che scoprire le ultime novità in libreria.

Il passeggero di Cormac McCarthy

Bobby Western fa parte di una squadra di salvataggio subacquea ed è il protagonista del libro in uscita il 2 maggio. Durante una normale operazione di recupero del relitto di un aereo in Mississippi, Bobby si trova davanti a una scena che non avrebbe dovuto vedere. I passeggeri di quell’aereo sarebbero dovuti essere 10, ma al suo interno vengono ritrovati solo 9 corpi senza vita, in più manca la borsa del capitano e la scatola nera. Che fine hanno fatto? Bobby improvvisamente diventa un testimone scomodo e viene minacciato da due agenti, capisce che deve allontanarsi e scomparire per mettersi in salvo.

Love me love me di Stefania S.

Se ami i libri rosa, il 2 maggio arriva in libreria il romanzo che ti farà compagnia questa primavera. Il primo volume della serie racconta la storia di June White una ragazza che ha trascorso tutta la sua vita con le valige in mano perché la madre artista, non riesce a stare a lungo in un posto. Timida e introversa, deve intraprendere un nuovo inizio, questa volta a Laguna Beach in California. I compagni sembrano accettarla subito tranne uno: James Hunter, il cattivo ragazzo per eccellenza che non fa nulla per riscattarsi dal suo passato tormentato. Anche se sa che deve stargli lontana, June prova per lui un’attrazione inspiegabile.

Luna rossa di Jo Nesbø

Jo Nesbø torna il libreria il 9 maggio con un appassionate thriller in cui il protagonista è Harry Hole. Dopo essere stato licenziato dalla polizia, il detective cade in depressione e trascorre le sue giornate bevendo e pensando di farla finita. A salvarlo dall’autolesionismo arriva Lucille una vecchia amica scampata al cartello della droga, a donna gli offre ospitalità e supporto. Nel frattempo Harry riceve una proposta di lavoro: un imprenditore di Oslo accusato di aver ucciso due ragazze vuole il suo aiuto, ma L’ex detective rifiuta perché non si sente più all’altezza. Tutto cambia quando Lucille viene rapita dal cartello e Harry insieme alla sua squadra formata da uno spacciatore di coca e uno psicologo malato di cancro, accetta l’incarico per mettere insieme i soldi e pagare il riscatto.

Qualcosa resta di Alessandro Mari

Pedro è il protagonista del libro in uscita il 9 maggio, ma soprattutto è un uomo convinto che il suo cane Lobo abbia un potere: é in grado di fiutare la morte. Una dote che l’uomo pensa di poter sfruttare per salvare la vita delle persone a cui vuole bene evitando che vadano via troppo presto. Il talento del suo cane, però, non riesce a prevedere la morte della compagna Ida scomparsa per un infarto. Pedro è convinto di non essere stato in grado di cogliere i segnali di Lobo e quindi di non averla salvata. In realtà con il tempo, si rende conto che il suo cane è attratto dall’odore del bene che le persone fanno anche senza accorgersene. I due quindi iniziano un viaggio alla ricerca del bene.

L'erede rapito di Holly Black

Il primo romanzo della dilogia, in uscita il 9 maggio, trasporta il lettore nel magico mondo di Elfhame. Dopo otto anni dalla fine della Battaglia dei Serpenti, la spietata Lady Nore governa la Cittadella dell'Ago di Ghiaccio. L’unica ad avere potere su di lei è Suren, regina bambina della Corte dei Denti, La ragazza crede di essere stata abbandonata e dimenticata da tutti, fino a quando si rende conto che la hag della tempesta, Bogdana, è sulle sue tracce. Ad aiutarla arriva il principe Oak, un ragazzo di diciassette anni ribelle e viziato a cui un tempo era stata promessa in sposa. Il ragazzo abile manipolatore, ha bisogno dell’aiuto della ragazza perché sta compiendo una missione che lo condurrà al Nord. Suren sa che se accetterà di aiutarlo dovrà proteggere il suo cuore dal ragazzo che conosceva e allo stesso tempo dovrà affrontare gli orrori che sperava di essersi lasciata alle spalle.

Il figlio sbagliato di Camilla Lackberg

La regina del giallo nordico, Camilla Lackberg, torna in libreria il 30 maggio con un nuovo libro avvincente. A Fjällbacka è arrivato l’autunno e la città è in fermento per i preparativi della mostra fotografia di Rolf Stenkl. Tutto procede liscio fino a quando due giorni prima dell’evento, il fotografo viene trovato morto nella sua galleria. Nello stesso tempo la casa dello scrittore Henning Bauer, candidato al premio Nobel per la letteratura ma in pieno blocco creativo, viene messa a soqquadro. Gli episodi sono connessi tra di loro: i due uomini non solo erano amici, ma erano anche i fondatori del Blanche, un club culturale per pochi eletti e fondamentale per farsi conoscere nel mondo delle arti. Le indagini di Patrik Hedström faticano ad andare avanti, ma la svolta si ha quando Erica, durante la stesura di un nuovo libro scopre che un caso di omicidio risalente al 1980, ha dei collegamenti con il Blanche.

Siamo scritti a matita di Fausto Brizzi

Fausto Brizzi ritorna al romanzo con il suo libro in uscita il 2 maggio, in cui la fragilità e l’amore senza fine sono i protagonisti assoluti. Alfredo e Betta sono una coppia di librai vecchio stampo che devono affrontare una prova difficile: la malattia di Betta. La donna ha l'Alzheimer e non ricorda più nulla della vita trascorsa con Alfredo. Il marito allora decide di raccontarle la storia della loro vita, dal momento in cui si sono conosciuti. La loro è stata un’esistenza fatta di avventure, spionaggio, scenari esotici e situazioni particolati tanto da sembrare inventate. Ma è sicuro che il racconto di Alfredo sia frutto della sua fantasia alimentata dai romanzi?

A shadow in the ember di Jennifer L. Armentrout

Il primo libro della saga fantasy di Jennifer L. Armentrout arriva in libreria il 9 maggio. La protagonista è Seraphena Mierel destinata fin dalla nascita a salvare il suo popolo. Non ha nessun controllo sulla sua vita e come conseguenza dovrà diventare la consorte di Primordiale della Morte. Seraphena, infatti ha una missione da compiere, deve far innamorare di sé il marito e poi ammazzarlo, un compito che deve portare avanti con estrema attenzione perché se fallisce l’intero Regno di Lasania rischia di scomparire.

La casa dalla porta dorata di Elodie Harper

Il secondo capitolo della trilogia di Elodie Harper arriva in libreria il 16 maggio. Dopo “Le lupe di Pompei” ritroviamo Amara ormai libera dalla schiavitù grazie a Rufo che l’ha eletta sua cortigiana prediletta. Ora ha una casa tutta sua e dei servitori, una situazione che sa perfettamente essere precaria: potrà conservare il suo status fino a quando riuscirà a mantenere alta l’attenzione di Rufo. La sua libertà, poi, è tormentata anche dal ricordo delle sue amiche e sorelle a cui vorrebbe dare la stessa opportunità e da Felicio, il suo vecchio padrone che ora è in cerca di vendetta. Per sopravvivere deve diventare come lui, essere spietata e non mostrare la sua vulnerabilità.

Atlas. La storia di Pa' Salt di Lucinda Riley

Il capitolo conclusivo della serie delle Sette Sorelle in uscita l’11 maggio, inizia con il ritrovamento della sorella perduta da parte delle ragazze D’Aplièse. Nel 2008 finalmente la famiglia riunita è pronta a salpare insieme per commemorare la morte del loro padre Pa' Salt. Il viaggio è anche l’occasione per scoprire la verità sull’uomo che le ha cresciute ma di cui hanno sempre saputo poco. Tutto è racchiuso all’interno di un diario custodito da Merope. La storia dell’uomo inizia nella Parigi del 1928 quando i Landowski trovano all’interno del loro giardino un bambino di sette anni svenuto. La famiglia decide di accoglierlo e di allevarlo come un figlio, nonostante il piccolo si rifiuti di rivelare il suo passato. Il bambino nel corso degli anni cresce, diventa un uomo, ma è costretto a fare i conti con l’ombra di una minaccia che lo perseguiterà per tutta la vita, fino a quando il suo migliore amico non avrà attenuto la sua vendetta.

