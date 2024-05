Quali libri leggere a maggio 2024? Ecco le novità più belle

Come ogni mese le librerie si popolano di nuove uscite che vi faranno compagnia durante il tempo libero e in vista delle vacanza. Le pagine si riempiono di misteri da scoprire, di storie coinvolgenti e di atmosfere fantasy. Tra vecchie conoscenze della letteratura ed esordi, questo mese si preannuncia all’insegna della lettura.

Pioggia per i Bastardi di Pizzofalcone di Maurizio de Giovanni

Dalla penna di Maurizio de Giovanni nasce un nuovo capitolo della saga dei Bastardi di Pizzofalcone. In questa nuova avventura i poliziotti di uno dei commissariati più seguiti d’Italia sono alle pese con un nuovo omicidio. La vittima questa volta è Leonida Brancato un penalista soprannominato il “re del cavillo”. Quando è andato in pensione tutti in procura hanno festeggiato e lui ha deciso di ritirarsi a vita privata. Ora il suo cadavere è stato trovato martoriato e il movente sembra inesistente. Per la squadra sarà un’indagine impegnativa a cui si dedicheranno con dedizione nonostante i problemi personali.

Quando muori resta a me di Zerocalcare

Il nuovo lavoro di Zerocalcare inizia con un viaggio in compagnia di suo padre verso un paesino tra le Dolomiti. La destinazione non è casuale, si tratta del luogo di origine della famiglia paterna e l’occasione per riallacciare i rapporti con lui e capirlo meglio. In realtà entrambi sono incapaci di comunicare e di raccontasi cose significative, un ostacolo che rende impegnativo il viaggio. La situazione diventa ancora più complicata una volta giunti nel paesino, quando scoprono che la famiglia non è vista di buon occhio.

Il miraggio di Camilla Lackberg e Henrik Fexeus

L’ultimo capitolo della trilogia di Camilla Läckberg e Henrik Fexeus mette in mostra il loro talento nella creazione di trame avvincenti e ricche di suspense. Tutto ha inizio a pochi giorni dal Natale, quando il ministro della Giustizia riceve una misteriosa telefonata in cui gli viene annunciato il giorno della sua morte. Contemporaneamente in uno dei tunnel della metropolitana viene ritrovato un mucchio di ossa umane, molto probabilmente appartengono a un esponente della finanza noto in città. Le indagini vengono affidate a Mina Dabiri che a causa dei pochi indizi decide di consultare Vincent Walker un mentalista capace di leggere nel pensiero qualsiasi interlocutore.

Spietate promesse di Rebecca Ross

La dilogia di Rebecca Ross iniziata con Divini rivali, si conclude con Spietate promesse in cui i protagonisti sono sempre Iris e Roman. Tornata a casa dopo essere stata in prima linea sul fronte, Iris non riesce ad abituarsi alla nuova vita senza Roman che risulta scomparso. Nel frattempo l’esercito di Dacre continua ad avanzare verso Oath, mentre i suoi abitanti sono sempre più ostili nei confronti delle divinità. Iris e Attie hanno nuovamente la possibilità di prendere parte alle offensive e non si lasciano sfuggire questa occasione. Roman intanto si è risvegliato da un lungo sonno grazie alle cure del dio del sottosuolo. L’uomo, però, non ricorda nulla e per recuperare la memoria deve scrivere ai cittadini di Oath la sua versione del conflitto, un’occasione per riflettere sul suo passato.

La vita s'impara di Corrado Augias

Dopo aver trascorso tutta la vita a raccontare e a svelare segreti della storia e della religione, ora Corrado Augias ha deciso di dare voce alla sua di storia. Il libro è un viaggio attraverso l’infanzia in Libia del giornalista, il ritorno a Roma e l’esperienza dell’occupazione tedesca. Un'infanzia caratterizzata anche dal collegio cattolico e una giovinezza che lo ha visto muovere i primi passi nel mondo del giornalismo e dei libri. Esperienze che gli hanno concesso la fortuna di raccontare avvenimenti importanti della storia italiana. Un racconto che sembra più una chiacchierata tra amici in cui il filo conduttore è la curiosità e la voglia di scoprire tutto ciò che lo circonda.

Guilty. Drunk in love di Rokia

La protagonista del romanzo è Lavinia una donna che sopravvive tra lavori part-time ed esperienze dolorose fino a quando decide di farla finita gettandosi da un ponte. Caduta nelle acque gelide viene salvata da Arthur che non ha né una famiglia né un’identità e che dice di essere il principe di un universo parallelo. Il giovane non sa come è arrivato nel suo mondo e Lavinia per sdebitarsi decide di ospitarlo a casa sua. Tra i due poco a poco nasce un’amicizia che si trasforma in qualcosa di più. Arthur però, ora deve tornare a casa e proteggere il suo regno dalla minaccia di un antico nemico, ma non è disposto ad andare via senza Lavinia.

Generazione X di Douglas Coupland

Generazione X è il libro d’esordio di Douglas Coupland. Pubblicato per la prima volta nel 1991 è diventato un grande classico perché è riuscito a fotografare lo spirito della generazione a cui e rivolto e non solo. Il volume ora viene ripubblicato da Accento Edizioni e porta alla ribalta i problemi, i dubbi e le angosce della generazione che ha avuto venti e trent’anni tra gli anni ’80 e i ’90. I venticinquenni Andy, Dag e Claire in piena crisi scappano nel deserto californiano per fuggire da una vita frustrante, con un lavoro sottopagato, alienante o distruttivo e dalla prospettiva di una famiglia standard. A Palm Springs i giovani cercano di trovare un senso alla propria esistenza e di capire come modificarne il loro percorso.

Salto nel buio di Stephen King

Il maestro del thriller Stephen King torna con una raccolta di dodici racconti che vanno ad esplorare gli aspetti più oscuri dell’esistenza e dove si intrecciano storie sul destino, sulla mortalità e sulla fortuna. Due bastardi di talento ad esempio, racconta il segreto che lega due amici diventati famosi, nell’Incubo di Danny Coughlin, un’intuizione ribalta decine di vite in particolare quella del protagonista. In Serpenti a sonagli, un vedovo in lutto si reca in Florida in cerca di conforto e riceve invece un’eredità inaspettata. Ne I sognatori, un veterano del Vietnam risponde a un annuncio di lavoro e scopre che ci sono alcuni angoli dell’universo che è meglio lasciare inesplorati. L’Uomo delle Risposte si chiede se la preveggenza sia una fortuna o meno.

Magnifico e tremendo stava l’amore di Maria Grazia Calandrone

Dopo Dove non mi hai portata, Maria Grazia Calandrone nel nuovo libro indaga una storia di cronaca nera. Dopo circa vent’anni di violenza subita, Luciana uccide con dodici coltellate l’ex marito Domenico e con il suo nuovo compagno gettano il corpo nel fiume Tevere. Una vicenda giudiziaria che si conclude con un provvedimento destinato a fare giurisprudenza. L’autrice ha cercato di capire le ragioni della violenza senza dare un giudizio ma cercando di emanciparsi da uno sguardo semplice sulla violenza.

Tu sei qui di David Nicholls

Marnie ha trentotto anni e ha l’impressione che la sua vita le stia scivolando tra le dita. Le amiche hanno preso strade diverse e lei è rimasta da sola a Londra con un lavoro che non le permette una grande interazione con le persone. Michael ha quarantadue anni e dopo che il suo matrimonio è andato in frantumi deve ricostruire la sua vita. Per staccare dalla quotidianità ama fare lunghe passeggiate in solitaria, fino a quando viene coinvolto in un gruppo che fa trekking e attraversa l’Inghilterra da costa a costa. Tra di loro c’è Marnie e tra tuffi e disastrose passeggiate sotto la pioggia scopriranno di vivere un’inaspettata nuova amicizia, o forse qualcosa di più.

