Libri marzo 2022: le novità più interessanti da non farsi sfuggire

Marzo è il mese in cui la natura si risveglia e la primavera ci regala giornate sempre più lunghe e soleggiate. Il clima mite ci invita a trascorrere più tempo all’aperto in un parco o in riva al mare, dopo una lunga passeggiata non vediamo l’ora di riposarci su una panchina in compagnia di un buon libro.

Le proposte non mancano, per gli amanti della lettura questo mese è ricco di novità e la scelta è molto varia. Si va dal thriller di Joe Landsdale fino ai romanzi di Mauro Corona e Francesca Michielin c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Ecco una selezione dei migliori titoli da non farsi sfuggire.

Niente paura di Julian Barnes

Il 1° marzo è uscito il nuovo libro dello scrittore Julian Barnes in cui l’autore si interroga sulla paura della sua estinzione. Per l’uomo l’unico modo per trovare conforto è affidarsi a famosi tanatofobici, che come lui hanno paura della morte, tra questi ci sono Montaigne, Renard, Rachmaninov, Larkin e molti altri. Prendendo spunto dalle loro parole si rende conto che non c’è niente di cui temere, perché oltre ad essere il sentimento più viscerale e antico, la paura della morte accomuna molte persone.

Caro Pier Paolo di Dacia Maraini

In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, il 3 marzo è uscito in libreria un volume dedicato allo scrittore, realizzato dall’amica di tutta la vita Dacia Maraini. I due sono sempre stati legati da un affetto profondo e il libro è l’occasione per riallacciare un dialogo immaginario, attraverso la struttura delle lettere. Il testo intimo e sincero, rievoca le esperienze condivise in ambito lavorativo e non solo, infatti, Maraini ripercorre i viaggi con Alberto Moravia e Maria Callas alla scoperta dell’Africa, il tutto narrato con delicatezza come se fosse un presente ancora vivo. Il libro è un ritratto privato di Pier Paolo Pasolini in cui ci sono riflessioni sulla vita e il ricordo di un uomo che ha fatto la storia della letteratura del ‘900.

Dove sei, mondo bello di Sally Rooney

Sally Rooney ritorna in libreria con un nuovo ritratto generazionale in cui i protagonisti assoluti sono i sentimenti e le relazioni dei trentenni. Alice è una scrittrice di successo che va alla ricerca del suo partner perfetto su Tinder, Eileen, invece, pur lavorando in una rivista letteraria, fatica ad arrivare a fine mese. Poi c’è Simon da sempre innamorato di un’unica donna, ma che intesse relazioni con altre ragazze, infine, c’è Felix che trascorre il suo tempo libero in birreria per sfuggire alla vita. I quattro ragazzi pur essendo alle prese con i problemi di tutti i giorni, non rinunciano alle loro ambizioni all’interno di un contesto sociale in cui differenza di classe, precariato, instabilità sentimentale e desiderio la fanno da padrone, interrogandosi se esiste, al di là di tutto, un mondo in cui sperare.

Sono felice, dove ho sbagliato? di Diego De Silva

Marzo è il mese del ritorno di uno dei personaggi più amati della letteratura: Vincenzo Malinconico. Il personaggio ideato da Diego De Silva questa volta si trova alle prese con l’amore, non quello idilliaco e passionale, ma quello finito e doloroso per il quale i protagonisti vogliono un risarcimento. Sei donne e due uomini hanno deciso di unirsi in un’associazione che vuole intentare causa per i “sinistri sentimentali”. Solo Malinconico poteva accettare di occuparsi di una class action che vuole fare causa all’infelicità di coppia. Anche se è riluttante perché ha altri impegni che lo preoccupano, l’avvocato accetta e riesce anche a divertirsi e a farci divertire grazie a battibecchi e colpi di scena.

Quattro stagioni per vivere di Mauro Corona

Mauro Corona torna con un libro in cui elogia il potere salvifico della natura! Osvaldo ha una madre malata che ha bisogno di carne e per questo decide di andare a caccia di camosci. Convinto di dover trascorrere molto tempo al freddo, ha un colpo di fortuna, si imbatte in un camoscio appena ucciso dai fratelli Legnole, che lo hanno coperto con la neve per poi tornare a riprenderlo. Anche se sa che i gemelli, persone poco raccomandabili, ci metteranno poco a scoprire che è stato lui a rubare il loro camoscio, Osvaldo cede alla tentazione. Appena scoperto il furto i due cacciatori decidono che l’autore dovrà pagare con la morte, così Osvaldo trascorre un intero anno tra i boschi sfuggendo ad agguati e pedinamenti. Pur avendo paura per la sua vita, però, l’uomo scopre di essere contento perché può trascorrere del tempo in mezzo ai suoi boschi.

Il cuore è un organo di Francesca Michielin

Il cuore è un organo è il romanzo d’esordio di Francesca Michielin! Il libro racconta la storia di due donne diverse, ma accomunate dalla passione per la musica: Verde ha poco più di vent’anni ed è una cantautrice all’apice del successo che seleziona con cura i sentimenti, Regina, invece, è una donna eccentrica e vecchia gloria della musica leggera. La loro amicizia nata per caso, giorno dopo giorno si trasforma e le cambia, capiscono che a volte proprio quando non si ha più una spiegazione o non si riesce a incasellare quello che ci circonda, allora tutto inizia ad avere un senso.

Una persona alla volta di Gino Strada

Un libro ricco di emozione, dolore, fatica e avventura in cui il fondatore di Emergency, Gino Strada, ha voluto raccontare la sua missione durata tutta le vita. Partito da Sesto San Giovanni, una cittadina piena di grandi industrie e di operai, arriva a Milano e scopre di avere una passione per la chirurgia, tanto da arrivare a contatto con la guerra, il caos dell’umanità in luoghi come Pakistan, Etiopia, Thailandia, Afghanistan, Perù, Gibuti, Somalia così da dedicare tutta la sua esperienza alla cura dei feriti. Spinto dal desiderio di aiutare il prossimo, nel 1994 fonda Emergency, che gli permetterà di mettere in piedi numerosi progetti umanitati in Ruanda, Iraq, Cambogia e Afghanistan. Forte della sua esperienza, in ogni pagina del libro emerge la richiesta della fine della guerra e il diritto universale alla salute.

Moon Lake di Joe Landsdale

Il nuovo thriller di Joe Landsdale ci porta alla scoperta del male e della fine delle illusioni. Il protagonista è Daniel, un ragazzo di 14 anni, all'improvviso, in una notte buia di ottobre, la sua vita si riempie di dolore: il padre decide di lanciarsi con la macchina nel Moon Lake. Dieci anni dopo, l'auto e i resti del padre vengono recuperati e finalmente la verità viene a galla.

Una piccola questione di cuore di Alessandro Robecchi

Alessandro Rebecchi torna in libreria con una nuova avventura dedicata al detective per caso Carlo Montessori. All’agenzia investigativa dell’uomo di presenta Stefano un ragazzo perbene che vuole ritrovare “la sua donna”, una quarantenne bellissima, elegantissima che è nei guai per avere fatto affari con un boss. Alcuni giorni dopo la visita del ragazzo, un giovane astro nascente del business viene assassinato. La polizia porta avanti le indagini e capisce subito che il movente dell’omicidio non riguarda solo gli affari andati male, ma c’è qualcosa di personale. Le indagini della polizia e del detective si incrociano tanto da decidere di collaborare, tra battibecchi e divergenze, alla risoluzione dei casi.

La dama delle lagune di Marcello Simoni

Il libro ci riporta nell’atmosfera medievale tra enigmi e vicende storiche ricche di suspense. Siamo nell’807 e dopo una violenta tempesta, le lagune di Comaclum fanno riemergere un antico sarcofago di piombo con all'interno il corpo di una fanciulla. Quello che per il vescovo del posto è una fortuna, per l’abate, invece, è segno di un cattivo presagio. Quest’ultimo dovrà decidere se assecondare l’obbligo morale di svelare il mistero o proteggere un segreto legato alla sua famiglia. Tra i due religiosi immancabilmente nascono dei diverbi, mentre tra le insulae dell’abitato inizia ad aggirarsi l’ombra di una ragazza, considerata da alcuni uno spirito inquieto, da altri una fuggiasca in cerca di protezione.

