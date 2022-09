I libri da leggere a Ottobre: le nuove uscite da non lasciarsi sfuggire

Ottobre segna ufficialmente l’arrivo dell’autunno e la voglia di trascorrere le giornate in casa. Cosa c’è di meglio se non trascorrere il tempo libero in compagnia di un buon libro? Anche se i grandi classici non possono mancare nella nostra libreria, le ultime novità stimolano sempre la nostra curiosità e questo mese è ricco di nuove uscite pronte a far scoprire nuove avventure e storie incredibili.

Punto e a cuore di Riccardo Bertoldi

Il libro di Riccardo Bertoldi in uscita il 4 ottobre, ha come protagonista Giulia, la ragazza ha avuto una relazione con Riccardo, ma la loro storia è naufragata. Dopo tre mesi l’uomo la ricontatta con un messaggio “Mi manchi, ti va un caffè?”. Giulia a questo punto deve decidere se scegliere il cuore e quindi rispondere al messaggio di Riccardo e dargli un’occasione oppure seguire la razionalità e pensare a sé stessa e a quello che davvero vuole invece, di seguire i desideri di Riccardo. In ogni caso la decisione di Giulia non vuol dire andare punto e a capo, ma andare punto e a cuore perché l’importante è scegliere la versione di sé stessi che amiamo di più.

Mercante di sogni di Sveva Casati Modigliani

Sveva Casati Modigliani ritorna il 4 ottobre con un nuovo romanzo ambientato a Milano. Un uomo si accascia a terra nella piazza centrale di Milano dopo essere stato colpito da un colpo di pistola, la vittima è Raimondo Clementi, il presidente della Borsa Valori. L’uomo riesce a salvarsi, ma l’accaduto stimola la curiosità di Giovanna Vitali una giornalista giovane e ambiziosa che non vede l’ora di scrivere una biografia su di lui. Raimondo da sempre schivo, accetta di raccontare il suo percorso lavorativo dagli studi all'Università Cattolica ai vertici di Piazza Affari, diventando il protagonista della storia italiana. Di contro il successo nel campo del lavoro si contrappone a una vita privata caratterizzata da un susseguirsi di passioni e drammi, fino a quando ha ritrovato Tilli, la donna della sua vita conosciuta da piccola, ma a cui si è riavvicinato solo da adulto.

Le strane storie di Fukiage di Banana Yoshimoto

Una delle più amate scrittrici giapponesi ritorna con un nuovo libro il 4 ottobre. La sua scrittura elegante e coinvolgente dà vita a due sorelle gemelle: Mimi e Kodachi cresciute nella cittadina di Fukiage. Le due ragazze hanno avuto un’infanzia difficile: in seguito a un incidente stradale il padre è morto mentre la madre è rimasta in coma e sono state cresciute da una coppia di amici dei genitori. Ora che hanno 18 anni hanno deciso di trasferirsi a Tokyo dove conducono una vita tranquilla seguendo le loro passioni. Improvvisamente Kodachi svanisce nel nulla e Mimi decide di andarla a cercare a Fukiage, qui incontra personaggi misteriosi, strane leggende sulla sua famiglia e su sé stessa. Con questo libro Banana Yoshimoto ci vuole far riflettere sui sentimenti e sulla voglia di migliorarci.

I lunghi coltelli di Irvine Welsh

Lo scrittore e drammaturgo britannico nel suo nuovo libro in uscita il 25 ottobre, ci riporta nella vita di Ray Lennox, l’ispettore che abbiamo conosciuto con Crime. L'uomo ora è a una svolta importante: sta per sposare Trudi, è riuscito a disintossicarsi dalla cocaina e sul lavoro potrebbe avere una promozione. Ma il passato torna a perseguitarlo, il serial killer che è riuscito ad arrestare non ha detto tutta la verità, inoltre, è tormentato da incubi legati alla sua infanzia. Nello stesso tempo è alle prese con una nuova indagine, un membro del parlamento britannico, Ritchie Gulliver, è stato ucciso a Edimburgo. Chi lo conosceva non si è stupito, l’uomo era vizioso, razzista e corrotto, mentre indaga ci sono altre vittime, tutti appartenenti alle alte sfere e tutti uccisi nello stesso modo. Le cose si complicano quando improvvisamente sparisce Fraser, il nipote di Lennox.

Il destino del guerriero di Bernard Cornwell

Il nuovo romanzo storico di Bernard Cornwell possiamo ritrovarlo in libreria dall’11 ottobre e ci racconta la storia di Lord Uhtred un abile condottiero il cui nome è leggendario perché è riuscito a conquistare la libertà del suo popolo e a proteggerlo. Ora vuole solo abbandonare il campo di battaglia e trascorrere il resto della sua vita nella sua amata Bebbanburg. La pace, però, è fragile e le divisioni sono sempre più pericolose e sa che in caso di guerra la sua fortezza in Northumbria sarà in pericolo. Uhtred non ha altra scelta che affrontare una delle battaglie più difficili della sua vita facendo scelte che potrebbero per sempre cambiare le sorti del conflitto.

Vite mie di Yari Selvetella

Il libro di Yari Selvetella, in libreria dall’11 ottobre, è un romanzo ricco di riflessioni sull’amore, sulla famiglia e sul rapporto con il tempo che passa affrontato con una scrittura nitida che prova a raccontarci l’essenza della vita. A volte, infatti, non basta un'intera esistenza per imparare ad amare! Questo è quello che pensa Claudio Prizio, l'uomo sta cercando di ricominciare da capo e chiede aiuto alla sua famiglia in grado di affrontare grandi dolori, costruire legami indissolubili e vivere momenti di profonda felicità. Claudio cerca sé stesso anche nella sua città: Roma in grado di stupirlo, ma nello stesso tempo lo stordisce costantemente, qui, infatti, si imbatte in persone che sembrano suoi simili e invece di aiutarlo lo trascinano in un gioco di confronti da cui è difficile sfuggire. Come fare a dimenticare il passato? A suggerirglielo è Roma che gli consegnerà le chiavi per liberare sé stesso e coloro che ama.

La setta di Camilla Läckberg

La regina dei thriller nord europei ci trasporta nuovamente con il suo nuovo romanzo in uscita il 18 ottobre in un mondo ad alta tensione. Ritroviamo Mina Dabiri alle prese con la scomparsa di un bambino sparito dalla scuola materna, la donna è costretta a chiedere aiuto al celebre mentalista Vincent Walder. L’uomo si rende conto che il caso ha delle analogie con uno avvenuto qualche anno prima che si è concluso con un epilogo drammatico. I due pensano che ci siano bambini in pericolo perché i rapimenti si susseguono seguendo uno schema ben preciso che richiama alla mente comportamenti tipici delle sette, inoltre, Mina e Vincent devono riuscire a trovare il colpevole senza soccombere ai ricordi e alle ombre del passato.

Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno di Benjamin Stevenson

Il romanzo di Benjamin Stevenson in libreria l’11 ottobre ha come protagonista Ernie Cunningham alle prese con una riunione di famiglia, in realtà alla donna non sono mai piaciute, soprattutto da quando ha denunciato il fratello Michael per aver sparato a un uomo. Questo gesto è stato vissuto come un affronto perché nella sua famiglia tutti hanno ucciso qualcuno! I Cunningham ora hanno deciso di riunirsi per festeggiare la scarcerazione di Michael in un resort di montagna, appena arrivati, però, viene rinvenuto un cadavere con le vie respiratorie ostruite come se fosse morto in un incendio, ma non riporta ustioni sul corpo. Inoltre, la famiglia rimane intrappolata nel resort a causa di una tempesta, Ernie sarà costretta a capire chi è il colpevole prima che tutti vengano uccisi.

La prova finale. Scholomance (Vol. 2) di Naomi Novik

Dopo il primo volume Scholomance – Lezioni pericolose, il 18 ottobre arriva il secondo capitolo ambientato sempre nella scuola di magia diversa da tutte quelle che possiamo immaginare. Galadriel "El" Higgins è finalmente arrivata all’ultimo anno e la prova finale è sempre più vicina. La ragazza vuole prendere il diploma e portare i suoi amici lontano da quella scuola per sfuggire al suo destino, ovvero cedere alla magia nera El, infatti, non ha nessuna intenzione di farsi sopraffare ed è pronta a resistere anche a costo della sua vita.

Promettimi che imparerai a nuotare di Tommaso Fusari

Il terzo romanzo di Tommaso Fusari in libreria il 18 ottobre è la storia di Alessandro, un ragazzo che ha un dono fuori dal comune: riesce a sentire il dolore degli altri guardandoli semplicemente negli occhi. Questo dolore, però, lo fa stare male, per questo ha deciso di avere accanto a sé solo la madre e il suo migliore amico Davide. La situazione cambia quando nella sua vita entra Claudia che ha sempre un vecchio walkman per ascoltare la sua musica preferita. La ragazza fa capire ad Alessandro che negli occhi degli altri non c’è solo buio, anche se con lei distante si rintana nuovamente in sé stesso, sul suo percorso incontra quattro persone in grado di cambiargli la vita. Greta è una ragazza di diciassette anni che sta affrontando l’adolescenza con un padre in carcere e una madre depressa, Julieth è vittima degli abusi del marito alcolizzato, Jay, il figlio di Julieth, è innamorato dei supereroi e Achille è un vedovo proprietario di un negozio di dischi. I quattro faranno capire ad Alessandro che se i muri da una parte proteggono dalla sofferenza dall’altro dividono le persone, l’unico modo per affrontare il dolore è imparare a nuotarci dentro.

