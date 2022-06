Libri giugno 2022: le novità più belle da leggere questa estate

Giugno è ormai arrivato e con le vacanze alle porte non resta che scegliere il libro da mettere in valigia. Le novità di questo mese sono tante, in grado di accontentare ogni gusto: da scrittori acclamati a interessanti novità, non vedremo l’ora di immergerci in avventure e storie mozzafiato.

Se oltre ai grandi classici non volete farvi sfuggire le ultime uscite in libreria, scopriamo i libri imperdibili di giugno 2022.

La Svedese di Giancarlo De Cataldo

Amiamo i gialli e siamo appassionati dei thriller di Giancarlo De Cataldo? Allora la nostra estate si tingerà di giallo con questo nuovo volume in uscita il 14 giugno. Sharon, detta Sharo è una ragazza di borgata: bionda, alta e sempre imbronciata! Il suo fascino attira gli uomini, infatti a vent’anni ha collezionato una serie di lavori precari che ha dovuto abbandonare a causa delle avances dei capi. La ragazza vive nella periferia di Roma con la madre invalida e il suo destino cambia quando porta a termine una consegna per conto del fidanzato. Da quel momento Sharo, conosciuta nell’ambiente come la Svedese, inizia la sua ascesa criminale: ormai tutti la guardano con rispetto, timore e odio.

Come vento cucito alla terra di Ilaria Tuti

Se vogliamo immergerci in un romanzo storico, questa estate non possiamo rinunciare al volume di Ilaria Tuti in uscita il 7 giugno. La storia ambientata nella Londra del 1914 ci porta nel mondo delle donne chirurgo che, però, non potevano operare la professione nella capitale inglese. Tra queste c’è Cate, una donna di origine italiana, durante una notte riceve un invito inatteso: trasferirsi in Francia e aprire un ospedale di guerra gestito interamente da donne. Cate decide di accettare l’invito, nonostante sia costretta a lasciare la figlia a Londra. Gli inizi non sono semplici i soldati non si fidano di loro, spesso le osteggiano, entrano nel loro ospedale convinti di non avere speranza e invece, ogni volta queste donne hanno la loro riabilitazione e il loro riscatto.

Manuale per signorine in cerca di un marito (ricco) di Sophie Irwin

Tra i romanzi rosa da mettere in valigia c’è quello di Sophie Irwin in uscita il 7 giugno. La protagonista è Kitty, una donna ironica e molto moderna per l’epoca (siamo nel 1818) che ci conquisterà e ci farà divertire. La ragazza ha bisogno di un marito, perché nell’epoca in cui vive, solo gli uomini possono accumulare ricchezze. Lei e le sue sorelle stanno andando verso la rovina sicura, perché a causa dei debiti di gioco del padre non hanno più soldi, inoltre Kitty è stata lasciata dal suo fidanzato tre mesi prima delle nozze. La ragazza non si scoraggia e decide di fare il suo debutto in società durante la Stagione londinese: ha solo dodici settimane per incontrare un uomo ricco in grado di salvare le sorti della famiglia. Il destino di Kitty incrocia quello di Lord Radcliffe che la vede per quello che è: una cacciatrice di fortune per questo è determinato a mandare all’aria i suoi piani a tutti i costi, ma il destino ha altri progetti.

La psicologa di B. A. Paris

La combo perfetta per un’estate da brividi è il thriller in chiave psicologica di B.A. Paris! Alice finalmente riesce ad acquistare la sua casa dei sogni, in un quartiere residenziale dove tutti conoscono tutti e le facciate sono curate. La casa acquistata a un prezzo vantaggioso in realtà nasconde un segreto: due anni prima l’ex proprietaria era stata uccisa tra quelle mura. Inizialmente è turbata, ma poi decide di conoscere meglio la donna che abitava nel suo appartamento, rivolgendosi ai vicini che improvvisamente si chiudono in un silenzio ostinato. A peggiorare la situazione, improvvisamente nell’appartamento iniziano a succedere cose strane, come finestre chiuse che si aprono e la strana sensazione di essere sempre osservata. Alice capisce che in quella comunità apparentemente perfetta, si nascondono segreti che è meglio non rivelare.

La città degli specchi. The passage (Vol. 3) di Justin Cronin

Tra i libri fantasy in uscita a giugno non possiamo farci sfuggire il terzo volume della saga creata da Justin Cronin in uscita il 22 giugno. I dodici sono stati sconfitti e con loro anche il regno delle tenebre che aveva conquistato la terra. I sopravvissuti, pur avendo tanti dubbi, sono pieni di speranza e pronti a ricostruire una nuova società. La loro felicità è solo illusoria, in una metropoli lontano da loro c’è il Paziente Zero, ovvero il Padre dei Dodici, che cova rancore e odio per la sua vita da umano andata in frantumi. La sua vendetta sarà compiuta solo quando riuscirà a eliminare Amy, la Ragazza del Nulla che si è ribellata al suo volere.

Il Duca di Matteo Melchiorre

Furia del potere, leggi della natura e libertà individuale, questi sono gli ingredienti del libro di Matteo Melchiorrre che ci porteranno a riflettere su quanto siamo realmente fedeli all’idea di noi stessi e a interrogarci continuamente su casa fare per prendere in mano il nostro destino. Il libro ha come protagonista “il Duca”, come viene scherzosamente chiamato in paese, l’ultimo erede dei Cimamonte, una dinastia decaduta, che ha deciso di ritirarsi nella villa appartenuta alla famiglia circondato dalla quiete del posto. Un giorno questa tranquillità viene interrotta dall’arrivo di Nelso, il ragazzo appena sceso dalla montagna, vuole avvertire l'uomo che gli stanno rubando seicento quintali di legname. La notizia sconvolge il Duca che non accetta di essere derubato spinto anche dalla smania di possesso e dal sangue dei Cimamonte che gli scorre nelle vene.

I miei giorni alla libreria Morisaki di Satoshi Yagisawa

Questo volume è perfetto se siamo amanti dei libri, perché racconta la storia della forza dei libri e di Tatako una ragazza ormai delusa dalla vita e dai sentimenti. La donna è stata lasciata dal suo fidanzato innamorato di un’altra donna. Ad aiutarla in un momento così difficile arriva l’eccentrico zio Satoru, l'uomo le offre di trasferirsi nell’appartamento al primo piano della libreria gestita dalla loro famiglia da tre generazioni: il negozio si trova in un quartiere interamente dedicato ai libri, lontano dal caos della metropoli. Nonostante non sia interessata ai volumi e non conosca molti autori, si trova catapultata in questo mondo in cui è alle prese con clienti e lunghe discussioni sulla letteratura moderna. Sarà l’incontro con un ragazzo timido e le rivelazioni sul passato di Satoru che spingeranno Tatako a imparare un nuovo modo di comunicare senza paura del confronto.

Colibrì Salamandra di Jeff Vandermeer

Il libro di Jeff Vandermeer in uscita il 7 giugno, ci permette di avere uno sguardo completo sulla contemporaneità: cambiamenti climatici e il rapporto difficile con la natura sono inseriti all'interno di trame avvincenti. Jane Smith un’analista specializzata in cybersecurity è la protagonista del libro. La donna una mattina riceve una busta anonima mentre fa colazione nel suo bar preferito. La lettera senza mittente contiene all’interno una chiave e un indirizzo. Incuriosita dallo strano regalo, decide di andare all’indirizzo presente nella busta e si trova davanti a un magazzino. Qui al numero 7 si imbatte in una scatola con all’interno un colibrì imbalsamato e un biglietto con su scritto «Colibri... Salamandra. Silvina». La Salamandra scatena in lei ricordi legati all’infanzia e al fratello che non c’è più, che la spingeranno a cercare delle risposte.

Zero gravity di Woody Allen

Regista apprezzatissimo e romanziere incredibile, tutte le opere di Woody Allen sono caratterizzati a un humor che lo contraddistingue. Anche nel nuovo romanzo possiamo ritrovare i tratti caratteristici del suo lavoro, pronto a farci ridere, ma anche riflettere. Allen, infatti, parla di galline annoiate, della vita di lussuosa e frenetica di Manhattan, delle riunioni nel Club degli Esploratori e dello sfarzo di Hollywood.

Il codice Rose di Kate Quinn

Se amiamo leggere, ma anche le serie tv allora non possiamo non leggere questo libro in attesa che arrivi sul piccolo schermo! La storia ambientata durante la Seconda Guerra mondiale ha come protagoniste tre amiche: Osla, Mabel e Beth. A causa del conflitto si allontanano fino a quando dopo tre anni dall’inizio della guerra, Osla riceve un messaggio senza mittente. La ragazza capisce subito chi glielo ha mandato e per questo non può ignorarlo: il biglietto è la conferma di un sospetto che Beth nutriva dall’inizio delle ostilità e che le è costato il manicomio. Osla decide di contattare Mabel, anche se non si erano lasciate bene, per riuscire a fermare gli eventi, pericolosi non solo per loro, ma per tutta l’umanità.

