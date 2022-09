Settembre è tempo di libri: le ultime uscite in previsione dell’autunno

Ogni mese dell’anno è perfetto per concedersi un bel libro e immedesimarsi nei personaggi e nelle trame: settembre non è da meno, l’estate vive la sua ultima fase, ma le giornate sono ancora lunghe e invogliano a sfogliare una pagina dopo l’altra, il tutto accompagnato dal primo fresco.

Se vuoi iniziare a compilare la lista dei titoli che dovrai assolutamente “divorare” in previsione dell’autunno, ti diamo noi qualche idea da cui trarre ispirazione.

Fairy tale di Stephen King

Dal 6 settembre torna in libreria Stephen King con una nuova e affascinante storia in cui il bene e male si contendono la vittoria. Il protagonista è Charlie un diciassettenne normale, appassionato di sport come il baseball e il football. La sua vita apparentemente tranquilla, è segnata dalla morte della madre in un incidente quando aveva solo 7 anni e da un padre incapace di reagire al dolore e che ha preferito rifugiarsi nell’alcool. Il ragazzo un giorno si imbatte in Howard un vecchio che vive solo con il suo cane Radar in una casa isolata sulla collina, chiamata dai vicini “la casa di Psycho”. Howard ha un infortunio, Charlie lo soccorre e inizia anche a prendersi cura di Radar. Tra i due nasce un rapporto di fiducia e stima, tanto che in punto di morte Howard lascia a Charlie una cassetta in cui è racchiuso un segreto che ha tenuto per sé tutta la vita: il capanno sul retro (sempre chiuso a chiave), contiene al suo interno la porta d’accesso per un mondo parallelo in cui il Bene e il Male combattono una battaglia da cui dipendono le sorti del mondo. Charlie e Radar si troveranno protagonisti loro malgrado di questo mondo.

L'età dell’entusiasmo di Angela Terzani Staude

Il giornalista e scrittore Tiziano Terzani in questo libro in uscita il 6 settembre, viene raccontato dalla moglie Angela attraverso una lunga storia d’amore durata quarant’anni. Il loro rapporto è cresciuto giorno dopo giorno superando difficoltà personali, problemi, sentimenti e la costante ricerca dei valori. I due si incontrano per la prima volta a Firenze, è il 1957 e Angela a casa di una sua amica conosce un giovane che le racconta di un suo viaggio in autostop e del lavoro come cameriere in Louisiana per pagarsi un viaggio a Parigi. Angela condivide con quel ragazzo la passione per la politica e per la scoperta, infatti, trascorrono i primi anni della loro relazione in giro per il mondo, partecipando attivamente alla vita politica del posto. Dopo la nascita del figlio Folco si stabiliscono per un periodo a Milano, è solo dopo l’arrivo di Saskia che Tiziano diventa giornalista e corrispondente dall’Asia dove si trasferisce con tutta la famiglia. Sono anni in cui vanno alla scoperta del mondo sempre spinti dalle passioni e dalla voglia di trovare risposta alle domande che costantemente si sono posti.

Ruination. Un romanzo di League of Legends di Anthony Reynolds

Se sei appassionato del popolare videogioco League of Legends, questo libro in uscita il 6 settembre racchiude al suo interno un racconto epico all’insegna della magia, degli intrighi e delle avventure. La storia è ambientata a Camavor, qui i cavalieri imperiali lasciano al loro passaggio solo morte e distruzione. La guerriera Kalista è stanca di questa situazione e vorrebbe dare al suo popolo un regno diverso, l’occasione le si presenta quando sale al trono lo zio Viego, un uomo egoista, vanesio e per questo facilmente manipolabile. Kalista diventa sua consigliera personale, quindi è libera di invertire la rotta, fino a quando avviene una tragedia. Un uomo entra nella corte e infetta la moglie di Viego con un virus per il quale non c’è cura. L’uomo accecato dal dolore e dalla paura di perdere per sempre l’amore della sua vita, rischia di trascinare il regno alla deriva. Kalista per scongiurare il pericolo scopre che nelle lontane Isole Benedette c’è la cura per l’imperatrice, quindi decide di affrontare il pericoloso viaggio. Una volta arrivata trova davanti a sé un guardiano in cerca di vendetta, Kalista a quel punto deve compiere una scelta: rimanere fedele allo zio o fare la cosa giusta per salvare il mondo.

Matrix di Lauren Groff

In libreria il 7 settembre una storia tutta al femminile in cui si mostra le difficoltà di rimanere al potere e il prezzo da pagare. Marie è una ragazza sola, che vive nell’Inghilterra del dodicesimo secolo, innamorata (di un amore mistico) della regina Eleonora d’Aquila che l’ha bandita dal regno. Figlia illegittima di un re, Marie è colta e appassionata, ma tutto questo non le risparmia un destino all’interno di un convento di clausura. La ragazza si scontra con un ambiente mal ridotto, abitato da donne sole e indispettite dall’isolamento, però, nonostante le difficoltà l'abbazia rimane un punto di riferimento per il contado. Marie intravede in questo la possibilità di conquistare il potere, quindi prende le redini in mano e trasforma quel luogo isolato in un posto pieno di energie in cui ognuna ha il suo ruolo e può brillare per le sue capacità. All’esterno, però, nascono le prime invidie e Marie si rende conto che per mantenere il potere si deve pagare un prezzo alto.

Come tigri nella neve di Juhea Kim

Il libro di Juhea Kim in uscita il 13 settembre, è ambientato nella Corea del 1917, in cui fame e disperazione spingono un cacciatore ad andare alla ricerca di cibo per sfamare i suoi figli. L’uomo incontra sul suo cammino gli ufficiali giapponesi smarriti tra le montagne e una tigre, il cacciatore si trova davanti a un bivio: salvare gli uomini o prendere la preda per sfamare la famiglia? L'uomo alla fine decide di mettere in fuga l’animale, una decisione che avrà delle ripercussioni gravi sulla sua famiglia. Per far fronte alla povertà, infatti, la figlia Jade di soli 10 anni viene venduta a una casa di cortigiane. La bambina sfrutta la situazione a proprio vantaggio, capisce che solo le donne più belle e raffinate possono comprare la loro libertà e si impegna per conquistarla fino a quando a causa di una tragedia nella casa, è costretta a trasferirsi a Seul. Dall’altra parte c’è Jung-ho un ragazzo che dopo la morte del padre deve lasciare il villaggio di cacciatori e si trasferisce nella capitale dove vive di furti e sotterfugi. Sarà l’incontro con Jade che lo spingerà a voler diventare un uomo degno di lei. Prima si fa strada nella malavita, poi nel mondo della politica rischiando tutto pur di poter conquistare la ragazza.

Bersaglio di James Patterson

Il 14 settembre ritorna in libreria Alex Cross, il personaggio creato da James Patterson questa volta alle prese con un incarico così importante da cui dipende la sopravvivenza di tutta la nazione. La presidente degli Stati Uniti è morta, l'avvenimento ha scosso la nazione che si trova a fronteggiare anche l’assassinio dell’influente senatrice della California Elizabeth Walker per mano di un cecchino. Il nuovo presidente incarica Alex Cross di partecipare alle indagini con l’FBI per catturare il killer più ricercato d’America. Il detective dopo una serie di avvenimenti che generano ancora più caos nel governo e nella popolazione, ha il sospetto che l’attacco alla senatrice è solo l’inizio di un attacco più ampio alla nazione. Alex Cross quindi fa di tutto per sventare la minaccia che potrebbe mettere in ginocchio gli Stati Uniti.

M. Gli ultimi giorni dell’Europa di Antonio Scurati

Scurati, autore e vincitore del Premio Strega con “M.Il figlio del secolo”, in cui racconta dell'ascesa di Mussolini, da politico poco conosciuto a Duce e dopo il secondo capitolo "M - L'uomo della provvidenza", dove narra il consolidamento del regime, l'inizio del Ventennio e il delitto Matteotti, torna il 14 settembre con un nuovo libro ambientato nel triennio 1938-40. In quegli anni l’Italia si allea alla Germania e promulga le leggi razziali, in un’Europa in balia delle barbarie e dei totalitarismi. Il 3 maggio del 1938 Mussolini con Vittorio Emanuele III e Ciano, attendono il convoglio su cui si trova Hitler con i suoi gendarmi per visitare Roma, Napoli e Firenze. Mussolini, consapevole di avere nelle mani una nazione impreparata alla guerra si illude di poter influenzare le scelte di Hitler, una convinzione errata che poi lo porterà a tenere il discorso alla finestra di Palazzo Venezia per annunciare al mondo l'entrata in guerra dell'Italia.

Mio marito di Maud Ventura

Se hai voglia di leggere un noir intriso di humor allora non puoi perderti il romanzo in uscita il 13 settembre in cui la protagonista è una donna ancora innamoratissima del marito dopo 15 anni di matrimonio. I due all’apparenza sembrano felici, hanno due figli e sono benvoluti da tutti, in realtà la donna nel privato ha una passione morbosa nei confronti del marito, che al contrario è molto più distaccato. Convinta che l'uomo non la ami più, inizia a spiarlo e a controllarlo per avere le prove dei suoi sospetti, sottoponendolo a una serie di inganni e tentazioni.

Stupore di Zeruya Shalev

Legami familiari, sensi di colpa e la storia della fondazione di Israele: sono questi gli ingredienti del romanzo di Zeruya Shalev in libreria il 6 settembre. Atara è un architetto, madre di due figli con una vita sentimentale burrascosa e dopo la morte del padre, un uomo autoritario, decide di andare alla ricerca del suo passato. Durante le indagini si imbatte nella prima moglie dell’uomo Rechel, una donna di quasi cento anni che le racconta di come lei e il marito da giovani avevano preso parte alla resistenza contro gli inglesi prima della fondazione dello Stato d’Israele. L’incontro, i racconti e i silenzi tra le due donne cambieranno per sempre le loro vite.

Regno di carne e fuoco. Blood and ash di Jennifer L. Armentrout

Jennifer L. Armentrout torna in libreria il 6 settembre con il secondo capitolo della saga fantasy Regno di carne e fuoco. Poppy improvvisamente vede tutte le sue certezze crollare: tutto quello in cui aveva creduto, compreso l’uomo di è innamorata, l’hanno tradita. L’unica cosa che le rimane è affrontare e sconfiggere l’Oscuro, ovvero l’uomo più pericoloso: il Principe di Atlantia. Per farlo ha bisogno di Casteel Da’Neer un uomo dai mille volti, capace di sedurre con le sue bugie. Poppy sa di non dover cedere alle sue parole perché ha bisogno di lui per ritrovare suo fratello Ian. Nel frattempo la guerra è sempre più vicina, la ragazza è in pericolo perché il re la vuole usare per mandare un messaggio al regno rivale, i Caduti la vogliono morta e i Wolven sono sempre più imprevedibili.

