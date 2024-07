“Holmes and Moriarty”, il grande ritorno di Sherlock Holmes con un nuovo romanzo

L’iconico cappello, la pipa e l’immancabile violino. Sono questi i primi dettagli che vengono in mente quando si pensa a Sherlock Holmes, uno dei personaggi più famosi in assoluto della storia della letteratura mondiale. Tante generazioni si sono letteralmente innamorate delle avventure partorite dal genio di Arthur Conan Doyle, cominciate nel lontano 1887. Chi pensa che la saga sia terminata nel 1927 con l’ultima storia pubblicata (“Il taccuino di Sherlock Holmes) si sbaglia di grosso, perché l’infallibile investigatore è pronto a tornare con un’avventura nuova di zecca.

Di cosa parla il nuovo romanzo di Sherlock Holmes

I discendenti dello scrittore scozzese hanno individuato in Gareth Rubin, romanziere e giornalista inglese, la persona più adatta per il nuovo romanzo dedicato a Holmes. Il libro, il cui titolo è ”Holmes and Moriarty”, uscirà il prossimo 12 settembre in 20 nazioni (tra cui ovviamente il Regno Unito) e sarà edito da Simon & Schuster. La notizia non poteva non attirare grande clamore. Rubin ha deciso di puntare su un personaggio ben preciso, il professor James Moriarty: genio del male, è l’antagonista per eccellenza di Sherlock Holmes, tanto è vero che le sue imprese criminali sono state sempre prontamente fatte fallire dall’investigatore. Il romanzo è ambientato a Londra, per la precisione nel 1903. Holmes e il suo fidato collaboratore Watson vengono contattati da un attore, George Reynolds, intenzionato a scoprire per quale motivo nelle sue rappresentazioni teatrali ci siano sempre le stesse persone, opportunamente travestite. La storia si intreccia in maniera sorprendente e incredibile con quella che coinvolge in prima persona Moriarty, tanto è vero che i due acerrimi rivali sono costretti a fronteggiare lo stesso nemico.

Futuri personaggi da sviluppare

L’obiettivo dei discendenti di Conan Doyle è stato quello di mettere in luce le potenzialità di altri personaggi “secondari” creati dal loro illustre antenato. Rubin è stato coinvolto per la sua grande capacità di descrivere proprio questi personaggi, a partire dal professor Challenger e passando per il colonnello Sebastian Moran. Quest’ultimo, poi, potrebbe diventare presto protagonista di una serie a parte e che dovrebbe promettere bene. Intanto, tra meno di due mesi la grande curiosità di chi ha amato e continua ad amare le avventure di Sherlock Holmes verrà soddisfatta con un libro già molto atteso.