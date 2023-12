In cerca di un bel libro da mettere sotto l’albero? I titoli più appassionanti di Natale

Come ogni anno a dicembre arriva il momento di cercare i regali di Natale e non c’è niente di meglio che mettere sotto l’albero un bel libro. Storie e avventure sono un modo per ritagliarsi un momento di svago e per immergersi in mondi del tutto nuovi. Fortunatamente il 2023 con le sue numerose uscite permette di avere tanti spunti in base ai gusti del destinatario del regalo. Scopriamo insieme qualche idea da cui farsi ispirare.

Romanzi

I romanzi sono l’alternativa ideale se la persona a cui volete fare un bel pensiero ama leggere, ma non ne conoscete bene i gusti. Inoltre, è un modo per approfondire nuovi autori.

Tutto è qui per te di Fabio Volo

Una storia coinvolgente che colpisce il lettore. Il protagonista Luca è un uomo che ama le sorprese e le riesce anche a organizzare bene. Un giorno viene invitato a Parigi per un weekend e l’incontro casuale con la sua ex fidanzata lo spinge a riflettere sul proprio passato lasciandosi lo spiraglio per un nuovo inizio.

Felicità® di Will Ferguson

Nel libro riedito di Will Ferguson il protagonista è uno scrittore canadese Edwin, un editor che deve leggere e valutare numerosi manoscritti. Alcuni sono proposte assurde come "Quello che ho imparato sulla montagna”, un libro di auto-aiuto improponibile in qualsiasi riunione di redazione. Edwin lo promuove ugualmente sicuro che il libro verrà rifiutato, in realtà deve ricredersi perché si trasforma in un bestseller e il manuale funziona davvero. Mentre le persone diventano felici, le industrie falliscono ed Edwin capisce che deve salvare il mondo.

Gialli e horror

Se avete un amico o un parente appassionati di gialli e del genere horror ci sono diversi titoli carichi di suspense, colpi di scena e situazioni ad alta tensione.

La verità di Maria di Glenn Cooper

Il libro è ambientato nell’Egitto del 69 d.C, una donna sta scappando da alcuni uomini che vorrebbero catturarla per metterla a tacere, ma fortunatamente in suo aiuto arriva Lia che farebbe di tutto per proteggere la storia della “fuggitiva”. Nell’Egitto di oggi, Samia ruba dagli archivi del Museo del Cairo una maschera funeraria risalente al I secolo d.C. per poterla vendere e pagare le medicine alla sorella. Quando sta per cederla si accorge che la maschera è realizzata in papiro e ha all’interno una scritta. La ragazza decide di chiamare Cal Donovan, suo ex professore di archeologia, e gli rivela quanto scoperto, ma a poche ore da quella telefonata Samia scompare e a Cal farà di tutto per ritrovarla.

Madre d’ossa di Ilaria Tuti

Ilaria Tuti ha pubblicato un nuovo episodio della vita di Teresa Battaglia che questa volta dovrà affrontare una sfida davvero complicata. Il nemico è la sua memoria, lo sa lei e lo sanno anche i suoi colleghi, in particolare Massimo Marini. L’uomo che le è stato sempre accanto dovrà fare i conti con una terribile scoperta: dopo una chiamata anonima giunge sulla scena di un delitto e qui fa una scoperta sconcertante. Teresa è sul posto e tiene tra le braccia il cadavere di un ragazzo, la donna non dovrebbe trovarsi lì e soprattutto ha inquinato le prove.

Holly di Stephen King

Il re dell’horror è uno degli autori più amati dagli appassionati del genere e anche questa volta non delude i suoi fan. La protagonista del romanzo è Penny Dahl una donna alla disperata ricerca della figlia scomparsa, che decide di rivolgersi all’agenzia Finders Keepers. Inizialmente Holly Gibney è restia perché ha una serie di questioni personali da risolvere, ma l’incontro con un’anziana coppia che vive vicino a casa sua e la consapevolezza che la stessa nasconde un mistero legato alla scomparsa della ragazza, la spingono ad accettare il caso.

Libri di cucina

I libri di cucina negli ultimi anni, hanno conquistato un posto nella libreria degli appassionati del genere e il Natale è l’occasione giusta per dare uno spunto in più a chi ama trascorrere il tempo libero dietro ai fornelli.

Il libro d'oro di Benedetta Rossi

È uno dei personaggi televisivi e del web più amati: Benedetta Rossi, con la sua cucina semplice e alla portata di tutti rimane una delle cuoche preferite d’Italia. Con questo libro potrete avere tutte le sue ricette più amate e qualche novità in un unico volume per sperimentare tanti nuovi piatti.

Fumetti

Non solo per i più piccoli, i fumetti e le graphic novel sono trovano sempre nuovi appassionati perché raccontano storie avvincenti corredate da bellissimi disegni.

Zerocalcare. Animation art book

Se la persona a cui volete fare il regalo di Natale adora Zerocalcare e possiede tutti i sui titoli, allora è arrivato il momento di regalargli questo volume. Il libro è un dietro le quinte degli ultimi anni dell’artista romano corredato da materiali inediti come bozzetti, disegni preparatori e foto. Inoltre, sono incluse anche interviste a personaggi chiave delle serie tv "Strappare lungo i bordi" e "Questo mondo non mi renderà cattivo”.

Storia

Mondi ed epopee passate rivivono attraverso le pagine dei libri di storia rivelando episodi inediti e avvincenti.

All’arme! All’arme! I priori fanno carne! di Alessandro Barbero

Storico e appassionato di storia, Alessandro Barbero ha una scrittura coinvolgente che si conferma tale anche in questo volume. Questa volta il divulgatore approfondisce le rivolte popolari, in particolare quelle del Trecento, che hanno sconvolto le società del passato. Considerate da molti un fallimento, in realtà hanno permesso ai rivoltosi di perseguire sempre degli ben obiettivi precisi.

Biografie

Sono storie e aneddoti che permettono di conoscere qualcosa di più su un personaggio pubblico o fare una piacevole scoperta.

«Friends», amanti e la Cosa Terribile di Matthew Perry

Da poco scomparso Matthew Perry è stato uno degli attori più amati di sempre per la sua simpatia travolgente che ha reso indimenticabile il personaggio di Chandler. Se la persona a cui volete fare il regalo di Natale è stato, ed è ancora un appassionato della serie tv Friends questo è il regalo perfetto perché l’attore si mette a nudo e rivela tutte le difficoltà e le debolezze che ha dovuto affrontare e superare nel corso della vita.

Young Adult

Un’idea regalo interessante per i ragazzi e gli adolescenti sono i libri Young Adult con storie in cui si affrontano problemi e difficoltà legati alla loro età.

Twisted hate di Ana Huang

Ana Huang è un’autrice statunitense conosciuta per la saga Twisted diventata famosa dopo il passaparola sui social. In seguito all’uscita di Twisted Love, Twisted Games, il terzo capitolo si intitola Twisted Hate. Come è tipico della scrittura della Huang, anche in questo volume ogni capitolo è autoconclusivo e quindi si può leggere in modo indipendente. Inoltre al suo interno si intrecciano relazioni tra giovani e amori tormentati.

