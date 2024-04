Il nuovo ed emozionante libro postumo di Michela Murgia: “Ricordatemi come vi pare”

A quasi un anno dalla sua scomparsa avvenuta il 10 agosto 2023 Michela Murgia torna in libreria con un nuovo libro postumo. Dopo “Dare la vita” arriva il 30 aprile “Ricordatemi come vi pare” in cui vengono toccati temi attuali e importanti che si riferiscono alla storia della politica italiana.

Mentre in “Dare la vita” si affronta la genitorialità sotto differenti punti di vista come la gestazione per conto di altri, la maternità e ogni tipo di famiglia, nel secondo libro postumo si avverte la voglia di Michela Murgia di raccontarsi e mettere in campo il suo spirito critico.

“Ricordatemi come vi pare” è nato da una serie di registrazioni insieme a Beppe Cottafavi che deciso di trascrivere l’intervista fatta alla scrittrice poche settimane prima della sua morte. Accanto a loro c’è anche Alessandro Giammei che ha curato l’intera opera integrandola con altri concetti esposti dalla stessa Murgia in altre interviste e quattro racconti ritrovati che l’autrice ha scelto e indicato tra un ricordo e l’altro. Quello che ne esce è una Michela Murgia che ripercorre gli ultimi anni della sua vita anche da un punto di vista politico, affrontando argomenti come il femminismo e la letteratura. A questo si aggiunge anche la tematica del potere analizzando l’evoluzione della destra attraverso la Lega Nord, Umberto Bossi e Giorgia Meloni.

Una personalità forte e intensa come si evince da un estratto inedito pubblicato da La Repubblica “Come siamo arrivati a questo punto così, di colpo? È la domanda a cui ho cercato di dare una risposta in una serie di stories di Instagram, nelle quali ho ripercorso gli ultimi trent’anni di storia italiana per spiegare come si è arrivati a un ‘nuovo fascismo’. Rileggiamole e intessiamole insieme. Ministri che parlano di razza, controllo dei corpi delle donne, diritti tolti alle minoranze, politiche xenofobe, contestanti schedate dalla Digos, epurazioni nel sistema culturale e d’informazione: ecco l’elenco che ho stilato per sintetizzare la cronaca politica da maggio scorso. La questione è che non ci siamo arrivati di colpo. È una deriva che molti avevano già previsto negli scorsi decenni. Lo stato delle cose attuali era prevedibile da anni e ci sono state voci che lo hanno fatto, partendo da eventi enormi o piccolissimi, ma tutti rivelatori di questo nuovo fascismo.”

“Ricordatemi come vi pare” è un libro intenso che ci restituisce una Michela Murgia sempre differente con tanti aspetti ma soprattutto ci racconta di come una ragazza di provincia destinata a leggere il Vangelo e a sopravvivere, abbia deciso di cambiare il mondo e di andare alla ricerca della felicità.