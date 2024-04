Le novità e i libri da leggere assolutamente ad aprile 2024

L’inizio della primavera porta con sé giornate soleggiate, temperature più miti e tantissime nuove uscite in libreria. Sì, perché questo è il mese in cui potete concedervi un po’ di relax all’aperto accompagnati dal vostro autore preferito. Scopriamo insieme i titoli che vi faranno compagnia per tutto il mese.

Città in rovine di Don Winslow

Danny Ryan è un ricco uomo d’affari. Nel suo passato ci sono un lavoro da operaio portuale e problemi con la legge, perché appartiene a una famiglia della mafia irlandese. La sua vita non potrebbe andare meglio: è un magnate dei casinò di Las Vegas, è socio silente di un gruppo che possiede hotel e ha un bambino che adora. La sua ambizione lo spinge ad acquistare un lotto di terra per costruire un resort, ma questa operazione immobiliare lo porta a scatenare una guerra contro i broker del settore. Non sono gli unici a volerlo fermare, Danny deve fronteggiare anche un’agente dell’FBI che vuole vendicarsi e il proprietario di un casinò rivale. La situazione si complica ancora di più quando arrivano vecchi amici dal suo passato pronti a prendersi tutto quello che ha costruito. Danny, sarà costretto a fare ricorso a quell’uomo spietato che un tempo era e che pensava di aver seppellito.

Trudy di Massimo Carlotto

Il filo conduttore del nuovo romanzo di Massimo Carlotto è un intrigo di potere in cui i protagonisti sono Gianantonio Farina, un ex commissario ai vertici di un’agenzia di security e una donna Ludovica che si trova alle prese con la scomparsa di suo marito uno dei più importanti commercialisti di Lecco. In realtà né lei né la polizia hanno voglia di cercarlo. C’è qualcuno che invece vuole sapere che fine ha fatto il commercialista tanto da rivolgersi all'agenzia di Gianantonio responsabile delle indagini non autorizzate.

Ophélie si vendica di Michel Bussi

Ophélie a sette anni ha visto il padre uccidere la madre che si sarebbe potuta salvare se solo l’uomo presente quel giorno avesse fatto qualcosa. Dopo quell’avvenimento Ophélie cresce in un centro accoglienza. Diventa un’adolescente ribelle con un unico obiettivo: trovare tutti i testimoni per arrivare alla verità e vendicare sua madre.

Tress del mare smeraldo di Brandon Sanderson

Tress vive su un’isola sperduta circondata da un oceano in cui piovono dal cielo le spore di una gigantesca luna. Tress ha una vita tranquilla: colleziona le tazze che le portano i marinai di passaggio e ascolta le storie del suo amico Charlie. La sua vita viene sconvolta nel momento in cui il padre di Charlie e duca dell’isola, decide di intraprendere un viaggio con il figlio per trovargli una sposa. La ragazza allora decide di imbarcarsi clandestinamente su una nave, anche perché il suo intento è trovare la Fattucchiera del Mare Mezzanotte. Da quel momento la sua esistenza si arricchisce di avventure e esperienze che non avrebbe mai pensato di vivere.

L’isola e il tempo di Claudia Lanteri

Verso la fine degli anni Cinquanta in un’isola di fronte alla ‘Mpidusa la vita scorre tranquilla. I pochi abitanti sono dediti al lavoro, fino a quando a bordo di una barca arrivano due persone, un uomo e la moglie morta. A causa di un incendio la loro barca è andata distrutta e nel naufragio hanno perso la vita anche i coniugi Domoculta e i loro tre bambini. Mentre il maresciallo apre un’inchiesta (che vuole archiviare presto) il tredicenne Nonò inizia a indagare ma ben presto si rende conto che la storia è più complicata di quello che appare.

L'impero dei dannati di Jay Kristoff

Nel secondo volume del libro di Jay Kristoff ritroviamo il protagonista Gabriel de León che dopo aver salvato il Santo Graal si trova impotente davanti alla possibilità di fermare la notte senza fine. Gabriel decide di non arrendersi e di trovare una soluzione. Durante il suo viaggio si troverà ad affrontare una serie di pericoli e rimarrà coinvolto in diversi intrighi che metteranno a repentaglio la sua vita.

L’abbandono di Valentina Durante

Anna è una donna di trentotto anni, che si trova alle prese con il divorzio dal marito e con la carriera da copywriter freelance in stand-by. Inoltre, è tornata a vivere con il padre, un ex insegnate ipocondriaco. Proprio in quella casa in cui è cresciuta ora si trova alle prese con ricordi opprimenti, in particolare rivive il rapporto brutale con il fratello Stefano, intelligente e narcisista. Il peso di quel passato emerge con forza quando una sera decide di invitare a cena proprio il fratello nel tentativo di riconciliarsi.

La nave nera di Nicola Pugliese

La protagonista degli otto racconti che compongono il libro è una misteriosa nave nera che approda nel Golfo di Napoli. Nel momento in cui appare tutto diventa misterioso: i giornali profetizzano la morte di chi li legge, alcuni sono convinti addirittura di averla vista levitare sull’acqua. Nel libro la rete cittadina si mischia a una rete onirica in cui quello che fa da guida è la paura della fine. Proprio questo mistero è la forza che rende il romanzo unico.

Marguerite mon amour di Federica Lauto

Enrica è una ragazza di trent’anni che dopo aver lasciato l’università ha deciso di lavorare in un supermercato, ma sogna di diventare una scrittrice. Un giorno ha l’occasione della sua vita: le viene offerta la possibilità di scrivere un libro sulla sua scrittrice preferita Marguerite Duras e avrà a disposizione solo tre mesi. Accompagnata dal fantasma della Duras, in cerca di un quaderno perduto, Enrica intraprende un viaggio dal Vietnam a Parigi e tutti i luoghi che hanno avuto un peso nella vita dell'autrice.

Ancora di Maria Sole Tognazzi

La vita di Lea ogni giorno inizia con il fischio del treno che guarda dalla finestra. La donna ha sia un marito che un amante e li ama entrambi. Nel frattempo sul treno si trova Pierre, che non si separa mai dal suo diario pieno di biglietti e cartoline e in particolare la foto di una ragazza che lo riporta indietro nel tempo. Oltre loro due nel romanzo viene raccontata la storia di Rita arrivata in stazione di notte per attendere una persona che non è mai arrivata.

