Tante nuove storie e racconti in arrivo: i romanzi in uscita a febbraio

Per superare il freddo e le giornate invernali cosa c’è di meglio se non un bel libro? Febbraio è il momento giusto per leggere e perdersi tra le pagine di un romanzo, il mese più corto dell’anno assicura una serie di letture irresistibili pronte e scaldarci nelle giornate gelide e prepararci all’arrivo della primavera.

L'ultimo abito da Parigi di Jade Beer

Legami e verità nascoste sono i tratti distintivi del libro di Jade Beer in uscita il 7 febbraio. Lucille adora sua nonna Sylvie e quando le chiede di andare a Parigi per recuperare degli abiti che le appartenevano non ci pensa due volte. Il viaggio, poi è l’occasione per allontanarsi un po’ da un fidanzato distratto e una madre impegnata. Arrivata nella capitale francese si trova davanti cinque vestiti di Dior, che nascondono al loro interno una targhetta con su ricamato A&A. Lucille sa che quei vestiti così preziosi, nascondono qualcosa e scopre che nel 1952 la moglie dell’ambasciatore britannico Alice Ainsley, amava circondarsi di abiti lussuosi e gioielli. I suoi non erano capricci, era solo un modo per nascondere una profonda infelicità a causa di un matrimonio senza amore. La quotidianità della donna ha una svolta quando incontra una persona che le cambierà la vita, che le permetterà di capire che è arrivato il momento di buttarsi senza pensare alle conseguenze.

Ora ti vorrei qui di Kathleen Glasgow

Il 14 febbraio arriva in libreria il romanzo di Kathleen Glasgow in cui la protagonista è Emory Ward una ragazza dal cuore d’oro schiacciata tra una sorella popolare e un fratello a cui fa da angelo custode. Il suo coinvolgimento nella morte di una ragazza e la scoperta che il fratello è tossicodipendente, spingono Emory a uscire dall’ombra e ad affermare sé stessa. Si rende conto che le persone sono complesse, fragili e che gli adulti possono sbagliare, ma soprattutto capisce che per salvare gli altri prima deve salvare sé stessa. Con coraggio e forza Emory affronta i pettegolezzi delle piccole località, le delusioni sentimentali e le umiliazioni.

La mia vita nella tua di Jojo Moyes

Una commedia piena di sorprese e di colpi di scena in cui il tema dell’amicizia è centrale: questo è il fulcro del romanzo di Joo Moyes in uscita il 21 febbraio. Nisha è la moglie di un ricco uomo d’affari, abituata al lusso fino a quando il marito decide di chiederle il divorzio e di privarla di tutti i privilegi. Con solo una borsa da palestra (non sua), piena di vestiti a buon mercato, Naisha capisce cosa vuol dire non avere nulla e dover ripartire da zero. Nel frattempo Sam, una donna che ha sacrificato sé stessa per un marito disoccupato e una figlia che non si accorge di lei, si trova improvvisamente con una borsa da palestra piena di vestiti costosi e provocanti. Costretta a indossare delle provocanti scarpe dal tacco vertiginoso si rende conto che nella sua vita qualcosa deve cambiare.

Never never di Colleen Hoover

Il romanzo di Colleen Hoover, in libreria il 28 febbraio racconta la storia di due ragazzi che si conoscono e si amano da quando sono ragazzini. Charlie Wynwood e Silas Nash sono amici fin da piccoli e sono innamorati da quando ne avevano 14. Un giorno, quando hanno 17 anni, si svegliano e non si riconoscono più, si sentono come due estranei. Non ricordano più nulla del loro passato, del loro primo bacio, del loro amore per questo i due ragazzi devono unire le loro forze e capire cosa sia successo nelle loro vite. Più mettono insieme i pezzi e più si chiedono come sono riusciti a stare insieme.

Ci vediamo per un caffè di Toshikazu Kawaguchi

Dopo “Finché il caffè è caldo”, “Basta un caffè per essere felici” e “Il primo caffè della giornata”, Toshikazu Kawaguchi torna in libreria il 28 febbraio con un nuovo capitolo ambientato tra le montagne del Giappone nella caffetteria più magica. In molti la cercano, ma solo i più determinati la trovano e soprattutto trovano le risposte alle loro domande. C’è solo una regola da seguire una volta entrati nella caffetteria: mai far raffreddare il caffè. Tra i pochi fortunati che sono riusciti a rivivere il loro passato ci sono il professor Kadokura, che ha trascurato la famiglia per il lavoro, i coniugi Sunao e Mutsuo, che non riescono a superare la morte dell’amato cane, Hikari, pentita di non aver accettato la proposta di matrimonio del fidanzato e Michiko, che è tornata nel locale in cui aveva incontrato il padre. Solo chi ha il coraggio di affrontare il passato potrà riviverlo con la serenità del presente.

La bambina che non doveva piangere di Giuseppe Culicchia

Ada è la protagonista del libro di Giuseppe Culicchia, ma soprattutto Ada è la bambina che non doveva piangere e che una volta diventata adulta verserà tutte le lacrime che non ha mai versato. Ada, infatti è la madre del brigatista Walter Alasia morto nel 1976 quando aveva appena venti anni. L’infanzia di Ada è segnata dalla guerra e dalla paura, sentimenti che si getterà alle spalle una volta diventata adolescenza. Sono gli anni in cui la ragazza ha voglia di vivere e di ridere, ma sono anche gli anni in cui incontra Guido Alasia da cui ha due figli. Il fuoco che la anima lo riversa nel lavoro e nelle lotte sindacali, un fuoco che condivide con il figlio minore Walter. Tra i due c’è una complicità assoluta, è l’unica a sapere che il figlio è entrato nelle Brigate Rosse, una notizia che la mette davanti al dilemma se denunciarlo o rimanergli accanto. La notte del 15 dicembre 1976 Ada vede morire il figlio sotto i suoi occhi, con un colpo al cuore, dopo che il ragazzo ha sparato al maresciallo Sergio Bazzega e al vicequestore Vittorio Padovani. Ada sopravviverà per otto dolorosissimi anni al figlio, rivivendo ogni giorno quella notte fatale.

Memorie di un infedele di Sebastiano Nata

Tommaso Alfieri è un uomo che ha fatto carriera, ma è anche un uomo solo. Il protagonista del libro di Sebastiano Nata in uscita il 22 febbraio ha avuto una vita piena, ma ora di tutto quello che ha vissuto non gli rimane più nulla. La moglie lo ha lasciato e i figli sono presi dalle loro vite. L’uomo vorrebbe rimediare ai suoi sbagli, ma non sa se ha il tempo per farlo. Questo desiderio lo spinge ad aiutare Jolanda, una ragazza che vive a Roma, in un campo, che si dimostra esigente nei suoi confronti. Tommaso cerca la rinascita nelle fiabe che racconta al nipotino Giovanni perché pur inseguendo una rivalsa effimera, l’uomo non è disposto ad arrendersi.

Butcher's Crossing di John Williams

Butcher's Crossing in uscita il 14 febbraio è un romanzo di formazione, la cronaca della fine di un’era e del rapporto tra uomo e natura. Ambientato negli anni Settanta dell’Ottocento, Will Andrews lascia Harvard per andare a Butcher's Crossing, un accampamento ai margini della natura abitato da pochi uomini sempre in cerca di soldi. Qui lo studente di Harward incontra un uomo che gli racconta di una valle nascosta tra le Rocky Mountains, popolata di immense mandrie di bisonti che non hanno mai incontrato gli uomini. Andrews decide di intraprendere il viaggio verso la vallata, ma quello che scoprirà su sé stesso e sul suo paese lo lasceranno senza parole.

Grande nave che affonda di Andrea Cappuccini

Taddeo Romano è un ragazzo di vent’anni che viene arrestato e portato nel carcere di Rebibbia. Ognuno in famiglia reagisce in modo diverso al suo arresto. Andrea Cappuccini nel libro in uscita il 15 febbraio ci racconta che la madre colma questo vuoto facendo lunghe passeggiate di notte, la sorella Aurora, invece, decide di chiudersi in camera a vedere le serie tv in compagnia del suo gatto. Anche il padre reagisce a modo suo parlando con il fantasma di un conoscente, mentre il nonno adotta un cane da caccia. In questa dinamica si inserisce Diego, il migliore amico di Taddeo che si trasferisce a casa del ragazzo per riempire il suo vuoto. Diego cerca di impiegare il suo tempo passando da un lavoro all’altro, gettandosi in una relazione con una ragazza tormentata e sfuggente quanto lui e soprattutto ascolta i racconti di altre generazioni. Saranno proprio questi racconti a spingerlo a farsi domande sul suo futuro e su cosa sarà di lui.

Pioggia sottile di Luis Landero

Una famiglia e tante incomprensioni, questo è il punto di partenza del romanzo di Luis Landero in libreria dal 7 febbraio. Il racconto è ambientato a Madrid e i protagonisti sono una donna di ottant’anni e i figli. Mentre l’unico figlio maschio vuole organizzare una festa per il compleanno della madre, le sorelle si rifiutano. Il loro rapporto ormai è logorato da gelosie e rancori insuperabili, a farsi carico di tutta la situazione è Aurora, moglie, nuora e compagna che ascolta le lamentele di tutti. Una situazione che diventa di volta in volta più complicata e difficile da sopportare.

