Libri giugno 2024: romanzi, gialli e fantasy da non perdere

Con l’estate ormai entrata nel vivo di sicuro non vedrete l’ora di andare in vacanza o di concedervi un po’ di relax. Che decidiate di trascorrere il vostro tempo libero in montagna, al mare o in città, a farvi compagnia non può mancare un bel libro. Tra i titoli che vi permetteranno di fare un tuffo in storie appassionanti o una passeggiata tra avventure coinvolgenti ci sono nuove e vecchie conoscenze che vi sorprenderanno piacevolmente. Vediamo le storie più interessanti da inserire nella lista dei desideri.

Il bacio del calabrone di Giancarlo De Cataldo

Giancarlo De Cataldo torna con una nuova storia ricca di mistero e dalla trama affascinante. Il Pm Manrico Spinori si trova alle prese con un omicidio avvenuto all’interno del Teatro dell’Opera di Roma, un ambiente a lui familiare perché appassionato melomane. La vittima è Tito Cannelli, titolare di una prestigiosa maison, assassinato all’interno del laboratorio dei costumi del Teatro Costanzi. Per pura casualità Manrico assiste all’omicidio, ma non riesce a capire se è stato un incidente o un piano ben architettato. Con l’aiuto della sua immancabile squadra capeggiata dalla determinata Deborah Cianchetti e con il sostegno di un’esperta del settore ricca di fascino, il Pm riuscirà a scoprire la verità.

Scopri di più su Amazon

Granita e baguette di Catena Fiorello Galeano

Il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano si snoda tra le bellezze della Sicilia e il fascino di Parigi. A Monte Pepe l’estate sta per arrivare e con lei anche i turisti che da due anni invadono l’isola alla ricerca degli arancini più buoni realizzati dal famoso “Regno degli arancini” gestito da Rosa, Nunziatina, Maria, Giuseppa e Sarina. Tra nuovi amori, preoccupazioni e partenze, quello che attira l’attenzione delle cinque è l’invito a Parigi da parte di Luciano Bellini, ex direttore di un albergo vicino a Monte Pepe, che ora gestisce un hotel a cinque stelle nella capitale francese. Le donne avranno il compito di realizzare una cena che ricordi i profumi e i sapori della Sicilia e conquistare i facoltosi clienti dell’hotel.

Scopri di più su Amazon

L'ultimo conclave di Glenn Cooper

Il nuovo romanzo di Glenn Cooper è ambientato a Roma e in particolare si concentra nella Città del Vaticano. Dopo la morte improvvisa di papa Giovanni XIV, i cardinali devono organizzare un nuovo conclave e una volta sancito l'Extra omnes si rinchiudono per eleggere il successore. I fedeli e i media attendono in trepidante attesa il risultato della prima votazione, ma a distanza di ore dal comignolo non esce nessuna fumata. La segretaria di Stato Elisabetta Celestino preoccupata prende una decisione che non ha precedenti, decide di rompere il sigillo ed entrare nella stanza del conclave. Una volta aperte le porte scopre che i cardinali elettori sono spariti nel nulla. Cal Donovan arrivato a Roma come inviato della CNN decide di iniziare a indagare e subito si rende conto che quello che è successo è solo l’apice di un piano ordito da un gruppo di persone che da otto secoli bramano nell’ombra con l’obiettivo di ricostruire la Chiesa dalle fondamenta.

Scopri di più su Amazon

Domani, domani di Francesca Giannone

Siamo nel 1959 in Salento. Lorenzo e Agnese sono due fratelli che hanno perso tutto dopo che il padre ha deciso di vendere il saponificio di famiglia nei confronti del quale aveva un sentimento di odio e amore. Per i due fratelli, invece, la fabbrica creata dal nonno era la promessa di un futuro sereno da percorrere insieme. L’idea di dover lavorare ora all’interno della fabbrica come semplici operai sotto la guida di un nuovo proprietario arrogante, è insopportabile per i due. Mentre Lorenzo va via con l’obiettivo di trovare i soldi per ricomprala, Agnese decide di rimanere e fare quello che conosce meglio: i saponi. Una decisione che crea una crepa tra i due e che li spinge verso direzioni opposte. Grazie all’amore che li unisce tracceranno un percorso comune per ricostruire il loro futuro.

Scopri di più su Amazon

Tutto il bello che ci aspetta di Lorenza Gentile

Selene è convinta che in un’epoca in cui niente è impossibile, se le persone non riescono a realizzarsi è colpa loro. Una convinzione che si fa sempre più presente nella sua mente ora che ha dovuto chiudere il suo ristorante a Milano. Per capire dove ha sbagliato la trentenne decide di lasciare la città meneghina in piena notte e rifugiarsi nel paesino pugliese in cui è cresciuta. La valle è rimasta immutata, circondata da ulivi e trulli. Pronta a ritrovare i suoi amici e la sua famiglia, il viaggio si interrompe quando la macchina si rompe poco prima di arrivare a destinazione. In attesa dei pezzi di ricambio le viene data una Uno rossa per raggiungere l’ashram in cui viveva da bambina. Qui trova la sua tata Flora e decide di prendersi cura di un asino che probabilmente si sente solo come lei. Circondata dall’affetto delle persone che conosce da una vita, si rende conto che è necessario perdersi per trovare il coraggio di inseguire i propri sogni.

Scopri di più su Amazon

Magnifico e tremendo stava l'amore di Maria Grazia Calandrone

L’amore raccontato da Maria Grazia Calandrone in queste pagine non è come tutti gli altri, è diverso soprattutto perché è tratto da un fatto di cronaca nera. Il 27 gennaio 2004 dopo aver subito per vent’anni violenze da parte dell’ex marito Luciana decide di ucciderlo con 12 coltellate e con il nuovo compagno lo getta nel Tevere. Una vicenda che ha avuto una soluzione giudiziaria con un provvedimento destinato a fare giurisprudenza. L’autrice indaga le motivazioni umane e legali, offrendo una riflessione sulla violenza e sull’amore.

Scopri di più su Amazon

Sulla pietra di Fred Vargas

Fred Vargas torna con uno dei personaggi del noir più amati: il visionario Jean-Baptiste Adamsberg commissario del XIII arrondissement di Parigi. L’uomo viene richiamato in Normandia dal commissario locale che si trova alle prese con un delitto pieno di mistero. La vittima è Gaël Leuven un uomo grande e forte come una roccia che è stato ucciso con solo due coltellate al torace. Tutti lo conoscevano, compreso il principale sospettato Josselin de Chateaubriand un nobile decaduto dall’abbigliamento eccentrico. Tra misteri e omissioni Adamsberg riuscirà a risolvere il caso grazie alle sue stravaganti illuminazioni.

Scopri di più su Amazon

Il famiglio di Leigh Bardugo

Nella Madrid del XVI secolo l’inquisizione miete le sue vittime e Luzia Cataldo, una ragazza orfana, cerca di sopravvivere nascondendo le sue abilità da maga. Un giorno la signora presso la quale lavora scopre i suoi poteri e la obbliga a esibirsi davanti ai suoi ospiti nel tentativo di migliorare la posizione sociale della sua famiglia decaduta. Il dono di Luzia attira l’attenzione di Antonio Pérez, ex segretario ora in disgrazia di Filippo II che per riconquistare i favori del re decide di indire un torneo per scoprire l’arma segreta in grado di sconfiggere la regina d’Inghilterra. Luzia si immerge in questo mondo fatto di veggenti e imbroglioni e man mano che diventa popolare, il rischio di essere scoperta aumenta sempre di più. Per sfuggire all’inquisizione, Luzia decide di accettare l’aiuto di Guillén Santángel un uomo temuto e custode di verità che potrebbero essere pericolose per tutti.

Scopri di più su Amazon

Cesare Beccaria contro la bestia di Alessandro Refrigeri

Nell’estate del 1792 la città di Milano è attraversata da un’ondata di violenza. Il ritrovamento di due corpi orribilmente sventrati crea il panico tra i cittadini. Nessuno è al riparo, per molti la colpa è di un mostro o di un demonio, di certo non di una persona umana. Per riportare l’ordine c’è bisogno di un uomo di polso e pieno di saggezza come Cesare Beccaria autore del trattato Dei delitti e delle pene. Con lui alla guida i milanesi sono pronti a trovare l’assassino, anche perché il numero delle vittime continua a crescere. Per salvare la città molto probabilmente si dovrà fare ricorso a una giovane vergine che avrà il compito di attirare e intrappolare il mostro.

Scopri di più su Amazon

King of wrath di Ana Huang

Dopo aver conquistato la vetta delle classifiche con la serie Twisted, Ana Huang è pronta a regalare nuove emozioni con la saga Kings of Sin. Il protagonista è Dante Russo un uomo spietato e arrogante che ha appena conosciuto Vivian Lau, ereditiera e figlia del suo nemico, ma con cui decide lo stesso di fidanzarsi. Elegante e ambiziosa, Vivian ha accettato il matrimonio combinato per dovere nei confronti della famiglia. Inaspettatamente i due si ritrovano legati, spinti da sentimenti e desiderio.

Scopri di più su Amazon