Tiziano Ferro: il suo primo romanzo, La felicità al principio, appassiona ed emoziona

È uno dei cantanti italiani più famoso al mondo, ogni volta che realizza un tour riempie gli stadi e le sue canzoni hanno fatto cantare milioni di persone: Tiziano Ferro, abituato a calcare i palchi, ha deciso di mettersi dietro la scrivania e dare vita al libro La felicità al principio. Dopo due autobiografie, la prima del 2010 intitolata Trent’anni e una chiacchierata con papà e la seconda a distanza di due anni, nel 2012, L’amore è una cosa semplice, l’artista di Latina ha deciso di realizzare un romanzo che è uscito lo scorso 3 ottobre.

Un libro che racconta l’importanza di volersi bene

Il protagonista del libro è Angelo Galassi, un famoso cantante che dal 2013 risulta deceduto agli occhi del mondo. Le circostanze sulla sua morte, però, non sono mai state chiarite del tutto. In realtà, Galassi è vivo e vegeto semplicemente ha deciso di trascorrere gli ultimi dieci anni della sua vita a New York, nascosto ta i palazzi e le strade della metropoli.

Per l’uomo è stato più semplice sparire agli occhi del mondo e di sé stesso, per non dover affrontare i suoi problemi di alcool, ma anche quelli legati al cibo e alla sua identità sessuale. La sua vita in questi anni rimane tranquilla, fino a quando non appare sulla soglia di casa una bambina di quattro anni. Sophia è il frutto di una notte di passione con una sua vecchia fiamma, una figlia di cui non sapeva l’esistenza, che gli somiglia fisicamente, tranne per un piccolo, ma grande dettaglio: Sophia non parla.

L’arrivo della piccola sconvolge totalmente la vita di Angelo. Sophia gli fa capire che deve migliorare perché per prendersi cura di lei, prima di tutto deve prendersi cura di sé stesso. Angelo capisce che per essere un bravo genitore, non deve mettersi in secondo piano, non è in questo modo che mette al primo posto il benessere della bimba. Solo sentendosi bene e soddisfatto, potrà fare il bene della figlia. La felicità al principio è un libro emozionante, con un messaggio forte e importante, in cui si capisce quanto sia profondo e commovente il nostro mondo interiore.