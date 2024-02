San Valentino 2024: 5 libri per 5 sfumature d'amore (e non solo)

Chi l’ha detto che San Valentino è solo la festa degli innamorati e delle relazioni sentimentali nel senso più tradizionale del termine? Sempre più spesso, infatti, la società moderna sta venendo a contatto con nuove forme di amore, situazioni che fino a qualche tempo fa erano considerate tabù e che oggi, invece, sono parte del quotidiano, di un mosaico di emozioni e sensazioni variopinto e in continuo divenire.

Nasce da questa consapevolezza l’idea di Libraccio, la principale catena indipendente di librerie in Italia, di proporre cinque titoli selezionati direttamente da Carlotta Sanzogni, responsabile Social & PR della catena, nonché content creator e divulgatrice, che porta così l’esperienza e l’impegno del marchio nel mondo editoriale sul tavolo dell’amore, nel senso più ampio e inclusivo del termine.

Cinque letture che, ciascuna pensata per una situazione sentimentale diversa, potrebbero accompagnare il lettore alla scoperta delle sue emozioni, attraverso le vicende dei protagonisti, le loro parole e i loro pensieri.

Cinque titoli per cinque situazioni sentimentali

Di seguito, i 5 titoli per ciascuna situazione sentimentale che Libraccio suggerisce ai lettori in occasione di San Valentino:

1. Single (and ready to mingle!): Gli amori difficili di Italo Calvino, edito Mondadori

"Se queste sono, per la più grave parte, storie di come una coppia non s'incontra, nel loro non incontrarsi l'autore sembra far consistere non solo una ragione di disperazione ma pure un elemento fondamentale - se non addirittura l'essenza stessa - del rapporto amoroso." Dalla nota introduttiva di Calvino alla prima edizione, venti racconti d'amore, storie di coppie che si incontrano ma, soprattutto, di coppie che non si incontrano.

2. Felicemente in una relazione: Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow di Gabrielle Zevin, edito NORD

Col suo stile delicato e profondo, che coniuga magistralmente leggerezza e nostalgia, Gabrielle Zevin ci regala un romanzo che è un inno al nostro bisogno di amare e di essere amati, nonché uno di quei rari casi capaci di mettere d’accordo pubblico e critica: eletto tra i migliori libri dell’anno per il New York Times, è rimasto per mesi ai vertici delle classifiche ed è in corso di traduzione in tutto il mondo.

3. Per chi è appena uscito da un’importante relazione e sta soffrendo: Avete presente l’amore? di Dolly Alderton, edito Rizzoli

Con l’ironia e l’acume che l’hanno resa un’autrice di culto in tutto il mondo, Alderton torna alle origini e mette in scena relazioni, rotture e cuori infranti di una generazione di uomini e donne alle prese con la sfida più grande: sopravvivere all’età adulta.

4. Fan delle relazioni aperte, perché la monogamia è un’invenzione moderna: Free Love di Tessa Hadley, edito Bompiani

Tessa Hadley indaga l'animo umano con sottigliezza e va in profondità, mostrandoci luci e ombre di ogni personaggio e insieme una scena sociale che si trasforma con le persone e da loro viene trasformata.

5. Chi sono? Cosa cerco negli altri e nelle relazioni? Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes, edito Einaudi

Un vocabolario che comincia con un "abbraccio" e prosegue con "cuore", "dedica", "incontro", "notte", e "piangere" in cui Barthes interviene con il suo sottile ingegno di linguista a collezionare tutti questi discorsi spuri in un unico soliloquio. Per il grande pensatore francese l'amore è un discorso sconvolgente ed egli lo ripercorre attraverso un glossario dove recupera i momenti della "sentimentalità", opposta alla "sessualità", traendoli dalla letteratura occidentale, da Platone a Goethe, dai mistici a Stendhal. Si realizza così un repertorio suffragato da calzanti riferimenti letterari e da obbligati riferimenti psicanalitici sul lessico in uso nell'iniziazione amorosa.

“Come Libraccio ci chiediamo sempre in che modo possiamo portare valore al lettore e come possiamo anche noi essere parte di un sistema capace di trasmettere ideali di uguaglianza e inclusione, oggi più che mai di primaria importanza soprattutto per le nuove generazioni - commenta Carlotta Sanzogni, responsabile Social & PR di Libraccio - Così abbiamo pensato che la cultura, e in particolare la lettura, potesse diventare un supporto per chi dovesse sentirsi escluso da questa giornata, ma anche un porto sicuro, una coccola in un momento di difficoltà, una valvola di sfogo, una pagina in cui conoscersi e riconoscersi”.

“La cultura ci insegna che l’amore può assumere le forme più distinte, siamo noi che lo viviamo a dargli un profilo, un senso. Leggendo si svelano le storie più incredibili, vicissitudini di personaggi che, fuori da quelle pagine, non avremmo mai potuto conoscere e che, come Libraccio, siamo orgogliosi di trasmettere a tutti i nostri lettori, in libreria e fuori”, conclude Sanzogni.

