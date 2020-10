Serie tv tratte da libri: le 5 più belle presenti su Amazon Prime Video

I libri sono fonte d’ispirazione, molti lettori riescono ad immedesimarsi nei racconti e nei protagonisti dei loro romanzi preferiti.

In molti casi diventano serie tv e riescono a suscitare le stesse emozioni intense. A volte, invece, capita di vedere una serie e poi di scoprire che era tratta da un libro e non vediamo l’ora di leggerlo.

Ecco 5 serie tv che prendono spunto da libri in cui possiamo trovare tutte le differenze o particolari per decidere se ci è piaciuta di più la versione cartacea o quella sullo schermo.

Tanti piccoli fuochi

Il romanzo di Celeste Ng è ambientato nel 1998 a Shaker Heights, Cleveland, Ohio, in una comunità di bigotti democratici e benestanti che seguono le regole in vigore da anni. In questo contesto si snodano le vicende di due protagoniste diversissime tra loro: Mrs Elena Richardson è una madre perfezionista di 4 figli, ricca e impegnata in attività benefiche. Mia, invece, è una madre single domestica in casa Richardson che trascorre il suo tempo libero tra il figlio e la fotografia artistica. Il libro inizia con l’incendio di alcune stanze di casa Richardson, i sospetti ricadono subito su Izzy, figlia adolescente e ribelle dei Richardson. Mentre la figlia di Mia stringe amicizia con tutti i fratelli della famiglia presso cui lavora la madre, le due donne entrano in conflitto quando una vecchia amica di Elena adotta una neonata abbandonata da una donna clandestina. Il libro si sviluppa sullo sfondo di problemi sociali attuali, come immigrazione, povertà, adozioni.

American Gods

American Gods scritto da Neil Gaiman è un romanzo fantasy pubblicato nel 2001 e racconta la storia di Shadow, un uomo che dopo tre anni di prigione sta per tornare in libertà. La gioia per aver finito di scontare la pena si scontra con la notizia della misteriosa morte della moglie e del suo migliore amico. Pronto a tornare a casa, sull’aereo riceve una proposta di lavoro da un uomo enigmatico, Mister Wednesday. Shadow decide di accettare, ma poco alla volta scopre che in realtà l’uomo è l’emissario del dio nordico Odino che vuole riunire gli antichi dei per ingaggiare una grande guerra contro le nuove divinità, che vogliono prendere il loro posto nelle coscienze umane.

La svastica sul sole

La svastica sul sole è un libro di Philip K. Dick appartenente al genere fantastico definito ucronìa in cui si immagina che la storia del mondo ha seguito un corso diverso rispetto a quello reale. Qui infatti le forze dell’Asse hanno vinto la Seconda guerra mondiale e l’America è divisa in due parti, una sotto il comando del Reich, l’altra dei Giapponesi. Sul resto del mondo il concetto di superiorità razziale ariana ha fiaccato ogni voglia di riscatto. L’Africa è ridotta a un deserto, mentre in Italia i nazisti sono pronti ad inviare razzi su Marte e bombe atomiche sul Giappone. Quest’ultimo sono ossessionati dagli oggetti del folclore e dalla cultura americana e tutto ruota intorno a due libri: I Ching, emblema della saggezza cinese, e il best-seller secondo il quale l’Asse sarebbe stato in realtà sconfitto dagli Alleati e vietato nei paesi assoggettati al Reich. Il libro è diventato una serie Amazon Prime Video con il titolo The man in the high castle.

Buona apocalisse a tutti

La dissacrante serie tv su Amazon Prime Video trasmessa con il titolo Good Omens è tratta dal libro Buona Apocalisse a tutti! di Terry Pratchett e Neil Gaiman pubblicato nel 1990. Nel volume viene preannunciata la fine nel mondo sabato poco prima di cena in base a "Le belle e accurate profezie di Agnes Nutter" un libro di profezie accurato, scritto nel 1655. Le armate del Bene e del Male si stanno preparando e tutto sembra andare secondo il Piano Divino. Ma a rendere tutto più complicato c’è un angelo pignolo e un demone che apprezza la bella vita. Entrambi non accettano l’Apocalisse e a peggiorare la situazione c’è anche la sparizione dell’Anticristo.

Electric Dreams

Philip K. Dick re del genere fantasy, ha ispirato un’altra serie presente nel catalogo Amazon Prime Video. Il libro racchiude storie cupe e potenti in cui il genio dello scrittore emerge nel modo migliore. I dieci racconti: Il fabbricante di cappucci, Il pianeta impossibile, Il pendolare, Vendete e moltiplicatevi, Un pezzo da museo, Umano è, L’impiccato, Autofac, Foster, sei morto e La cosa-padre, sono stati messi sullo schermo da Bryan Cranston, protagonista di Breaking Bad, Ronald D. Moore, produttore di Battlestar Galactica e Outlander, e Michael Dinner, produttore di Grey’s Anatomy per rende omaggio a uno scrittore che ha segnato l’immaginario di intere generazioni.

