Spare. Il minore, l’appassionante libro verità con cui Harry si mette a nudo

Da decenni protagonisti delle copertine di tutto il mondo, i reali d’Inghilterra hanno sempre suscitato l’interesse non solo dei sudditi della corona, ma dell’intero pianeta. Il motivo? La curiosità innata di conoscere tutti i retroscena di una famiglia idealizzata e che all’apparenza sembra essere perfetta.

A rivelare quanto in realtà vivere a Buckingham Palace fosse complicato lo ha fatto a suo tempo Lady Diana. A distanza di anni è tornato sulla stesso argomento anche Harry, il secondogenito, da sempre considerato ribelle che nell’autobiografia “Spare. Il minore” in uscita il 10 ottobre promette di svelare quella che tutti perseguitano, reali e non: la verità.

“Spare”, pubblicato dalla casa editrice La Penguin Random House, mentre in Italia è stato edito dalla Mondadori, racchiude solo alcune delle ultime dichiarazioni che il duca del Sussex e la moglie Meghan Markle hanno deciso di rilasciare dopo che nel 2020 si sono trasferiti in California.

Una volta che si scoperchia il vaso di Pandora è difficile richiuderlo, infatti alla coppia non è bastata l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey e la partecipazione alla docuserie di Netflix “Harry&Meghan” per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Un anticipo milionario

Il libro, grazie al quale il duca di Sussex ha avuto un anticipo di 20 milioni di dollari racconta il difficile rapporto del secondogenito di Carlo e Diana con la famiglia reale. Harry nelle 540 pagine del volume si racconta mettendo a nudo il suo passato, i suoi errori e i rapporti sempre più tesi da quando nella sua vita è arrivata Meghan.

Un modo per superare i tanti traumi della sua infanzia e fare anche del bene. Si, perché anche se il compenso è da capogiro, parte dei proventi verranno investiti a favore di alcuni enti benefici inglesi. Harry ha donato 1.500.000 dollari a Sentebale, un’organizzazione che opera sul territorio del Lesotho e in Botswana con l’intento di aiutare i bambini e i giovani affetti da HIV/AIDS. Oltre a questa donazione il duca di Sussex verserà 300.000 sterline all’ente no-profit WellChild, di cui è patrono da quindici anni e che fornisce le cure mediche ai giovani gravemente malati nel Regno Unito e a alle famiglie che non possono curarli.

Un’autobiografia di successo

L’autobiografia “Spare. Il minore” anche se è uscita da poche ore si appresta a diventare un best seller non solo per il contenuto, ma anche per la mano che ha messo nero su bianco le rivelazioni di Harry. Il racconto è stato affidato a J.R. Moehringer, autore de "Il bar delle grandi speranze", che ha già esperienza con il genere dell’autobiografia. Infatti si tratta del ghost writer di "Open" di Andre Agassi, e ha aiutato Phil Knight (il fondatore della Nike) a scrivere "L'arte della vittoria" nel 2016.

Un racconto crudo e onesto

Chi ha ancora viva nella memoria l’immagine di due ragazzini che seguono con sguardo basso il feretro della madre morta mentre tutto il mondo ha gli occhi puntati su di loro rimarranno delusi. L’unione e il sostegno reciproco tra Harry e William viene raccontato dallo stesso duca di Sussex in modo crudo e totalmente onesto, rivelando in realtà una costante competizione tra i fratelli.

Nell’intervista rilasciata da Harry a Tom Bradby andata in onda su ITV, ha spiegato che la decisione di pubblicare l’autobiografia è nata dall’esigenza di raccontare la sua verità dopo che per 38 anni la sua storia è stata narrata in modo distorto da tante persone diverse, ma mai dal diretto interessato. Il secondogenito di Lady D. e Carlo non ha mai avuto intenzione di danneggiare la sua famiglia, al contrario prova un profondo affetto nei suoi confronti, ma la necessità di dire la verità per lui è stata più forte di tutto.

Con il libro "Spare. Il minore” di sicuro tutti gli appassionati dei reali potranno conoscere un nuovo tassello della famiglia più amata e chiacchierata degli ultimi decenni. Non resta che acquistarlo qui e iniziare a leggerlo.