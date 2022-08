Libri agosto 2022, le novità più belle da non perdere

L'estate è il periodo dell'anno in cui, tra ferie e tempo libero riusciamo a leggere di più. Impossibile partire per le vacanze senza avere messo in valigia un buon libro, ma anche se rimaniamo in città agosto offre titoli interessanti pronti ad accompagnarci nel corso del mese.

Tra gli immancabili libri gialli, i romantici romanzi rosa o gli adrenalinici thriller le nuove uscite di agosto accontentano tutti i gusti e non vedremo l’ora di arrivare all’ultima pagina.

Scopriamo alcuni titoli da non perdere

Quando accadrà dillo alle api di Diana Gabaldon

L’autrice della fortunata saga fantasy Outlander, il 30 agosto torna in libreria con un nuovo capitolo che vede come protagonisti Clare, Jamie, Brianna e Roger. Questa volta siamo nel 1779, in North Carolina, Claire e Jamie dopo anni di lontananza sono finalmente riusciti a ritrovarsi e possono vivere insieme alla figlia, al marito e ai nipoti. La vita scorre felice, ma le tensioni sociali si fanno sempre più accese, Jamie sa che tra i suoi coloni ci sono divisioni che potrebbero avere conseguenze sulla loro famiglia. Nello stesso tempo Brianna e Roger non sono più convinti di aver fatto la scelta giusta fuggendo dal ventesimo secolo. Alle incognite della famiglia Fraser si aggiungono quelle del giovane William Ransom alle prese con la scoperta del suo vero padreve di Lord John Grey che deve affrontare riconciliazioni e pericoli proteggendo sé stesso e il figlio.

Casa Silvermoor di Tracy Rees

Il nuovo romanzo di Tracy Rees in uscita il 2 agosto è ambientato nello Yorkshire del 1897. Tommy Green è un ragazzo che ama la scuola, ma destinato a fare il minatore come il padre, il nonno e tutti i membri della famiglia, per questo spera che il maestro gli consigli di proseguire gli studi e scappare da un destino già segnato. Ma i sogni del ragazzo vengono infranti dall’uomo, che riconosce la sua bravura, ma pensa che per gente come lui non c’è futuro, il suo destino è legato solo al carbone. Dopo un anno Tommy incontra Josie Westgate, una ragazza della rivale cittadina mineraria di Arden rassegnata ad essere moglie e madre, come tradizione vuole. Tra i due scatta subito qualcosa, anche perché Josie è alla ricerca di qualcuno che la ami dopo aver subito per tutta la vita il disprezzo della madre. Ma il nuovo secolo è alle porte e con lui anche il vento della rivoluzione che i due ragazzi abbracceranno con forza e coraggio, fino a quando vengono a conoscenza di un segreto che cambierà per sempre la loro comunità.

Mariti e mogli di Ivy Compton Burnett

Il 26 agosto esce in Italia il romanzo inedito dell’autrice inglese Ivy Compton Burnett, in cui la scrittrice con maestria riesce a restituirci uno spaccato familiare fatto di infelicità e contrasti. La protagonista è Harriet Haslam, una madre severa perennemente insoddisfatta e arrabbiata, stato d’animo peggiorato dall’insonnia. I tentativi del marito Godfrey di calmarla sono inutili e gli scatti d’ira sono incontenibili. Quello che preoccupa maggiormente la donna è il futuro dei suoi quattro figli: Matthew, invece di iniziare il praticantato in medicina, preferisce dedicarsi alla ricerca, Jermyn vuole fare il poeta, Griselda è innamorata del reverendo Bellamy da poco divorziato, infine Gregory trascorre tutto il suo tempo con tre signore anziane, invece di divertirsi con i suoi coetanei. Le preoccupazioni di Harriet e un litigio con il primogenito, inducono la donna a tentare il suicidio e viene portata in un istituto dove trascorre sei mesi. Al suo ritorno scopre che ognuno dei figli ha seguito le proprie aspirazioni e come se non bastasse anche il marito ha una sorpresa in serbo per lei.

La Costanza è un’eccezione di Alessia Gazzola

Alessia Gazzola, dopo il successo ottenuto con la serie de L’allieva, torna in libreria il 30 agosto con un nuovo romanzo in cui ritroviamo nuovamente Costanza. La ragazza dopo la laurea in medicina dalla Sicilia si trasferisce a Venezia dove lavora come anatomopatologa, dopo aver lasciato l’impiego presso l'Istituto di Paleopatologia a Verona. A farle compagnia oltre alla figlia Flora, c’è anche il padre della piccola, Marco, che dopo vari tentennamenti ha deciso di lasciare la storica fidanzata per lei, o almeno era quello che credeva. Marco, infatti, si comporta in modo ambiguo, a complicare la situazione, poi, ci sono gli ex colleghi che la richiamano per un incarico particolare. L’ultima discendente di una nobile famiglia veneziana, vorrebbe riaprire le tombe dei suoi antenati per scoprire se le dicerie che da secoli calunniano la sua stirpe sono vere o no. Costanza non vorrebbe accettare, ma spinta dalla curiosità e dalla scoperta del coinvolgimento di Marco non resiste.

Il piccolo ristorante del lieto fine di Pamela Kelley

In libreria il 5 agosto arriva il libro di Pamela Kelley con protagoniste Mandy, Emma e Jill tre sorelle cresciute sull'isola di Nantucket, ma che a causa del destino hanno avuto vite differenti. Jill si è trasferita a Manhattan per inseguire il sogno di diventare avvocato, Emma vive in Arizona e fa l’insegnate, Mandy è l’unica rimasta sull’isola, ma ora che i suoi figli sono cresciuti vorrebbe seguire i suoi desideri. Tutto cambia quando dopo la morte dell’adorata nonna, scoprono di aver ereditato il Mimi’s Place uno dei ristoranti più frequentati dell’isola. Per entrare in possesso del ristorante, di cui è anche proprietario Paul, lo chef che lo ha gestito negli ultimi 15 anni e che ha spezzato il cuore di una di loro, devono lavorare insieme a lui nel ristorante per almeno un anno.

I vicini di casa di S. E. Lynes

Se amiamo i thriller il 12 agosto non possiamo perdere il libro si Lynes in cui i protagonisti sono Ava, Matt e la loro figlioletta Abi. La famiglia vive in un quartiere tranquillo, ma una sera Ava si allontana per pochi minuti lasciando Abi nel seggiolone e al suo ritorno la bambina non c’è più. Trascorso un anno dalla scomparsa della piccola, la donna non si dà pace e il marito per aiutarla la spinge ad andare con lui all’inaugurazione della casa dei vicini e anche se riluttante decide di accettare. Alla festa però, Ava ascolta una frase detta a bassa voce che improvvisamente mette in discussione tutto quello che sa sulla scomparsa di sua figlia.

Omicidio a Cap Canaille di Christophe Gavat

L’intenso romanzo poliziesco, ricco di azione e di indagine in uscita il 2 agosto ci porta nella Marsiglia in cui oltre al sole bisogna fare i conti con gang che si contendono il controllo del traffico di droga. A combattere la violenza nella città ci sono il comandante Henri Saint-Donat che ha lasciato l’incarico nella polizia di Parigi, la capitano Lucie Clert, figlia di un poliziotto che ha ereditato la stessa tenacia del padre e il tenente Basile Urteguy. I tre sono a capo di un’indagine complessa e pericolosa che coinvolge diverse zone della Francia e che fanno tutte capo a Marsiglia.

Morte a Kabul di Alison Belsham

Alison Belsham ci porta nella Kabul del 2003 in cui le truppe della NATO si fronteggiano con le bande criminali per ottenere il controllo delle strade. Quando il corpo di un soldato inglese viene ritrovato nel celebre “cimitero dei carri armati”, la polizia di Kabul decide di chiedere aiuto all’ex agente della polizia di Londra, Alasdair “Mac” MacKenzie, perché il caso fin da subito appare ambiguo. Sul posto arriva anche la giornalista Baz Khan, di origine afghana che è in cerca di uno scoop e di vuole scoprire chi c’è dietro i furti di diversi oggetti preziosi e reperti archeologici di inestimabile valore. Le indagini di Mac e Baz si incrociano e i due scoprono di essere coinvolti in una faccenda molto più grande di loro.

Il coraggio di Rachel DuPree di Ann Weisgarber

Il libro di Ann Weisgarber in libreria dal 5 agosto ci porta nel South Dakota del 1917, precisamente nelle Badlands, qui non piove da mesi, ogni cosa è secca. Isaac e Rachel DuPree a cuasa della siccità stanno affrontando numerose difficoltà, ma non possono abbandonare le terre su cui sono coloni e la loro casa che hanno conquistato con tanta fatica. Essere proprietari terrieri vuol dire essere rispettati e questo è importante soprattutto per chi è di colore. La situazione peggiora sempre di più, la sete è tanta e Isaac chiede alla sua piccola di calarsi nel pozzo, una richiesta pericolosa che potrebbe anche farla morire. Proprio questo episodio fa scattare qualcosa in Rachel, nella sua Chicago basta aprire il rubinetto per avere l’acqua, quindi inizia a domandarsi se il sogno del marito di essere un colone, vale tanti sacrifici, se affrontare tutti questi disagi non vuol dire tradire in qualche modo i suoi figli per inseguire un sogno che si rivela vacuo.

Al di qua del fiume di Alessandra Selmi

Con il suo libro Alessandra Salmi ci restituisce una spaccato di Italia, quella di fine ‘800, in cui il destino di imprenditori visionari si incrocia con quello delle coraggiose famiglie operaie. È il 1877 e Cristoforo Crespi, figlio di un tintore, decide di costruire un cotonificio all’avanguardia affiancato ad un villaggio per gli operai dotato di tutto. Per realizzare il suo sogno e creare qualcosa per cambiare in meglio la vita dei suoi operai, Cristoforo è disposto a tutto. La vita di Emilia, figlia di uno dei più fedeli operai di Crespi, effettivamente cambia quando si trasferisce nel villaggio. La ragazza cresce in quel contesto stringendo amicizie con le altre famiglie del villaggio e assiste a tutti gli eventi storici all’interno di quel microcosmo. Sul suo destino incontra Silvio, l’erede di Cristoforo e tra i due, nonostante le differenze sociali, si instaura un legame particolare: lo sosterrà in ogni momento anche quando rischierà di perdere tutto, anche durante il fascismo che cambierà la vita di tutti, perfino quella degli operai del villaggio.

