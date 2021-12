Cosa leggere a dicembre? I libri da avere assolutamente nella libreria

Quando fuori fa freddo e piove si ha voglia di rimanere in casa a leggere un buon libro. Perfetto per evadere e sognare di essere in un altro posto, le nuove uscite in libreria più interessanti di questo mese sono pensate per accontentare ogni gusto.

Se volete vivere una storia mozzafiato piena di colpi di scena, vestire i panni di un investigatore privato o essere protagonisti di romantiche avventure, il mese di dicembre è ideale per regalarvi un buon libro.

Léon di Carlo Lucarelli

Colpi di scena e tensione sono i tratti distintivi del nuovo libro di Carlo Lucarelli. La storia è ricca di situazioni piene di tensione che si accavallano anche perché il protagonista è l’Iguana un serial killer scappato dopo essere stato arrestato da Grazia Negro. La donna finalmente è diventata madre, non vuole più occuparsi di indagini, morti, andare a caccia di mostri, ora è felice con i suoi gemelli. La gioia finisce rapidamente quando lei e le sue bambine vengono spostate in un luogo segreto, insieme a Simone, il suo ex compagno non vedente che l'aveva aiutata nell'indagine. Nonostante tutte le precauzioni nessuna fra le persone coinvolte nel caso è al sicuro.

Scopri di più su Amazon

Lincoln Highway di Amor Towles

Ambientato negli anni ’50, il romanzo tratta temi come viaggio, colpa riscatto e speranza. Il protagonista è Emmett Watson un ragazzo che ha trascorso più di un anno dietro le sbarre e adesso non vede l'ora di prendere le sue cose e andare via insieme a suo fratello di otto anni, Billy. Una volta giunto a casa, vuole salire sulla Studebaker azzurra del '48, che lo aspetta nel fienile e andare in Texas. Billy però ha un altro piano, vuole prendere la Lincoln Highway, la prima strada a percorrere l'America da una parte all'altra, arrivare a San Francisco il quattro di luglio e ammirare lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Il ragazzo è convinto che quel giorno incontrerà finalmente la madre che se ne è andata via da molto tempo. All’interno della macchina guidata dal direttore della prigione non c’è solo Emmett, ma nascosti nel bagagliaio ci sono anche Duchessa e Woolly, intenzionati a prendere la Studebaker azzurra di Emmett e andare a New York, dove devono recuperare un bottino da centocinquantamila dollari.

Scopri di più su Amazon

Monsters di Robert K. Ressler

Per gli appassionati di storie cruente e serial killer, il romanzo autobiografico di Robert K. Ressler è imperdibile. L’ex agente dell'FBI è stato uno dei primi criminal profiler statunitensi, scomparso nel maggio del 2013. Per vent'anni ha studiato i comportamenti dei serial killer, riuscendo a salvare la vita a centinaia di persone. Molti pensano che il mostro è lontano da noi, chi uccide con tanta efferatezza può solo essere un mostro, ma nello stesso tempo cerca di capire cos’è che spinge il lato buio dell'essere umano.

Scopri di più su Amazon

La biblioteca dei sussurri di Desy Icardi

Siamo negli anni settanta e nella periferia di Torino abita Dora una bambine che vive in una casa rumorosa con tutta la sua famiglia e tra di loro c’è l’eccentrica prozia. Un giorno, questo modo di vivere un po’ bizzarro viene interrotto dal lutto. La casa, improvvisamente è diventata triste e silenziosa, per sfuggire a questa atmosfera Dora trova rifugio in una biblioteca, qui il silenzio a differenza di quello di casa sua, non è opprimente e triste, ma rispettoso. Qui la ragazzina incontrerà l’avvocato Ferro, che ha dedicato la sua esistenza ai libri e decide di insegnare a Dora il piacere della lettura. In contemporanea nella vita di bambina tutto cambia, deve lasciare la casa sul fiume dopo che la sua famiglia decide di dividersi, solo grazie all’amore per i libri riesce a superare il passato e ad avvicinarsi alle persone che ama.

Scopri di più su Amazon

Tutto su di Me di Mel Brooks

Mel Brooks nel libro ripercorre i suoi successi, le sue delusioni le amicizie di Hollywood e la collaborazioni con alcuni tra i più grandi personaggi del cinema come Sid Caesar, Gene Wilder, Madeleine Kahn, Alfred Hitchcock. Oltre alla carriera nel libro ci sono aneddoti legati alla vita privata come la sua esperienza sotto le armi durante la Seconda Guerra mondiale oppure i primi lavoretti da adolescente, fino all’incontro con il grande amore della sua vita, l’attrice Anne Bancroft. L’autobiografia è arricchita da decine di fotografie inedite, per raccontare la sua vita come fosse un film.

Scopri di più su Amazon

La Casa di Carta. L’Accademia

Gli appassionati della serie tv La Casa di Carta, non possono perdere il libro dedicato al “Professore" Sergio Marquina e alla sua banda. L’autore della più grande rapina che il mondo ricordi, è tornato con un annuncio, sta allargando la sua banda e ha deciso di sfidare le menti più brillanti del Paese in un luogo segreto: l’Accademia. Questa è un relitto industriale in cui si riunisce un piccolo gruppo di uomini e donne dall’aria ordinaria che dovranno risolvere complessi enigmi ideati per testare il loro ingegno e il loro coraggio perché per portare a termine la missione non sarà necessario essere i più forti, i più intelligenti, ma bisognerà dimostrare di essere disposti a tutto.

Scopri di più su Amazon

Una vacanza per Natale di Jenny Hale

Il Natale per molti è un periodo felice, pieno di gioia, ma non per Lila Evans. La ragazza ogni anno ricorda i giorni in cui ha perso suo padre, a differenza degli altri anni, ha deciso di scappare da Nashville, per concedersi una breve vacanza lontano da casa con le amiche più care. Il suo rifugio è un grazioso villaggio di Pinewood Hills, situato tra le montagne innevate del Tennessee. La vacanza tanto desiderata in realtà si rivela un fallimento, il cottage è una costruzione fatiscente e Theo Perry, il proprietario della caffetteria locale, accoglie Lila con freddezza. In un paese così piccolo è impossibile non incontrarsi e i due si imbattono costantemente. Alla fine la ragazza si rende conto che l’uomo non è insopportabile, così decide di fare di tutto per sciogliere il gelo da cui Theo è avvolto.

Scopri di più su Amazon

Sulla riva del mare di Abdulrazak Gurnah

Saleh Omar è un mercante di Zanzibar che richiede asilo in Inghilterra perché i governanti usano tutti i mezzi che hanno a disposizione per imporre il loro potere. Una volta arrivato a Londra, il visto rilasciato in patria da un suo parente e acerrimo nemico, Rajab Shaaban Mahmud, risulta non valido. A Omar era stato suggerito di far finta di non capire l’inglese, così l’assistente sociale che ha preso in carico il suo caso chiede la consulenza di un esperto di Kiswahili, l’interprete è Latif Mahmud, il figlio di Rajab, l’acerrimo nemico di Omar. L’uomo ha deciso di tagliare ogni ponte con la sua famiglia di origine quando ha chiesto asilo come rifugiato in Inghilterra. Il figlio del persecutore di Omar ora è l’unica persona che può salvarlo e dargli finalmente una nuova vita.

Scopri di più su Amazon

Adrenalina di Zlatan Ibrahimovic

Gli appassionati di sport e di calcio non vedranno l’ora di leggere Adrenalina il libro in cui Zlatan Ibrahimovic rivela come, quando durante una partita lo fischiano o lo insultano, lo spingono a incanalare tutta la sua grinta per dimostrare quanto in realtà vale. Nel libro il calciatore si mette a nudo come uomo e sportivo, un percorso di evoluzione realizzato con consapevolezza e dedizione.

Scopri d più su Amazon

Entra nel Gioco del calamaro di Park MinJoon

Gli appassionati della serie coreana, potranno conoscere tutti i segreti di Squid Game, ma anche aneddoti e giochi che non sono presenti all’interno della serie. I giochi da bambini sembrano semplici e divertenti, ma nessuno è pronto a scoprire come in realtà questi possono essere pericolosi tanto che si può rischiare di perdere la vita. Pronti a diventare il giocatore numero 457?

Scopri di più su Amazon